Tom Brady, NFL GOAT ve Birmingham City hissedarı Zlatan Ibrahimovic ile bir araya geldi ve kendisine kişiselleştirilmiş AC Milan forması hediye edildi

Brady, Birmingham'a daha fazla büyük isimleri getirmek için destekleniyor. Eski Blues savunucusu Stephen Carr, GOAL'a yakın zamanda şunları söyledi: "Bence hedefledikleri şey bu. Yeni açtıkları stadyumda, ne inşa ettiklerini görebilirsiniz - bu Premier Lig için, Futbol Ligi için değil. Bu bir Premier Lig stadyumu olmalı.

"Bununla ilgili başka şeyler de olduğunu biliyorum, NFL ve diğerleri, ama şu anda hedefledikleri yere doğru ilerliyorlar. Çok iddialılar. Ama harcayabileceğiniz paranın bir sınırı var, bu kadar basit. Newcastle'da da bunu görebilirsiniz - dünyanın en zengin kulübü ama istedikleri oyuncuyu satın alamıyorlar. İşte bu noktada planlara ihtiyaçları var.

“İyi birkaç oyuncuya ihtiyaçları var. Eğer Championship'te kalırlarsa, konsolide olup sonra da büyüyecekler. Yeni oyuncuların gelmesine ihtiyaçları var. Getirebilecekleri, kısıtlandıkları ve harcayabilecekleri şeyler önemli. Orada her zaman iyi bir akademileri vardı, bazı iyi genç oyuncular yetiştiriyorlar. Ama stadyum ve diğer her şeyden de görebileceğiniz gibi, çok iddialılar.

“Stadyum, ne kadar para harcayacaklarını gösteriyor. O stadyum, Premier Lig'deyseniz bir değeri var, Championship için değil - maliyetler ve her şeyiyle. Tottenham'ın stadyumuna ve ne kadar harcadıklarına bakın, bir servet harcadılar, ama onlar Premier Lig'de. O bir Premier Lig stadyumu, umarım başarırlar ve yükselirler. Harcamalar göreceksiniz. Kontrol edilecek, aptalca olmayacak, ama Birmingham'a daha büyük isimlerin geri döndüğünü göreceksiniz.”