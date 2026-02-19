(C)Getty images
Thibaut Courtois'nın yeni bir kulübü var! Real Madrid kalecisi Fransız kulübünün hissedarı oldu
Courtois, Le Mans projesine yeni hissedar olarak katıldı
Le Mans FC'nin Perşembe günü yaptığı resmi açıklamaya göre, RMC Sport'un bildirdiğine göre Courtois, kulübün en yeni hissedarı olarak kulübe katıldı ve dünya çapında bir Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu kaleci olarak uzmanlığını kullanarak Ligue 2 kulübünün Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olma hedefine ulaşmasına ve bu hedefi pekiştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
33 yaşındaki oyuncu, yatırım şirketi NxtPlay Capital aracılığıyla Le Mans'a katıldı. Brezilyalı Outfield grubu, Le Mans'ın çoğunluk hissedarı olmak için devralmayı tamamladı. Courtois'nın katılımıyla birlikte Djokovic, Massa ve Magnussen gibi diğer azınlık hissedarlar da kulübe katıldı, ancak Real Madrid'in kalecisi, bu dörtlü arasında futbol dünyasından gelen ilk isim oldu.
Le Mans, Courtois yatırımının ardından açıklama yaptı
Le Mans kulüp açıklamasında şunları yazdı : "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan ve ikonik bir kaleci olan Thibaut Courtois, hem saha içinde hem de saha dışında üst düzey uzmanlık getiriyor."
Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu yaz Le Mans FC'nin hisselerini satın alan Brezilyalı OutField grubu, dünyaca ünlü sporcular ve Avrupalı yatırımcılardan oluşan güçlendirilmiş bir grupla birlikte kulübün satın alımını tamamlayarak bir adım daha ileri gidiyor.
Bu artan taahhüt, Le Mans FC'nin yapısal gelişimini hızlandırmayı ve sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. OutField, kulüp başkanı Thierry Gomez ile birlikte çalışarak, projenin büyümesini desteklemek ve güçlendirmek için gerekli kaynakları sağlayacaktır.
Projenin temel taşlarından biri şimdiden hayata geçirildi: yerel yetenekleri geliştirmek için bir antrenman merkezi inşa ediliyor. Orta vadede hedef, Le Mans FC'yi gençlerin gelişiminde ulusal bir referans noktası haline getirmek, onu büyümenin stratejik itici gücü ve birinci takım için sürdürülebilir bir yetenek havuzu haline getirmektir."
Fransız kulübü gelecek için iddialı planlar açıkladı
Kulüp açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Başkan olarak onuncu yılına yaklaşan Thierry Gomez, 2016 yılında başlattığı projenin merkezinde kalmaya devam edecek: uzun vadede yapılandırılmış ve dayanıklı bir kulüp oluşturmak.
"Dokuz yıl boyunca, kulübün organizasyonunu güçlendirmek, gençlerin eğitimini geliştirmek, kadınlar bölümünün büyümesini desteklemek ve Le Mans FC'nin tüm paydaşlarını (oyuncular, personel, çalışanlar, gönüllüler, ortaklar ve taraftarlar) bir araya getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Hedef, şehrin ikonik motor sporları mirasına ve dünya çapında tanınan marka kimliğine dayanan, iddialı ve sürdürülebilir bir futbol kulübü kurmaktır. Öncelikler, Le Mans FC'nin sportif ve ticari potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için sportif performansı güçlendirmek ve kulübün markasını hem yerel hem de uluslararası alanda geliştirmektir."
'Fransız Wrexham'ın geleceği parlak
Le Mans, yıldızlarla dolu ünlü sahipleri nedeniyle "Fransız Wrexham" olarak adlandırılırken, Courtois, geçmişte kulüplere yatırım yapmış olan Los Blancos takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Vinicius Jr'ın izinden gidiyor. Mbappe, Temmuz 2024'te Fransız üçüncü lig kulübü SM Caen'e 12,6 milyon sterlin (16,9 milyon dolar) yatırım yaparken, Vinicius ise geçen sezon Primeira Liga'ya yükselen Portekiz birinci lig kulübü FC Alverca'nın çoğunluk hissedarıdır.
Courtois'nın Le Mans'a gelişi, Belçikalı ve Djokovic gibi dünya çapında sporcuların yatırımı ve desteğiyle Fransız kulübünün Avrupa ve ötesinde ün kazanma hedefini yansıtıyor.
Le Mans şu anda Ligue 2'de 23 maç oynadıktan sonra lider Troyes'un sadece üç puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. 2024/25 sezonunda Fransız futbolunun üçüncü ligi olan Championnat National'dan yükseldi ve 2009/10 sezonundan bu yana Ligue 1'de yer almadı, kulüp tarihindeki en üst ligde sadece beş sezon geçirdi. Courtois'nın yatırımı ve desteği ile mevcut yüksek profilli sahiplerine ek olarak, bu durumun yakında değişeceğini umuyorlar.
