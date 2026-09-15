Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Torino Football Club, Che Adams'a yapılan tetkiklerin sol uyluğundaki addüktörlerde düşük dereceli bir zorlanma kaynaklı lezyon tespit ettiğini duyurur".
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Torino, Che Adams'ın durumu: sağlık raporu
Torino'nun açıklaması şöyle devam etti: "Sakatlığın klinik seyrine göre net iyileşme süresi belirlenecek".
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