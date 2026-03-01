"Tartışmaya gerek yok" - Rodrygo, 2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye Neymar hakkında güçlü bir mesaj gönderdi

2026 döngüsü, Neymar'ın Dünya Kupası zaferine ulaşması için muhtemelen son şansı temsil ediyor, ancak yolu fiziksel aksiliklerle dolu. Şu anda 34 yaşında olan forvet, önemli bir diz ameliyatından sonra geri dönmek için mücadele ediyor ve bu süreç onu önemli maçları kaçırmaya zorladı. Rodrygo'nun yorumları, teknik kadroya soyunma odasının Neymar'ı hala milli takımın lideri ve yaratıcı kalbi olarak gördüğünü hatırlatıyor.

Rodrygo'ya, Kuzey Amerika'da yapılacak turnuva için Neymar'ın gerekliliği sorulduğunda, değerlendirmelerinde çekinmedi. "Bu mantıklı. Bana göre, bu tartışmaya bile gerek yok. Ama elbette, onun iyi olması gerektiğini, hazırlanması gerektiğini, diz ameliyatından döndüğünü biliyoruz. Onsuz kazanmak aynı zarafeti olmayacak, bu yüzden ona ihtiyacımız var" dedi 25 yaşındaki kanat oyuncusu.