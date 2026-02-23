Ted Lasso yıldızı, sadece sekiz ay sonra Ulusal Lig baş antrenörlüğü görevinden kovuldu

Kulüp başkanı Rory Fitzgerald, Cox'un ayrılışını doğrulayan bir açıklamada şunları söyledi: "Bu sezon oynanacak çok sayıda maç varken, hepimizin ortak görüşü, herkesin dikkatini önümüzdeki lig ve kupa mücadelelerine yeniden odaklamak için acilen yeni bir enerji ve taze bir ivme gerektiğiydi.

"Tüm takımlar gibi, biz de sezon boyunca sakatlık sorunları yaşadık, ancak kadromuzun sezon başındaki formuna geri dönebileceğine ve bu sayede hem National League'deki konumumuzu koruyabileceğimize hem de Wembley'e ulaşma şansımızı artırabileceğimize inanıyoruz. Yönetim kurulu adına, Sam'e futbol koçluğu kariyerinde başarılar diliyorum."

Kulübün resmi açıklamasında şöyle denildi: “Wealdstone FC Yönetim Kurulu, bu öğleden sonra oybirliğiyle Sam Cox'u menajerlik görevinden almaya karar verdi.

Bu değişiklikle birlikte, analist Liam Badcock da Sam ile birlikte kulüpten ayrılıyor.

Wealdstone FC, Sam ve Liam'a Stones'a olan bağlılıkları ve katkıları için içten teşekkürlerini sunar. Birinci takım koçu Danny Payne, yönetim ekibinin geri kalanıyla birlikte, bu Salı günü Brackley Town ile oynanacak ev sahibi maçında takımın sorumluluğunu üstlenecek."