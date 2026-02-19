AC Milan Instagram
Çeviri:
Tom Brady, NFL GOAT ve Birmingham City hissedarı Zlatan Ibrahimovic ile bir araya geldi ve kendisine kişiselleştirilmiş AC Milan forması hediye edildi
Brady, San Siro'yu ziyareti sırasında kalabalıkla etkileşime giriyor.
Brady ayrıca, San Siro'da Serie A maçı başlamadan kısa bir süre önce mikrofonla "Forza Milan" diye bağırırken, kendisiyle daha çok özdeşleşen futbol toplarından birini kalabalığa attı.
Eski New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, St Andrew's'ta Amerikan sahipleri bulunan iddialı İngiliz kulübü Birmingham City'nin hissedarı olduğu için futbola yabancı değil.
Amazon Prime tarafından üretilen bir belgesel dizisinde önemli bir rol oynayan Brady, West Midlands'ı düzenli olarak ziyaret ediyor ve Blues'un çok da uzak olmayan bir gelecekte Premier League'e yükselmesini umuyor. Bu süreçte Wrexham'ın Hollywood'lu eş başkanları Ryan Reynolds ve Rob Mac'i geride bırakmayı hedefliyor.
Brady, Birmingham'a büyük isimleri getirmek için destek aldı
Brady, Birmingham'a daha fazla büyük isimleri getirmek için destekleniyor. Eski Blues savunucusu Stephen Carr, GOAL'a yakın zamanda şunları söyledi: "Bence hedefledikleri şey bu. Yeni açtıkları stadyumda, ne inşa ettiklerini görebilirsiniz - bu Premier Lig için, Futbol Ligi için değil. Bu bir Premier Lig stadyumu olmalı.
"Bununla ilgili başka şeyler de olduğunu biliyorum, NFL ve diğerleri, ama şu anda hedefledikleri yere doğru ilerliyorlar. Çok iddialılar. Ama harcayabileceğiniz paranın bir sınırı var, bu kadar basit. Newcastle'da da bunu görebilirsiniz - dünyanın en zengin kulübü ama istedikleri oyuncuyu satın alamıyorlar. İşte bu noktada planlara ihtiyaçları var.
“İyi birkaç oyuncuya ihtiyaçları var. Eğer Championship'te kalırlarsa, konsolide olup sonra da büyüyecekler. Yeni oyuncuların gelmesine ihtiyaçları var. Getirebilecekleri, kısıtlandıkları ve harcayabilecekleri şeyler önemli. Orada her zaman iyi bir akademileri vardı, bazı iyi genç oyuncular yetiştiriyorlar. Ama stadyum ve diğer her şeyden de görebileceğiniz gibi, çok iddialılar.
“Stadyum, ne kadar para harcayacaklarını gösteriyor. O stadyum, Premier Lig'deyseniz bir değeri var, Championship için değil - maliyetler ve her şeyiyle. Tottenham'ın stadyumuna ve ne kadar harcadıklarına bakın, bir servet harcadılar, ama onlar Premier Lig'de. O bir Premier Lig stadyumu, umarım başarırlar ve yükselirler. Harcamalar göreceksiniz. Kontrol edilecek, aptalca olmayacak, ama Birmingham'a daha büyük isimlerin geri döndüğünü göreceksiniz.”
İbrahimovic, Brady'ye 12 numaralı formayı hediye etti.
Şu anda Brady, İtalya'da spor gösterilerinin tadını çıkarıyor. Milan'ın efsanevi forveti Ibrahimovic ile bir araya geldiğinde, ikonik 12 numaralı Milan forması hediye edildi. Ibrahimovic, şu anda Serie A'nın dev kulüplerinde yönetici olarak görev yapıyor.
FIFA'nın en önemli etkinliği olan 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi Aralık ayında gerçekleştirilirken, Brady bu yaz Kuzey Amerika'ya gitmeye hazırlanıyor. Milan, Como ile 1-1 berabere kaldı. Rafael Leao, Nico Paz'ın ilk yarıda attığı golü telafi etti. Brady, vatandaşı Christian Pulisic'in yedek kulübesinden sekiz dakikalık bir süre sahaya çıktığını gördü. USMNT yıldızı, bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirdikten sonra iş yükü dikkatli bir şekilde yönetiliyor.
Olimpiyat temalı İtalya gezisi sırasında Brady için alışveriş ve kayak
Brady, Kış Olimpiyatları için İtalya'nın Milano kentinde bulunduğu sırada, Milano'nun en seçkin alışveriş merkezlerini ziyaret ederken de görüldü. Bu alışveriş çılgınlığına en küçük oğlu Benjamin ve kızı Vivian da eşlik etti. Milano-Cortina Oyunları'nda profesyonel sporcuların madalya için yarışmasını izlemenin yanı sıra, Brady kayak yapmanın keyfini çıkararak kendisi de pistlere çıktı.
