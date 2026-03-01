iConnections için düzenlenen bir panel oturumunda konuşan Boehly, o ilk kaotik yaz transfer döneminde teknik futbol bilgisinin eksikliği konusunda oldukça samimi davrandı. Sahiplik değişikliğinin ardından mevcut yönetim ekibinin ayrılması nedeniyle, iş başında transfer piyasasının inceliklerini öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı. Kalıcı bir spor direktörünün olmaması, ortak sahibin sezon başlamadan önce kadronun güçlendirilmesini sağlamak için farklı bir mantığa güvenmek zorunda kalması anlamına geliyordu.

Boehly, Sports Illustrated'ın haberine göre, göreve başladığı zorlu koşulları şöyle anlattı: "Bizim durumumuzda görevi devraldığımızda, yönetim ekibinin tamamı ayrılmıştı. Bir yaz boyunca geçici spor direktörü olarak kalakaldım ve iyi bir futbolcuyu neyin oluşturduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Ama şunu biliyordum: Marc Cucurella'yı Man City istiyorsa, ben de onu istiyorum. Bu kadar basitti."