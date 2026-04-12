Ters darbe... Liverpool yönetimi, PSG maçı öncesinde ateşle oynuyor

Seyirciler, ünlü tribünde üzerinde "Bilet fiyatlarına zam yapılmasın" yazan büyük ve net bir pankart açtı.

Bu hareket, yönetimin önümüzdeki üç sezon boyunca sezonluk bilet fiyatlarını 53 sterlin (yaklaşık 60 avro) üzerinde artırma kararına karşı geniş çaplı bir protesto kampanyası başlatmak amacıyla yapıldı. Taraftar sitesi "This Is Anfield", bu kararı "zorunluluk" değil, "kötü bir seçim" olarak nitelendirdi.

Liverpool Taraftar Konseyi Başkanı Jay McKeena şunları söyledi: "Aylar süren müzakerelere rağmen bilet fiyatlarını artırma yönündeki bu gereksiz karar karşısında, Anfield'daki taraftarlar kendilerini organize etmeye başladı. Cumartesi günü tüm taraftarlara Anfield Stadyumu'nda "bir peni bile harcamayın" şeklinde net talimatlar verildi."

Taraftarlara, stadyumun kendisi yerine Liverpool Stadyumu çevresindeki dükkanları desteklemeleri, sezonluk bilet yenilemelerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve tribünlerden ünlü bayrakları çekmeleri yönünde talimat verildi.