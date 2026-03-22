Thiago Pitarch: Real Madrid'in altyapı yıldızı neden kulübün gelecekteki defansif orta saha oyuncusu olabilir?

Pitarch, Faslı bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak Madrid'in banliyösü Fuenlabrada'da dünyaya geldi. Futbol her zaman hayatının bir parçasıydı ve Pitarch çok küçük yaşlardan itibaren oldukça yetenekliydi.

Teknik olarak, şehrin yanlış tarafında büyüdü. Madrid'in çevresinde pek çok üst düzey kulüp var ve Pitarch, Blancos taraftarlarının gözünde en kötüsü olan kulüpte kariyerine başladı; gençlik günlerini Atletico Madrid'de geçirdi.

Ancak 11. yaş gününden kısa bir süre sonra şehirdeki rakip kulüpten ayrıldı ve bir süre farklı kulüplerde oynadı. Getafe'de dört yıl, Leganes'te ise bir yıl geçirdi. Sonunda, 2023 yılında, başkentte zorlu bir mücadele vermiş, gelecek vaat eden 16 yaşındaki bir genç olarak Madrid akademisine girmeyi başardı.

Ancak, onun yaş grubunda şaşırtıcı bir şekilde yetenekli oyuncu yoktu. Madrid genellikle gençlerin takıma girmesine izin vermez, ancak Pitarch oldukça karışık bir grubun en iyisiydi. Bir süre için, o da kiralanacak ve La Liga'da orta sıralarda yer alan bir takıma yerleşecek başka bir akademi öğrencisi gibi görünüyordu.