Thomas Tuchel, İngiltere'deki görev süresini uzattı ve 2028 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.
Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel, birkaç ay önce görevi kabul ettikten sonra Ocak 2025'te İngiltere milli takımının başına geçti. İlk sözleşmesi, Dünya Kupası döngüsünü tamamlayacağı nispeten kısa bir sözleşmeydi.
2026 finallerine kalifiye olarak kusursuz bir ilerleme kaydedildi ve Three Lions, Kuzey Amerika topraklarında dünya şampiyonluğunu kazanacak favorilerden biri olarak görülüyor. Tuchel, İngiltere erkek milli takımının 60 yıllık uluslararası başarısızlık serisine son vermekle görevlendirildi ve Three Lions ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Tuchel, Manchester United, Tottenham ve Real Madrid ile bağlantılı
Ancak, ilk kupayı kazanmadan önce geleceği hakkında sorular soruldu ve yurt içindeki koçluk görevine geri dönmesi gündeme geldi. 52 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın Ruben Amorim'in yerine kalıcı bir halef atamaya hazırlandığı sırada değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Şu anda Michael Carrick, Red Devils'ın geçici teknik direktörlüğünü üstleniyor.
Thomas Frank'ı kovmuş olan Tottenham'ın da Tuchel'i beğendiği söylenirken, Real Madrid de şu anda geçici bir teknik direktörle çalışan bir başka ağır sıklet takımdır. Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso'nun yerine geçmiştir. Pep Guardiola'nın gelecek sezon Manchester City'de kalıp kalmayacağı ve Luis Enrique'nin PSG ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda sorular sorulmaktadır.
İngiliz Futbol Federasyonu bu söylentilerin farkında ve Tuchel'in gelecekte de takımın başında kalmasını sağlamak için harekete geçti. 2028'de "ev sahibi" olarak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için anlaşma imzalandı, onaylandı ve teslim edildi.
Tuchel uluslararası futbolda hayatın tadını çıkarıyor
Tuchel, yeni sözleşmeyi imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tuchel, "İngiltere'de görevime devam etmekten çok mutlu ve gururluyum. Oyuncularım ve antrenörlerimle çalışmanın her dakikasını sevdiğim herkesin malumu ve onları Dünya Kupası'na taşımak için sabırsızlanıyorum. Bu inanılmaz bir fırsat ve ülkeyi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Mark, FA'daki tüm meslektaşlarım ve gittiğim her yerde taraftarlar bana o kadar çok destek verdiler ki, bu rüya gibi işi sürdürmem istendiğinde tereddüt etmedim. EURO 2028 çok özel bir turnuva olacak ve bir teknik direktör olarak, en büyük sahnede en iyilerle rekabet etmekten daha fazla isteyebileceğiniz bir şey yoktur."
Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham şunları ekledi: "Thomas'ın 2028'deki EURO'ya kadar bizimle kalmayı taahhüt etmesinden çok memnunum. Dünya Kupası kampanyası için bize katıldığında bu iş için doğru kişiydi ve eleme maçları boyunca itibarını daha da güçlendirdi. Oyuncuların onun arkasında olduğunu biliyoruz ve grup içindeki birliktelik herkesin görebileceği bir şey.
"Dünya futbolunda daha iyi bir aday yok. Büyük maç tecrübesi, bilgisi ve tutkusu ile takıma bu yaz ve iki yıl sonra bu topraklarda düzenlenecek, nesilde bir kez görülen EURO'da başarıya ulaşmak için en iyi şansı veriyor.
Thomas, Anthony ve daha geniş ekipte, İngiliz koçluk ve uluslararası uzmanlığın mükemmel bir karışımına sahibiz. Onların tüm odakları bu yaz mümkün olan en iyi performansı sergilemek ve 2028 için erken bir anlaşma yaparak, turnuva sırasında sözleşme yenileme görüşmelerinin yaratabileceği potansiyel dikkat dağınıklığını ortadan kaldırdık.”
Uluslar Ligi kura çekimi ve Dünya Kupası macerası: 2026'da İngiltere
Perşembe günü Brüksel'de yapılacak Uluslar Ligi kura çekiminde yer alacak. İngiltere, üçüncü grupta yer alıyor ve Portekiz, Fransa, İspanya veya Almanya gibi en üst sıradaki takımlardan biriyle eşleşecek. Turnuva Eylül ayında başlayacak ve finaller gelecek yaz yapılacak.
The Times, "bu turnuvayı kazanmak İngiltere'nin hedefleri arasında yer alıyor ve Tuchel'in bu görevi üstlenmesini istemeleri FA'nın düşüncesindeki bir başka faktör" diyor. Ancak Tuchel, "büyük turnuvalardaki, özellikle de Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerlendirilecek". İngiltere, Mart ayında Uruguay ve Japonya ile dostluk maçları oynayacak.
Daha sonra Florida'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi maçlarda Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile karşılaşacaklar, ardından Kansas City'deki antrenman kampına geçecekler. Dünya şampiyonluğu için mücadeleye 17 Haziran'da Dallas'ta L Grubu rakibi Hırvatistan ile başlayacaklar. 23 Haziran'da Boston'da Gana, dört gün sonra ise New Jersey'de Panama ile karşılaşacaklar.
