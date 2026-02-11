Thomas Frank - bitti! Tottenham, teknik direktörün kovulmasına rağmen küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve kulüp genelinde daha fazla değişiklik yapılması gerekiyor.

Brentford'daki Frank, şimdi size paradoksal, çelişkili bir şekilde bakan bir üne sahipti. Bees taraftarları arasında son derece popülerdi ve oyuncularıyla olduğu kadar taraftarlarla da kişisel bir bağ kurmaya çalışıyordu, ancak yine de kendisi ve kulübün kararlarını verirken verileri nasıl kullandıklarıyla daha çok tanınıyordu. Genel olarak Frank, asla çok yüksek ve asla çok düşük olmayan bir politika savunuyordu ve bu politikayı, kendisi ve takımının belirli bir sonucun duygusunu en fazla 24 saat boyunca hissetmesi gerektiği inancıyla en iyi şekilde uyguluyordu.

Son yıllarda, diğer altı büyük takım Frank'e hayranlıkla bakarken, Chelsea ve Manchester United onu mülakata bile aldı. Er ya da geç, Frank'in daha parlak bir spot ışığı altında bir kulüpte nasıl yükseldiğini görecektik. Aslında ilk sınavında, Temmuz ayında dolu bir medya odasında düzenlenen açılış basın toplantısında çöktü.

"Burada ilk günümde personele söylediğim gibi, size bir şey söz veriyorum, bir şey yüzde 100 kesin - futbol maçlarını kaybedeceğiz," diyen Frank, beklentileri yatıştırmaya çalıştı. "Hiçbir futbol maçını kaybetmeyen bir takım görmedim. Arsenal var, ama ondan bahsedemeyiz... Yani orada ilk acemi hatamı yaptım! Bir de Preston var [1889'da], ve bu iki takım dışında başka yok."

Frank'in Postecoglou ve Mauricio Pochettino gibi kendinden önceki hayalperestlerin aksine bir tavırla gelmesi yetmedi, bir de rakipleri Arsenal'i överek kendi itirafıyla "acemi hatası" yaptı. Bu, sezon boyunca sıkça tekrarlanan bir tema haline geldi ve hatta Gunners taraftarlarının da ilgisini çekti. Taraftarlar artık Frank'in Arsenal'in çeşitli resmi üyelik seviyelerinden biri olan "gümüş üye" olduğunu söylüyor. Frank, uzun süredir Mikel Arteta'nın hayranıdır. İronik bir şekilde, Arteta birçok elit kulübü, tüm menajerlerin "süreçlerini" başlatmak için bir veya iki sezon hak ettiklerine inandırmıştır. "Kupa skandalı"nın ayrıntılarına girmeye bile gerek yok.

Frank, Brentford'da herkesin onayını almıştı ve kulübün sürekli olarak iyi bir basınla karşılanması, Spurs'un patronu olarak yaptığı gibi kendini neredeyse hiç zor durumda bırakmayacağı anlamına geliyordu. Arsenal'de onlara karşı hat-trick yapmadan önce, yaz transfer döneminde başarısız olan transferleri hakkında "Eberechi Eze kim?" demek, Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo'yu transfer edememelerini bir hırs göstergesi olarak sunmaya çalışmak ya da en son yaptığı, Spurs'un 2-0 gerideyken oynadığı gibi oynarsa daha fazla maç kazanacağı şeklindeki açıklaması, Frank'in bir PR kabusu olduğunu gösteriyordu.

Spurs taraftarlarının Frank'e olan hoşnutsuzluğu, Kasım ayında Arsenal ve Londra'daki rakibi Chelsea'ye kolayca yenildiklerinden beri hızla arttı. Deplasman maçlarında oyuncular alkışlanırken, o düzenli olarak yuhalandı. Frank, Fulham'a karşı bir başka yenilgide kaleci Guglielmo Vicario'yu yuhalayanların "gerçek Tottenham taraftarları" olmadığını söylediğinde, onun geri dönüşünü hayal etmek zordu. Spurs taraftarları için, takımlarını izlemek için futbol dünyasının en pahalı biletlerini ödemek zorunda olmaları zaten yeterince kötü.

Geçen ay, zor günler geçiren West Ham'a evlerinde yenildikleri maç sırasında ve sonrasında, Tottenham taraftarları Danimarkalı teknik adama "yarın sabah kovulacaksın" diye tezahürat yaptılar. Bu sahne, Frank'in kaderini belirleyen Newcastle yenilgisinden sonra da tekrarlandı. Hiçbir Spurs teknik direktörü onun kadar sevilmedi; Arsenal'in efsane teknik direktörü George Graham bile en azından Lig Kupası'nı kazanmıştı.