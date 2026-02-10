Thomas Frank, Dejan Kulusevski ve Destiny Udogie'nin sakatlıklarıyla ilgili kötü haberleri verirken Tottenham'ın 'çaresiz' bir durumda olduğunu itiraf etti.

Basın mensuplarına konuşan Frank, takımının artık resmi olarak küme düşme mücadelesine girip girmediğine dair bir soru ile karşılaştı. O da kulübün ruh halini son derece samimi bir şekilde değerlendirdi.

"Maçları kazanmak için çaresiz olduğumuzdan şüphe yok. Çaresiziz," dedi. "Ve ben yarın Newcastle maçına odaklanıyorum. Önümüzde iyi bir takıma karşı büyük bir fırsat var. Asıl önemli olan bu. Yarın sahaya çıkıp üç puanı alabilir miyiz? Bu çok iyi olur. Sonra da oradan yükselip ileriye bakabiliriz. Yapmamız gereken bu. Ana odak noktamız bu."

"Çaresiz" kelimesini kullanması üzerine baskı gören Frank, "Belki de farklı bir şekilde ifade edebilirdim. Ama bence bir şey var, o his olmalı. Yeterince kazanamadığımızda o his olmalı. Benim çalışma şeklim, hepimiz farklıyız, yeterince kazanamadıysanız, elinizden gelen her şeyi yaparsınız ve aslında biraz daha fazlasını yaparsınız, biraz daha fazla çalışırsınız, zor bir anın çıkış yolunun bu olduğunu bilirsiniz. Oyunculardan beklediğim budur ve aslında oyuncularda da bunu görüyorum. Bence çok sıkı çalışıyorlar ve bu yüzden United maçından bir şey elde edemediğimiz için çok sinirliyim, çünkü beş maç olacaktı ve 11'e 11 oynasaydık, bir şeyler elde edebileceğimize inanıyorum."

