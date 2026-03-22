Thiago Pitarch: Real Madrid'in altyapı yıldızı neden kulübün gelecekteki defansif orta saha oyuncusu olabilir?

Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından Real Madrid'in başına geçen Alvaro Arbeloa, gençlerin kendi döneminde önemli bir rol oynayacağını açıkça belirtti. Elbette, seçebileceği çok sayıda dünya çapında pahalı yetenek vardı; ancak akademide antrenörlük yapmış olan Arbeloa, A takımda etkili olabilecek çok sayıda gencin arkasında durdu.

Ve şu ana kadar sözünü tuttu. Arbeloa, sağda solda birçok oyuncuya ilk maç fırsatı verdi ve akademi oyuncularını sadece yedek olarak değil, aynı zamanda önemli pozisyonlarda da kullanmaktan çekinmedi. Genç Thiago Pitarch da bu durumun bir örneği. 18 yaşındaki oyuncu, Los Blancos'un orta sahadaki sakatlık krizinden faydalandı, ancak yine de orta sahada kendine bir yer edindi. Birçok üst düzey yeteneği kadro dışında bıraktı ve geçen hafta Şampiyonlar Ligi eleme turlarında iki kez ilk 11'de yer alan en genç Madrid oyuncusu oldu.

Peki Pitarch kimdir? Ve ilk takımda yerini sağlamlaştırma şansı var mı? GOAL, futbolun zirvesine tırmanabilecek bu orta saha oyuncusunu yakından inceliyor...

    Her şeyin başladığı yer

    Pitarch, Faslı bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak Madrid'in banliyösü Fuenlabrada'da dünyaya geldi. Futbol her zaman hayatının bir parçasıydı ve Pitarch çok küçük yaşlardan itibaren oldukça yetenekliydi.

    Teknik olarak, şehrin yanlış tarafında büyüdü. Madrid'in çevresinde pek çok üst düzey kulüp var ve Pitarch, Blancos taraftarlarının gözünde en kötüsü olan kulüpte kariyerine başladı; gençlik günlerini Atletico Madrid'de geçirdi. 

    Ancak 11. yaş gününden kısa bir süre sonra şehirdeki rakip kulüpten ayrıldı ve bir süre farklı kulüplerde oynadı. Getafe'de dört yıl, Leganes'te ise bir yıl geçirdi. Sonunda, 2023 yılında, başkentte zorlu bir mücadele vermiş, gelecek vaat eden 16 yaşındaki bir genç olarak Madrid akademisine girmeyi başardı.

    Ancak, onun yaş grubunda şaşırtıcı bir şekilde yetenekli oyuncu yoktu. Madrid genellikle gençlerin takıma girmesine izin vermez, ancak Pitarch oldukça karışık bir grubun en iyisiydi. Bir süre için, o da kiralanacak ve La Liga'da orta sıralarda yer alan bir takıma yerleşecek başka bir akademi öğrencisi gibi görünüyordu.  

    Büyük fırsat

    Ancak durum böyle değildi. Genç oyuncuları antrenmanlara dahil etmekten çekinmeyen Xabi Alonso, Pitarch’ı ilk kez 2025 yazında gözlemlemişti. Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından geçen haftalar, yakında görevden alınacak olan teknik direktörün uyguladığı çok daha karmaşık sisteme uyum sağlamak için açıkçası çok az zamanı olan Los Blancos için tuhaf geçmişti. 

    Yine de Pitarch, sezon öncesi hazırlık maçlarında süre aldı ve sezonun açılışında sürekli olarak maç kadrosunda yer aldı - sahaya çıkma şansı çok az olsa da. Yine de tüm bu süre boyunca yüksek seviyede futbol oynuyordu. İspanya onu U-20 Dünya Kupası kadrosuna çağırdı ve takımın çeyrek finale kadar uzanan yolculuğunda düzenli olarak forma giydi; çeyrek finalde ise Kolombiya'ya kıl payı yenildiler. 

    Garip bir şekilde, büyük çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çekişmeli bir maçta yaptı. Madrid, eleme turu play-off maçında Benfica karşısında üstünlüğünü koruyordu ve Arbeloa, maçı bitirmek için 18 yaşındaki oyuncuyu oyuna soktu. 10 dakikalık çalışkan performansında topa neredeyse hiç dokunmadı, ancak görevini yerine getirdi ve Madrid, 1-0 galip gelerek tur atladı.

    "Dün gece hissettiklerimi tarif edemem. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Her gece uykuya dalarken, her zaman dünyanın en iyi takımında oynamayı hayal eden o çocuk," diye yazdı maçtan sonra Instagram'da. "Real Madrid'de ilk kez sahaya çıkmak, hem de Şampiyonlar Ligi'nde, ve tribünlerde duygulanmış ve heyecanlı ebeveynlerini görmek, inanılmaz bir şey. Üstelik kulübün muhteşem tarihiyle dolu bir stadyumda gerçekleşmesi, bu çok özel bir şey."

    Bunu bir hafta sonra 10 dakika oynayarak takip etti; paslarının tümünü bir tanesi hariç tamamladı ve Bernabeu'da 2-1'lik ev sahibi galibiyetini tamamlamak için çok koştu. 

    Nasıl gidiyor?

    Arbeloa, bu performansı övdü – her ne kadar bazıları için sürpriz olsa da.

    "İnsanların onun Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez forma giymesini şaşırtıcı bulduğunu anlıyorum, ancak o oynuyor çünkü her zamanki gibi görevini yerine getireceğine tam güvenim var. Thiago, A takımda fırsatlar bulmaya devam edecek. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak büyük bir zevk," dedi Arbeloa.

    O zamandan beri, Madrid sistemine başka oyuncular geldi ve gitti, ancak Pitarch kaldı. Jude Bellingham'ın sakatlığı ve Dani Ceballos'un da form sorunu yaşaması nedeniyle Madrid, orta sahada hem çalışkanlık hem de top kalitesi sunan Pitarch'a yöneldi. Beş maç üst üste ilk 11'de yer alan Pitarch, kısa sürede Arbeloa'nın kadrosunda ilk tercih edilen isimlerden biri haline geldi. Hatta, kendisinden çok daha deneyimli olan Eduardo Camavinga'yı ilk 11'in dışında bıraktı. 

    Şüphesiz en iyi maçlarını Man City karşısında oynadı; Madrid'in rahat bir şekilde kazandığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında iki ayak boyunca orta sahada hakimiyet kurdu. 

    "Bu, FIFA'da her zaman oynamayı seçtiğim bir maç," dedi Pitarch maç sonrası karışık bölgede şaka yaparak.

    En büyük güçlü yanları

    Pitarch kariyerine defansif orta saha oyuncusu olarak başladı ve topun başında sergilediği soğukkanlılığı izlediğinizde bunun nedenini kolayca anlayabilirsiniz. Bir gencin bu kadar yüksek baskı altındaki ortamlarda topu bu kadar verimli bir şekilde alıp oyun kurması çok nadir görülen bir durumdur. Bu durum, City ile oynanan ilk maçta açıkça ortaya çıktı; o maçta paslarının %94’ünü başarıyla tamamlayarak her iki takımın da en iyisi olurken, uzun paslarda da %100 başarı oranı kaydetti. 

    Ancak sahada da oldukça hareketli. Thiago elit bir atlet değil, ancak kesinlikle hızlanabiliyor ve daha iri rakiplere karşı bile kafayla topa yükselmekte hiçbir sorun yaşamıyor. Erling Haaland'a bir iki kez havada rakip oldu ve onu atlatmış gibi görünen Jeremy Doku'ya yaptığı bir kayma müdahalesi dikkat çekti. Genç oyuncu, sağ bek Trent Alexander-Arnold ileriye çıktığında onun arkasındaki boşluğu iyi bir şekilde kapattı.

    Geliştirilebilecek alanlar

    Her genç oyuncuda olduğu gibi, en bariz eksikliği kas gücünde. Pitarch sadece 175 cm boyunda ve topu yeterince hızlı bırakamadığı zamanlarda bir iki kez topu kaptırdı. Riskten kaçınan La Liga'da bu çok büyük bir sorun olmayabilir, ancak Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel gücü daha yüksek takımlara karşı, özellikle de Madrid'in bir sonraki rakibi olan Bayern Münih'e karşı bazı zorluklarla karşılaşabilir. 

    Ayrıca pozisyonunu da iyileştirmesi gerekiyor. Enerji ve çalışkanlık kesinlikle övgüye değer özellikler, ancak Pitarch bazen biraz fazla hevesli davranıyor. Los Blancos'un direnmesi veya oyun kurarken biraz daha organize olması gereken anlar olacaktır. Giderek bire bir mücadelelerin ön plana çıktığı bir oyunda, Pitarch pozisyonunu koruyabilmelidir. 

    Sıradaki... Martin Zubimendi mi?

    Burada pek çok şey değişebilir. Adil olmak gerekirse, Pitarch o kadar çok yönlü bir oyuncu ki, ona herhangi bir sınır koymak pek mümkün değil. Oynanan sisteme bağlı olarak orta sahanın herhangi bir yerinde görev alabilir. Ancak güçlü yanları doğru şekilde değerlendirilmeye devam ederse, Madrid elinde Martin Zubimendi tarzında bir defansif orta saha oyuncusu bulmuş olabilir. İkisi de top kapma konusunda aynı tutkuya sahip, topla iyi başa çıkıyor ve gerçekte olduklarından daha büyük bir etki yaratıyorlar.

    Pas oyunlarında da benzer bir hırs var. İkisi de Toni Kroos veya Xabi Alonso gibi oyun kurucular olmasa da, ikisi de oyunu dolaştırmakta ve daha geriden ataklar kurmakta sorun yaşamıyor. Elbette önlerinde uzun bir yol var. Ancak tüm parçalar yerinde gibi görünüyor. 

    Keskin gözlü izleyiciler, Madrid'in Zubimendi gibi bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu da fark etmiş olabilir. Alonso geçen yaz bu İspanyol oyuncuyu doğrudan istemişti, ancak oyuncu Real Sociedad'dan Arsenal'e transfer oldu. Madrid'in Rodri ile ilgilendiği haberleri de, kulübün hala benzer bir profilin peşinde olduğunu gösteriyor. Pitarch, Ballon d'Or adayı bir oyuncuyu yakın zamanda takımdan göndermeyecek. Ancak gerekli yetenekler kesinlikle mevcut. 

    Sırada ne var?

    Şu anki sorun, onun milli takımdaki geleceği. Pitarch hem İspanya hem de Fas milli takımlarında oynama hakkına sahip ve her iki milli takım da onu kadrosuna katmak istiyor. Son yıllarda başka oyuncular da benzer kararlar vermişti. Brahim Diaz Fas’ı tercih etti. Lamine Yamal ise İspanya’yı seçti. La Roja’nın teknik direktörü Luis de la Fuente’ye göre, Pitarch Avrupa şampiyonlarını temsil etmek istiyor.

    Ancak şimdilik odak noktası kulüp takımında kalmak. Önümüzdeki birkaç ay çok önemli olabilir. Bellingham tam formuna yaklaşıyor ve orta sahada garantili bir ilk 11 oyuncusu. Arbeloa, sol kanatta Arda Güler'i kullanmayı seviyor. Pitarch, orta saha dörtlüsünden en çok kenara alınacak isim gibi görünüyor. Oyun seviyesi göz önüne alındığında bu çok acımasız bir karar olur. Ancak Madrid'in endişelenmesi gereken iki turnuva ve mücadele etmesi gereken bir La Liga şampiyonluk yarışı var. Arbeloa'nın yedek kulübesinin katkısına ihtiyacı olacak ve bu daha az rol anlamına gelse bile, geleceğin bu defansif orta saha oyuncusunun parlamak için hala zamanı olabilir. 

