Tonali, De Zerbi’ye evet diyor, ancak Newcastle 115 milyon istiyor

Sandro Tonali, İngiliz transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Newcastle’da geçirdiği üç sezonun ardından, İtalyan orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon orta sahasını güçlendirmek için onu öncelikli hedef olarak gören Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Tottenham’ın radarına girdi.





Spurs'un oyuncu ile prensipte bir anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak Newcastle'ı ikna etmek gerekiyor. 95 milyon avroluk ilk teklif reddedilirken, Manchester City de durumu yakından takip ediyor ve 100-105 milyon avroya kadar çıkmaya hazır. Ancak Magpies, fiyatı en az 115 milyon olarak belirlemiş durumda. Orta saha konusunda Newcastle, Bruno Guimaraes'in Arsenal'e transferi için de görüşmeler yürütüyor.



