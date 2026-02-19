Thibaut Courtois'nın yeni bir kulübü var! Real Madrid kalecisi Fransız kulübünün hissedarı oldu

Le Mans kulüp açıklamasında şunları yazdı : "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan ve ikonik bir kaleci olan Thibaut Courtois, hem saha içinde hem de saha dışında üst düzey uzmanlık getiriyor."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu yaz Le Mans FC'nin hisselerini satın alan Brezilyalı OutField grubu, dünyaca ünlü sporcular ve Avrupalı yatırımcılardan oluşan güçlendirilmiş bir grupla birlikte kulübün satın alımını tamamlayarak bir adım daha ileri gidiyor.

Bu artan taahhüt, Le Mans FC'nin yapısal gelişimini hızlandırmayı ve sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. OutField, kulüp başkanı Thierry Gomez ile birlikte çalışarak, projenin büyümesini desteklemek ve güçlendirmek için gerekli kaynakları sağlayacaktır.

Projenin temel taşlarından biri şimdiden hayata geçirildi: yerel yetenekleri geliştirmek için bir antrenman merkezi inşa ediliyor. Orta vadede hedef, Le Mans FC'yi gençlerin gelişiminde ulusal bir referans noktası haline getirmek, onu büyümenin stratejik itici gücü ve birinci takım için sürdürülebilir bir yetenek havuzu haline getirmektir."