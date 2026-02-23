Getty Images
Ted Lasso yıldızı, sadece sekiz ay sonra Ulusal Lig baş antrenörlüğü görevinden kovuldu
Spurs akademisi mezunu, National League takımı tarafından kovuldu
Lig ve kupa müsabakalarında hayati öneme sahip maçlar yaklaşırken, Cox'un görevinden alınması ve teknik direktörlük koltuğuna yeni bir isim getirilmesi kararı alındı. Kulübün son 13 National League maçında sadece bir galibiyet alması, Londra'nın batısında bir kararın alınmasına neden oldu.
Tottenham'ın altyapısından yetişen ve kariyerinin çoğunu lig dışı takımlarda geçiren Cox, 2016-2018 yılları arasında Wealdstone'da forma giymişti. Tanıdık bir ortama dönüş, planlandığı gibi sonuçlanmadı.
Wealdstone neden baş antrenör Cox ile yollarını ayırmaya karar verdi?
Kulüp başkanı Rory Fitzgerald, Cox'un ayrılışını doğrulayan bir açıklamada şunları söyledi: "Bu sezon oynanacak çok sayıda maç varken, hepimizin ortak görüşü, herkesin dikkatini önümüzdeki lig ve kupa mücadelelerine yeniden odaklamak için acilen yeni bir enerji ve taze bir ivme gerektiğiydi.
"Tüm takımlar gibi, biz de sezon boyunca sakatlık sorunları yaşadık, ancak kadromuzun sezon başındaki formuna geri dönebileceğine ve bu sayede hem National League'deki konumumuzu koruyabileceğimize hem de Wembley'e ulaşma şansımızı artırabileceğimize inanıyoruz. Yönetim kurulu adına, Sam'e futbol koçluğu kariyerinde başarılar diliyorum."
Kulübün resmi açıklamasında şöyle denildi: “Wealdstone FC Yönetim Kurulu, bu öğleden sonra oybirliğiyle Sam Cox'u menajerlik görevinden almaya karar verdi.
Bu değişiklikle birlikte, analist Liam Badcock da Sam ile birlikte kulüpten ayrılıyor.
Wealdstone FC, Sam ve Liam'a Stones'a olan bağlılıkları ve katkıları için içten teşekkürlerini sunar. Birinci takım koçu Danny Payne, yönetim ekibinin geri kalanıyla birlikte, bu Salı günü Brackley Town ile oynanacak ev sahibi maçında takımın sorumluluğunu üstlenecek."
Cox, Ted Lasso'nun dönüşü öncesinde programın boşaldığını görüyor
FA Trophy'nin altıncı turunda yer alan Wealdstone, National League tablosunda 17. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinden altı puan uzaklıkta. En yakın rakiplerine göre daha fazla maç oynama avantajı olan takım, önümüzdeki üç maçında Brackley Town, Braintree ve Morecambe ile karşılaşacak. Bu takımlar, tablodaki sıralamada Wealdstone'un hemen üstünde veya hemen altında yer alıyor.
Cox'un programı boşaldı ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlar Ted Lasso'nun küresel yayın hizmetlerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Dizinin 4. sezonu yapım aşamasında ve hikaye farklı bir yöne doğru ilerliyor.
Ted Lasso 4. Sezon: Yeni karakterler ve hikayeler vaat ediliyor
Kit adamı iken koç olan Nathan Shelley'i canlandıran Nick Mohammed, Collider'a AFC Richmond maceralarının bir sonraki bölümünden neler bekleyebileceğimizi şöyle anlattı: "Gizlilik yemini etmek doğru bir karar bence. Bakın, bunun tamamen farklı bir karakter grubu hakkında olduğunu biliyorum. Hiçbir şey açıklamadan bu konu hakkında konuşamam bile! Bekleyip göreceğiz. Kimlerin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını göreceğiz. Ama şu anda çekimlerin yapıldığını biliyorum ve hepsiyle sosyalleşiyorum. Hepsi çok iyi, bakalım ne olacak."
Daha önce Ted Lasso'nun geri döneceği ve üçüncü sezonun Mayıs 2023'te sona ereceği konusunda şunları söylemişti: "Sezon 3'teki hikayeler, gerçek bir son hissi uyandırıyor. Ted eve geri dönüyor, değil mi? Ama geri dönmesi için bir yol olduğunu düşündüren yeterince ipucu vardı. Kesin olarak bilmiyorduk ve daha fazlasını yapmak isteyip istemediği her zaman Jason'a bağlıydı."
Başrol karakterini canlandıran ve dizinin senaristi olan Hollywood aktörü Jason Sudeikis, anlatılacak daha fazla hikaye olduğuna karar verdi. Ted Lasso'nun dördüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
