Tecrübeli oyuncular, çaylaklar, pozisyon mücadeleleri ve daha fazlası: USWNT'nin SheBelieves Cup'ın açılış maçında Arjantin ile karşılaşacağı 5 anahtar nokta

Bir kez olsun sınırsız oyuncu yok, Alyssa Thompson ve Gisele Thompson kardeşlerin yeniden bir araya gelmesi ve 2026 SheBelieves Cup'ın ilk maçında Arjantin'i karşılayan USWNT için beş anahtar nokta.

ABD Kadın Milli Takımı, Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı ağırlayarak 11. SheBelieves Kupası'na katılmaya hazırlanıyor. USWNT baş antrenörü Emma Hayes, Pazar günü başlayıp önümüzdeki Cumartesi gününe kadar sürecek olan bu yıllık turnuvaya ikinci kez katılacak. Üç farklı yerde düzenlenecek olan turnuvaya, 27-3-2'lik bir galibiyet-beraberlik-mağlubiyet rekoruyla katılacak.

USWNT, yılı açacak ikinci maçlarına hazırlanırken, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken, riskler daha da artıyor.

Hayes'in kadrosu, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez, kariyeri boyunca 170 kez milli forma giyen deneyimli Lindsey Heaps'ten, kırmızı, beyaz ve mavi formayı sadece ikinci kez giyecek olan yeni transfer Riley Jackson'a kadar, tüm oyuncuları milli takım tecrübesine sahip olacak.

USWNT, ilk olarak Pazar günü saat 17:00'de (ET) Tennessee, Nashville'deki GEODIS Park'ta Arjantin ile karşılaşacak. Bu, Arjantin'in 2021'de dördüncü olduğu SheBelieves Cup'a ikinci kez katılması anlamına geliyor. İki takım yedi kez karşılaştı ve USWNT, iki yıl önce Kentucky, Louisville'de 3-1 galibiyet de dahil olmak üzere önceki altı maçı kazandı.

Perşembe günü, USWNT'nin savunma oyuncusu Emily Sonnett ve orta saha oyuncusu Sam Coffey, turnuvaya girerken duydukları heyecan ve odaklanma hakkında basına konuştu.

Coffey, "Bu turnuvayı, yılın ilerleyen aylarında yapılacak Dünya Kupası elemeleri için bir deneme olarak kullanıyoruz" dedi. "Sıradan bir kampta karşılaşmayacağımız şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz: üç maçlık pencere, hızlı dönüşler, beraberlik durumunda penaltılar, turnuvanın genel zihinsel yükü. Riskli bir durum var. Kazanılacak bir kupa var."

Tecrübeli oyunculardan çaylaklara, kanatlarda kardeş kombinasyonlarından 9 numaralı pozisyon için verilen mücadeleye kadar, USWNT çok şeyin söz konusu olduğu bir başka SheBelieves Cup'a hazırlanıyor.

GOAL, Arjantin ile oynanacak açılış maçı öncesinde beş anahtarı analiz ediyor.

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    Süper üçlü: Emily Sonnett, Lindsey Heaps ve Rose Lavelle

    USWNT, üçlü veteran oyuncunun liderliğinde bu turnuvada kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Heaps, Emily Sonnet ve Rose Lavelle, toplamda 399 kez milli forma giymiştir. 

    Bu üçlü, USWNT ve SheBelieves Cup turnuvasında zengin bir geçmişe sahip. 

    Sonnett, 2016'daki ilk turnuvadan bu yana SheBelieves Cup'ın 11 turnuvasının hepsinde yer alan tek USWNT oyuncusu. Heaps her yıl kadroda yer aldı, ancak 2016'da sakatlığı nedeniyle oynamadı. 2020'de Japonya'ya karşı 3-1'lik galibiyeti perçinleyen son golü ve 2024'te yine Japonya'ya karşı kupayı kazandıran golü tarihe geçecek. 

    Lavelle, SheBelieves Cup kadrosunda yedinci kez yer alıyor. 2021'de, USWNT'nin açılış maçında galibiyet golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda MVP ödülünü de eve götürdü. 

    Bu üç oyuncu, SheBelieves Cup, kazanmak ve dünyanın en iyi rakiplerine karşı sadece mücadele etmekle kalmayıp onları yenmek için neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyor.

  • Lilly RealeGetty Images

    Çaylak gücü

    Kadrodaki dokuz oyuncu, SheBelieves Cup kadrosunda ilk kez yer alacak. Bu liste Maddie Dahlien, Riley Jackson, Jordyn Bugg, Lilly Reale, Kennedy Wesley, Kate Wiesner, Jameese Joseph, Claudia Dickey ve Phallon Tullis-Joyce'dan oluşuyor. Dokuz oyuncunun sekizi, 2025 veya 2026'da USWNT'de ilk kez forma giydi ve Ocak kadrosunda yer aldı. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Gotham FC forması giyen Reale ise tek istisna oldu. 

    SheBelieves Cup kadrosunun ilk açıklanmasından bu yana, savunma oyuncusu Emily Sams Bugg'ın, Avery Patterson ise Wiesner'ın yerini aldı. 

    Kadroda yapılan değişikliklere rağmen, bu turnuvaya geniş bir deneyim yelpazesi ile giriliyor. Bu kadroda hala deneyim ve çaylak enerjisi arasında dengeli bir karışım var. Kadrodaki on iki oyuncu 10 veya daha az milli maçta forma giymiş.

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    Thompson kardeşlerin yeniden bir araya gelmesi

    USWNT kardeşlik anlarını çok seviyor. 

    Thompson kardeşler, ABD'yi temsil eden üçüncü kardeş çifti. Alyssa Thompson ve Gisele Thompson ilk kez geçen yılki SheBelieves Cup'ta aynı USWNT kadrosuna seçildiler. O zamanlar, iki kardeş de National Women's Soccer League kulübü Angel City FC'de oynuyordu. Şimdi, abla Alyssa Thompson Chelsea'de oynuyor. 

    Gisele dış bek, Alyssa ise forvet pozisyonunda oynuyor. Kız kardeşler milli takımda iki maça birlikte ilk on birde başladı ve toplamda üç maçta oynadı. Geçen yılki SheBelieves Cup turnuvasında Avustralya ve Brezilya maçlarında birlikte ilk on birde yer aldılar.

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    Dış saha mücadelesi

    USWNT, ABD Futbol Federasyonu'nun Yılın Genç Kadın Futbolcusu ödülünü kazanan Reale'den forvetten dış bek pozisyonuna geçen Avery Patterson'a kadar birçok dış bek oyuncusuna sahiptir. Gisele Thompson ve Emily Sams'ı da unutmamak gerekir. Ayrıca Tara Rudd ve Kennedy Wesley de gerektiğinde dış bek pozisyonunda oynayabilirler. 

    USWNT'nin hızlı kanat oyuncularıyla hücum odaklı bir oyun tarzı olduğunu bildiğimizden, sol dış bek pozisyonunun nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak. Hayes'in, eleme maçları öncesinde dörtlü savunmayı sağlamlaştırmak için birkaç farklı varyasyon deneme ihtimali yüksek. 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    İleriye dönük hesaplaşma

    Şu anda kadroda net bir 9 numara olmasa da, Sophia Wilson ve Catarina Macario'nun yokluğunda, bu pozisyonu doldurabilecek oyuncular var. Ally Sentnor, Jaedyn Shaw ve Jameese Joseph daha önce bu rolde oynadılar ve baskı altında topu tutabilmekle kalmayıp, son üçte birde de başarılı olabildiklerini gösterdiler. 

    Şimdi kanatlarda Alyssa Thompson, Trinity Rodman, Emma Sears ve Maddie Dahlien arasından seçim yapılabilir. Bu, Hayes'in her zaman sahada her iki tarafta da bolca hız, servis ve bire bir sihirli hareketlere sahip olacağı anlamına geliyor. 

