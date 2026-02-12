Thomas Tuchel, İngiltere'deki görev süresini uzattı ve 2028 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Tuchel, yeni sözleşmeyi imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tuchel, "İngiltere'de görevime devam etmekten çok mutlu ve gururluyum. Oyuncularım ve antrenörlerimle çalışmanın her dakikasını sevdiğim herkesin malumu ve onları Dünya Kupası'na taşımak için sabırsızlanıyorum. Bu inanılmaz bir fırsat ve ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Mark, FA'daki tüm meslektaşlarım ve gittiğim her yerde taraftarlar bana o kadar çok destek verdiler ki, bu rüya gibi işi sürdürmem istendiğinde tereddüt etmedim. EURO 2028 çok özel bir turnuva olacak ve bir teknik direktör olarak, en büyük sahnede en iyilerle rekabet etmekten daha fazla isteyebileceğiniz bir şey yoktur."

Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham şunları ekledi: "Thomas'ın 2028'deki EURO'ya kadar bizimle kalmayı taahhüt etmesinden çok memnunum. Dünya Kupası kampanyası için bize katıldığında bu iş için doğru kişiydi ve eleme maçları boyunca itibarını daha da güçlendirdi. Oyuncuların onun arkasında olduğunu biliyoruz ve grup içindeki birliktelik herkesin görebileceği bir şey.

"Dünya futbolunda daha iyi bir aday yok. Büyük maç tecrübesi, bilgisi ve tutkusu ile takıma bu yaz ve iki yıl sonra bu topraklarda düzenlenecek, nesilde bir kez görülen EURO'da başarıya ulaşmak için en iyi şansı veriyor.

Thomas, Anthony ve daha geniş ekipte, İngiliz koçluk ve uluslararası uzmanlığın mükemmel bir karışımına sahibiz. Onların tüm odakları bu yaz mümkün olan en iyi performansı sergilemek ve 2028 için erken bir anlaşma yaparak, turnuva sırasında sözleşme yenileme görüşmelerinin yaratabileceği potansiyel dikkat dağınıklığını ortadan kaldırdık.”