Thiago Pitarch: Real Madrid'in altyapı yıldızı neden kulübün gelecekteki defansif orta saha oyuncusu olabilir?

Ancak durum böyle değildi. Genç oyuncuları antrenmanlara dahil etmekten çekinmeyen Xabi Alonso, Pitarch’ı ilk kez 2025 yazında gözlemlemişti. Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından geçen haftalar, yakında görevden alınacak olan teknik direktörün uyguladığı çok daha karmaşık sisteme uyum sağlamak için açıkçası çok az zamanı olan Los Blancos için tuhaf geçmişti.
Yine de Pitarch, sezon öncesi hazırlık maçlarında süre aldı ve sezonun açılışında sürekli olarak maç kadrosunda yer aldı - sahaya çıkma şansı çok az olsa da. Yine de tüm bu süre boyunca yüksek seviyede futbol oynuyordu. İspanya onu U-20 Dünya Kupası kadrosuna çağırdı ve takımın çeyrek finale kadar uzanan yolculuğunda düzenli olarak forma giydi; çeyrek finalde ise Kolombiya'ya kıl payı yenildiler.
Garip bir şekilde, büyük çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çekişmeli bir maçta yaptı. Madrid, eleme turu play-off maçında Benfica karşısında üstünlüğünü koruyordu ve Arbeloa, maçı bitirmek için 18 yaşındaki oyuncuyu oyuna soktu. 10 dakikalık çalışkan performansında topa neredeyse hiç dokunmadı, ancak görevini yerine getirdi ve Madrid, 1-0 galip gelerek tur atladı.
"Dün gece hissettiklerimi tarif edemem. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Her gece uykuya dalarken, her zaman dünyanın en iyi takımında oynamayı hayal eden o çocuk," diye yazdı maçtan sonra Instagram'da. "Real Madrid'de ilk kez sahaya çıkmak, hem de Şampiyonlar Ligi'nde, ve tribünlerde duygulanmış ve heyecanlı ebeveynlerini görmek, inanılmaz bir şey. Üstelik kulübün muhteşem tarihiyle dolu bir stadyumda gerçekleşmesi, bu çok özel bir şey."
Bunu bir hafta sonra 10 dakika oynayarak takip etti; paslarının tümünü bir tanesi hariç tamamladı ve Bernabeu'da 2-1'lik ev sahibi galibiyetini tamamlamak için çok koştu.