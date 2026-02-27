ABD Kadın Milli Takımı, Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı ağırlayarak 11. SheBelieves Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. USWNT baş antrenörü Emma Hayes, Pazar günü başlayıp önümüzdeki Cumartesi gününe kadar sürecek olan bu yıllık turnuvaya ikinci kez katılacak. Üç farklı yerde düzenlenecek olan turnuvaya, 27-3-2'lik bir galibiyet-beraberlik-mağlubiyet rekoruyla katılacak.

USWNT, yılı açacak ikinci maçlarına hazırlanırken, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken, riskler daha da artıyor.

Hayes'in kadrosu, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez, kariyeri boyunca 170 kez milli forma giyen deneyimli Lindsey Heaps'ten, kırmızı, beyaz ve mavi formayı sadece ikinci kez giyecek olan yeni transfer Riley Jackson'a kadar, tüm oyuncuları milli takım tecrübesine sahip olacak.

USWNT, ilk olarak Pazar günü saat 17:00'de (ET) Tennessee, Nashville'deki GEODIS Park'ta Arjantin ile karşılaşacak. Bu, Arjantin'in 2021'de dördüncü olduğu SheBelieves Cup'a ikinci kez katılması anlamına geliyor. İki takım yedi kez karşılaştı ve USWNT, iki yıl önce Kentucky, Louisville'de 3-1 galibiyet de dahil olmak üzere önceki altı maçı kazandı.

Perşembe günü, USWNT'nin savunma oyuncusu Emily Sonnett ve orta saha oyuncusu Sam Coffey, turnuvaya girerken duydukları heyecan ve odaklanma hakkında basına konuştu.

Coffey, "Bu turnuvayı, yılın ilerleyen aylarında yapılacak Dünya Kupası elemeleri için bir deneme olarak kullanıyoruz" dedi. "Sıradan bir kampta karşılaşmayacağımız şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz: üç maçlık pencere, hızlı dönüşler, beraberlik durumunda penaltılar, turnuvanın genel zihinsel yükü. Riskli bir durum var. Kazanılacak bir kupa var."

Tecrübeli oyunculardan çaylaklara, kanatlarda kardeş kombinasyonlarından 9 numaralı pozisyon için verilen mücadeleye kadar, USWNT çok şeyin söz konusu olduğu bir başka SheBelieves Cup'a hazırlanıyor.

GOAL, Arjantin ile oynanacak açılış maçı öncesinde beş anahtarı analiz ediyor.