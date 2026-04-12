Ters darbe... Liverpool yönetimi, PSG maçı öncesinde ateşle oynuyor

2016 durumuna geri dönülmesi konusunda sert bir uyarı

Liverpool taraftarları, kısa süre önce alınan ani bir kararın ardından kulüp yönetimi ile kritik bir yüzleşmeye hazırlanıyor.

Liverpool, bu sezon taraftarların beklentilerini karşılayamıyor. Tüm yerel turnuvalardan elenen takım, şu anda Premier Lig'de beşinci sırada yer alıyor.

Reds'in elinde geriye sadece Şampiyonlar Ligi kaldı ve takım, çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildiği maçı telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapacak.

İki takım, önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

  • Uzun bir mücadele

    Liverpool yönetimi bilet ve sezonluk kart fiyatlarında artışa gittiğini duyurdu. Cumartesi günü Anfield Stadyumu’nda, Fulham’ı yendikleri maç sırasında organize bir protesto başladı; bu durumun uzaması ve tribün atmosferini etkilemesi bekleniyor.

    Fransız RMC kanalına göre, taraftarlar dün uzun ve zorlu olması beklenen bir mücadeleye başladı.

    Arne Slot'un takımı Fulham'ı 2-0 yenerek, sonuncusu Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyet olmak üzere üst üste üç yenilginin ardından biraz güvenini geri kazanmış olsa da, tribünlerdeki atmosfer pek de kutlama havasında değildi.

  • Karşı darbe... Anfield'da harcama yasağı

    Seyirciler, ünlü tribünde üzerinde "Bilet fiyatlarına zam yapılmasın" yazan büyük ve net bir pankart açtı.

    Bu hareket, yönetimin önümüzdeki üç sezon boyunca sezonluk bilet fiyatlarını 53 sterlin (yaklaşık 60 avro) üzerinde artırma kararına karşı geniş çaplı bir protesto kampanyası başlatmak amacıyla yapıldı. Taraftar sitesi "This Is Anfield", bu kararı "zorunluluk" değil, "kötü bir seçim" olarak nitelendirdi.

    Liverpool Taraftar Konseyi Başkanı Jay McKeena şunları söyledi: "Aylar süren müzakerelere rağmen bilet fiyatlarını artırma yönündeki bu gereksiz karar karşısında, Anfield'daki taraftarlar kendilerini organize etmeye başladı. Cumartesi günü tüm taraftarlara Anfield Stadyumu'nda "bir peni bile harcamayın" şeklinde net talimatlar verildi."

    Taraftarlara, stadyumun kendisi yerine Liverpool Stadyumu çevresindeki dükkanları desteklemeleri, sezonluk bilet yenilemelerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve tribünlerden ünlü bayrakları çekmeleri yönünde talimat verildi.

  • Süreç devam ediyor... Müzakereler bekleniyor

    Yönetimle yeni müzakereler başlayana kadar bu önlemler devam edecek.

    Boykot kampanyası, kulübün güçlü mali durumuna dayanıyor. Liverpool, geçtiğimiz mali yılda 703 milyon sterlin (800 milyon avrodan fazla) rekor gelir elde etti.

    "Spirit of Shankly" grubunun sözcüsü Jay McKeena şunları söyledi: "Biletler 70 sterline (80 avro) ulaştı, sezonluk biletler ise 1000 sterlinden (yaklaşık 1150 avro) fazla. Aynı zamanda Liverpool kulübü, hiç olmadığı kadar büyük karlar elde ediyor."

    Hatırlanacağı üzere, taraftarlar 2016 yılında sezonluk bilet fiyatlarının artırılmasına karşı protesto etmiş ve bu protesto, fiyatların sekiz sezon boyunca dondurulmasına yol açmıştı.

