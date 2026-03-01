Getty Images Sport
Çeviri:
Todd Boehly, "iyi bir futbolcuyu neyin oluşturduğuna dair hiçbir fikri olmamasına" rağmen Marc Cucurella'yı Chelsea'ye transfer ettirmesinin nedenini açıkladı
Cucurella'nın ücretleri şaşkınlık yarattı
Cucurella için anlaşma sonunda 60 milyon sterlinin üzerinde bir rakamla sonuçlandı ve bu ücret, o dönemde futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Defans oyuncusunun Seagulls'ta gösterdiği etkileyici performansa rağmen, bu fiyat etiketi önemli bir niyet beyanı olarak görüldü. Brighton'ın zorlu bir müzakereci olması ve diğer birçok Avrupa kulübünün de durumu takip etmesi nedeniyle transfer süreci kolay olmadı. Ancak Chelsea'nin oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki kararlılığı, kulübün yarışı kazanmasını sağladı ve 27 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana Blues'ta düzenli olarak forma giyerek, Londra'nın batısındaki kulüpte Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
Boehly'nin işe alım konusunda dürüst itirafı
iConnections için düzenlenen bir panel oturumunda konuşan Boehly, o ilk kaotik yaz transfer döneminde teknik futbol bilgisinin eksikliği konusunda oldukça samimi davrandı. Sahiplik değişikliğinin ardından mevcut yönetim ekibinin ayrılması nedeniyle, iş başında transfer piyasasının inceliklerini öğrenmek zorunda kaldığını açıkladı. Kalıcı bir spor direktörünün olmaması, ortak sahibin sezon başlamadan önce kadronun güçlendirilmesini sağlamak için farklı bir mantığa güvenmek zorunda kalması anlamına geliyordu.
Boehly, Sports Illustrated'ın haberine göre, göreve başladığı zorlu koşulları şöyle anlattı: "Bizim durumumuzda görevi devraldığımızda, yönetim ekibinin tamamı ayrılmıştı. Bir yaz boyunca geçici spor direktörü olarak kalakaldım ve iyi bir futbolcuyu neyin oluşturduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Ama şunu biliyordum: Marc Cucurella'yı Man City istiyorsa, ben de onu istiyorum. Bu kadar basitti."
Manchester City'nin modelini takip ederek
Manchester City'nin Cucurella'ya olan ilgisi 2022 yazında sıkça gündeme geldi. Pep Guardiola, İspanyol oyuncuyu Etihad'daki sistemine ideal bir seçim olarak gördü. City, sol bek oyuncusu için yoğun bir transfer çalışması yürüttü ancak Brighton'ın yüksek fiyat talebini karşılamaya yanaşmadığı bildirildi. Boehly, elit bir rakibin desteğini oyuncunun kalitesinin kanıtı olarak görerek, finansal farkı kapatmaya ve oyuncuyu başkente getirmeye karar verdi. Bu hamle, geleneksel scouting raporlarını es geçerek, Chelsea'nin rakiplerinin faaliyetlerinden elde edilen "pazar istihbaratı"nı tercih etti.
O hareketli yazdan bu yana, Chelsea'nin yapısı önemli ölçüde değişti. Kulüp, Paul Winstanley ve Laurence Stewart'ı ortak spor direktörleri olarak atayarak, sahibi liderliğindeki transfer modelinden uzaklaştı. Bu değişiklik, Michael Edwards'ı kulübe çekme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gerçekleşti. Mevcut yapı, Boehly'nin tarif ettiği türden "doğaçlama" işlemleri önlemek için tasarlanmış olup, gelecekteki transferlerin sadece rakiplerin hareketlerine değil, uzun vadeli verilere ve taktiksel uygunluğa dayalı olmasını sağlamaktadır.
Geçiş döneminden çıkarılan dersler
Boehly'nin yorumları, o zamanlar teknik açıdan yetersiz olsa da, dünyanın en iyi takımlarını taklit etmenin potansiyel başarıya giden kestirme yol olduğunu anladığını gösteriyor. Bugün Chelsea, genç yetenekler etrafında bir proje geliştirmeye devam ediyor, ancak başkanın baş scout olarak görev yaptığı günler sona ermiş görünüyor. Marc Cucurella hikayesi, Abramovich sonrası dönemde kulübün nasıl işlediğine dair ilginç bir vaka çalışması olmaya devam ediyor.
Manchester City'nin izinden giden Boehly, o dönemde "iyi bir futbolcu" profilini tam olarak anlamamış olsa da, en üst düzey yetenekleri kaçırmadığından emin oldu. Bu, Chelsea'de yeni bir dönemin başlangıcını belirleyen bir kumar oldu ve yüksek riskli futbol dünyasında, bazen rakiplerinizin ne istediğini bilmek, oyunu bilmek kadar önemli olduğunu kanıtladı.
