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CM grafica Tonali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tonali, De Zerbi’ye evet diyor, ancak Newcastle 115 milyon istiyor

S. Tonali
Transfers
Newcastle United
Tottenham Hotspur

İtalyan orta saha oyuncusu Tottenham’a transfer olasılığına açık olduğunu belirtti, ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı

Sandro Tonali, İngiliz transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Newcastle’da geçirdiği üç sezonun ardından, İtalyan orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon orta sahasını güçlendirmek için onu öncelikli hedef olarak gören Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham’ın radarına girdi.


Spurs'un oyuncu ile prensipte bir anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak Newcastle'ı ikna etmek gerekiyor. 95 milyon avroluk ilk teklif reddedilirken, Manchester City de durumu yakından takip ediyor ve 100-105 milyon avroya kadar çıkmaya hazır. Ancak Magpies, fiyatı en az 115 milyon olarak belirlemiş durumda. Orta saha konusunda Newcastle, Bruno Guimaraes'in Arsenal'e transferi için de görüşmeler yürütüyor.


  • Bu transfer gerçekleşirse, Tonali, Mateo Retegui’nin rekorunu (68,5 milyon) geride bırakarak tüm zamanların en pahalı İtalyan futbolcusu olacak ve 2023 yılında 58,9 milyon avroya Milan’dan Newcastle’a yaptığı önceki transfer rekorunu da kırmış olacak.


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