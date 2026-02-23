"Tavsiye edeceğim bir şey değil!" - Leicester'ın simgesi Jamie Vardy'nin "çılgın" maç öncesi rutini Ben Chilwell tarafından doğrulandı

Bu anekdot, modern çağda hakim olan geleneksel "marjinal kazançlar" felsefesini tamamen göz ardı eden bir oyuncunun portresini çiziyor. Birçok üst düzey profesyonel uyku döngüleri, hidrasyon seviyeleri ve karmaşık diyetlere takıntılıyken, Vardy yüksek şekerli uyarıcılar ve gece geç saatlerdeki sosyal yaşamın bir karışımıyla başarılı olmuş gibi görünüyor. Buna rağmen, rekoru her şeyi anlatıyor; 38 yaşındaki oyuncu, otuzlu yaşlarının sonlarına doğru da gol atmaya devam ederek, vücudunun diğer profesyonelleri engelleyebilecek bir iş yükünü kaldırabildiğini kanıtladı.

Vardy'nin uzun ömürlülüğü, bu gerçeğin belki de en şaşırtıcı yönüdür. "Rock and roll" yaşam tarzı süren birçok oyuncunun kariyeri otuzlu yaşların başında sönükleşirken, Foxes'ın simgesi olan Vardy, dikkat çekici bir direnç göstermiş ve nispeten sakatlıklardan uzak kalmıştır. Sigara ve kafeine olan sevgisini itiraf etmesine rağmen, düzenli olarak yüksek yoğunluklu sprintler yapma ve klinik bitirmeler gerçekleştirme yeteneği, gözlemcileri ve eski takım arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor. Vardy için bu alışkanlıklar, sahada agresif, haşere gibi oyun stilini sürdürmek için gerekli zihinsel yakıt gibi görünüyor.