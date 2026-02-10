Getty Images Sport
Thomas Frank, Dejan Kulusevski ve Destiny Udogie'nin sakatlıklarıyla ilgili kötü haberleri verirken Tottenham'ın 'çaresiz' bir durumda olduğunu itiraf etti.
Galibiyetsiz serinin devam etmesiyle baskı kaynama noktasına ulaştı
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki atmosfer, kulübün iç saha sezonunun kritik bir dönüm noktasına gelmesiyle zehirli bir hal aldı. Spurs, 2026 yılına kötü bir başlangıç yaptı, yedi maçta Premier Lig'de tek bir galibiyet bile alamadı ve ligde 15. sıraya geriledi. Manchester United'a 2-0 yenilerek moralini bozan Londra ekibi, şu anda küme düşme hattının sadece altı puan üzerinde bulunuyor, bu da sezonun başında düşünülemez bir gerçeklikti.
Avrupa'daki performansları geçici bir nefes aldırsa da, teknik direktör Frank üzerindeki baskı artık çok büyük. Taraftarlar, her galibiyetsiz hafta sonu sonrasında liderlik değişikliği çağrıları ile hayal kırıklıklarını açıkça dile getirmeye başladı. Takım, özgüven ve savunma istikrarından yoksun görünüyor ve zorlu bir fikstürün ufukta görünmesiyle, gerçek bir hayatta kalma mücadelesine sürüklenme ihtimali artık marjinal bir teori değil, acil bir tehlike haline geldi. Salı günü Newcastle'ın ziyareti, işini korumak için giderek daha fazla mücadele eden teknik direktör için kazanılması gereken bir maç olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Frank zafer için 'çaresiz' durumda
Basın mensuplarına konuşan Frank, takımının artık resmi olarak küme düşme mücadelesine girip girmediğine dair bir soru ile karşılaştı. O da kulübün ruh halini son derece samimi bir şekilde değerlendirdi.
"Maçları kazanmak için çaresiz olduğumuzdan şüphe yok. Çaresiziz," dedi. "Ve ben yarın Newcastle maçına odaklanıyorum. Önümüzde iyi bir takıma karşı büyük bir fırsat var. Asıl önemli olan bu. Yarın sahaya çıkıp üç puanı alabilir miyiz? Bu çok iyi olur. Sonra da oradan yükselip ileriye bakabiliriz. Yapmamız gereken bu. Ana odak noktamız bu."
"Çaresiz" kelimesini kullanması üzerine baskı gören Frank, "Belki de farklı bir şekilde ifade edebilirdim. Ama bence bir şey var, o his olmalı. Yeterince kazanamadığımızda o his olmalı. Benim çalışma şeklim, hepimiz farklıyız, yeterince kazanamadıysanız, elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve aslında biraz daha fazlasını yaparsınız, biraz daha fazla çalışırsınız, zor bir anın çıkış yolunun bu olduğunu bilirsiniz. Oyunculardan beklediğim budur ve aslında oyuncularda da bunu görüyorum. Bence çok sıkı çalışıyorlar ve bu yüzden United maçından bir şey elde edemediğimiz için çok sinirliyim, çünkü beş maç olacaktı ve 11'e 11 oynasaydık, bir şeyler elde edebileceğimize inanıyorum."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Udogie ve Kulusevski'nin sakatlıkları darbe oldu
Frank'in verdiği tıbbi bülten, kulübü saran kasvetli havayı daha da artırdı. İtalyan sol bek Destiny Udogie'nin, James Maddison, Pedro Porro, Richarlison ve Ben Davies'in de aralarında bulunduğu tedavi odasına katılan en son önemli oyuncu olduğunu doğruladı. Frank, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Dejan Kulusevski'nin teşhisini ve endişe verici görünümünü açıkladı.
"Evet, maalesef Destiny'nin hamstringinde bir sakatlık var. Önümüzdeki dört ila beş hafta boyunca sahalardan uzak kalacak" diye ekledi. "Tabii ki onu her gün daha da güçlü hale getirmek için devam eden bir süreç var. Bu uzun vadeli bir süreç. Spor salonu çalışmaları, iyileşme, antrenman, yönetim, maç yükü ve tüm bunlar gibi farklı unsurların bir kombinasyonu." "
"Kevin [Danso] danışmanla görüştü ve süreç ilerliyor. Oynayabilmesi için hala birkaç hafta var. [Kulusevski] bu hafta sonunda başka bir randevusu var, orada daha fazla bilgi edineceğiz, ama tabii ki Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almaması, yarın oynayamayacağının bir işareti."
- Getty Images Sport
Frank, Romero'yu savunuyor ve Spence'in dönüşünü onaylıyor
Nadir görülen olumlu bir haber olarak, Frank, Djed Spence'in baldırındaki sorununun düzeldiğini ve Udogie ile cezalı Cristian Romero'nun bıraktığı boşluğu doldurabileceğini doğruladı. Frank, brifingin büyük bir bölümünü, United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezaya başlayan kaptanını savunmakla geçirdi.
"Yarın iki oyuncumuzu [Romero ve Udogie] kaybedeceğiz, ancak Djed Spence geri döndü" dedi. "Ve [Radu] Dragusin geri döndüğünde iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bu yüzden yarın da çok rekabetçi bir takım sahaya çıkacağımızı biliyorum. Ve umarım bundan sonra takım için biraz daha iyi şeyler olur."
Romero'nun son ihracı ve birkaç gün önce kulübü kamuoyunda eleştirmesi sonrasında hala lider olarak kabul edilip edilemeyeceği sorulduğunda, "Bence o bir lider. Daha önce de söyledim; o genç bir lider. Yani her gün öğreniyor. Bir örnek vereyim. 30 yaşındayken dünyanın zirvesinde olduğumu düşünürdüm. Liderlik ve olayları anlama konusunda bugünkü seviyemden çok uzaktaydım.
"Ve sonra, bu kadar tutku ve agresiflikle oynayan bir oyuncunuz olduğunda, bazen böyle şeyler olabilir. Bu, ondan ders almaması gerektiği anlamına gelmez. Elbette, bundan ders alması gerekiyor."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam