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Che Adams TorinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Torino, Che Adams'ın durumu: sağlık raporu

Torino
C. Adams

Bordo-mavililerin forveti nasıl durumda

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Torino Football Club, Che Adams'a yapılan tetkiklerin sol uyluğundaki addüktörlerde düşük dereceli bir zorlanma kaynaklı lezyon tespit ettiğini duyurur".

  • Torino'nun açıklaması şöyle devam etti: "Sakatlığın klinik seyrine göre net iyileşme süresi belirlenecek".

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