"Tavsiye edeceğim bir şey değil!" - Leicester'ın simgesi Jamie Vardy'nin "çılgın" maç öncesi rutini Ben Chilwell tarafından doğrulandı
Vardy, enerji içeceklerine olan ilgisini hiçbir zaman gizlemedi.Cremonese'nin golcüsü, otobiyografisinde ve sonraki röportajlarında yaşam tarzı seçimlerine değinmiş ve çoğu modern spor bilimcisini dehşete düşürecek rutinlerini açıkça itiraf etmişti. Son yıllarda günlük alışkanlıklarından bahseden eski İngiltere milli takım oyuncusu, "Evet, sigara içiyorum ve günde üç kutu Red Bull içiyorum, sağlık ekibi de bunun farkında" demişti. Bu rakamlar elit bir sporcu için zaten yüksek olsa da, Chilwell'in son açıklamasına göre Vardy sahaya çıkma zamanı geldiğinde bu miktarı önemli ölçüde artırıyormuş.
Spor biliminin kanunlarına meydan okuyan
Bu anekdot, modern çağda hakim olan geleneksel "marjinal kazançlar" felsefesini tamamen göz ardı eden bir oyuncunun portresini çiziyor. Birçok üst düzey profesyonel uyku döngüleri, hidrasyon seviyeleri ve karmaşık diyetlere takıntılıyken, Vardy yüksek şekerli uyarıcılar ve gece geç saatlerdeki sosyal yaşamın bir karışımıyla başarılı olmuş gibi görünüyor. Buna rağmen, rekoru her şeyi anlatıyor; 38 yaşındaki oyuncu, otuzlu yaşlarının sonlarına doğru da gol atmaya devam ederek, vücudunun diğer profesyonelleri engelleyebilecek bir iş yükünü kaldırabildiğini kanıtladı.
Vardy'nin uzun ömürlülüğü, bu gerçeğin belki de en şaşırtıcı yönüdür. "Rock and roll" yaşam tarzı süren birçok oyuncunun kariyeri otuzlu yaşların başında sönükleşirken, Foxes'ın simgesi olan Vardy, dikkat çekici bir direnç göstermiş ve nispeten sakatlıklardan uzak kalmıştır. Sigara ve kafeine olan sevgisini itiraf etmesine rağmen, düzenli olarak yüksek yoğunluklu sprintler yapma ve klinik bitirmeler gerçekleştirme yeteneği, gözlemcileri ve eski takım arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor. Vardy için bu alışkanlıklar, sahada agresif, haşere gibi oyun stilini sürdürmek için gerekli zihinsel yakıt gibi görünüyor.
Enerji içecekleri ve gece geç saatlerdeki çılgınlıklar
Leicester'da kariyerine başlayan, ardından Chelsea'ye ve sonunda Fransa'ya transfer olan Chilwell, geçtiğimiz günlerde L'Equipe ile bir röportajda kariyeri boyunca tanık olduğu en unutulmaz ritüelleri anlattı. Doğal olarak, röportajın ana konusu Vardy idi. Sol bek, forvetin maçın başlama vuruşuna kadar geçen son dakikalarda kafein tüketimini şaşırtıcı seviyelere çıkardığını ve genellikle takımın geri kalanının uyguladığı katı beslenme kurallarını hiçe saydığını açıkladı. Kısa bir sürede tüketilen enerji içeceklerinin miktarı, onunla birlikte oynayanlar için hala inanılmaz bir nokta olmaya devam ediyor.
Kendisi üzerinde en büyük etkiyi bırakan ritüeli tartışan Chilwell, "Maç öncesi rutini mi? Tabii ki Jamie Vardy! Aslında tavsiye edilecek bir şey değil! Bir saat içinde dört kutu Red Bull içerdi. Maçın arifesinde otelde şarap veya bira içerdi. Neredeyse hiç uyumazdı. Sabah 3 civarında beni uyandırmak için kapımı çalardı. O delinin tekidir. Ama tüm bunlardan sonra hat-trick yapardı."
Vardy için bundan sonra ne olacak?
Vardy her zaman kendi tarzında hareket etmiştir. Maç öncesi rutini, kişilik ve bireysel rahatlığın modern antrenman sahalarının katı yapılarını sıklıkla gölgede bıraktığı, farklı bir futbol kültürü neslinin kanıtıdır.
Tüm alışkanlıklarına rağmen, Vardy, Cremonese'nin geçen hafta sonu Roma'ya yenilmesinden sonra geri dönüş arıyor. Ancak, bu hafta sonu Giovanni Zini'de kazanma hedefleri kolay olmayacak, çünkü onlar da galibiyete dönmek ve ilk dörtte yer alma umutlarını canlı tutmak isteyen AC Milan ile karşı karşıya gelecekler.
