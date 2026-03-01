AFP
"Tartışmaya gerek yok" - Rodrygo, 2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye Neymar hakkında güçlü bir mesaj gönderdi
Rodrygo, Brezilya'nın altıncı dünya şampiyonluğuna ulaşabileceğine inanıyor.CazeTV'deki Um Dia Com... programına konuk olan Rodrygo, idolünü tutkuyla savundu ve eski Barcelona süperstarının sembolik ve duygusal önemini vurguladı. Hem kulübü hem de ülkesi için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelen genç forvet, Brezilya'nın potansiyel altıncı dünya şampiyonluğunun efsanevi 10 numara olmadan eksik kalacağına inanıyor. Modern taktiksel değişikliklere rağmen, Real Madrid'in yıldızı, takımın hiyerarşisinin hala tüm zamanların en golcü oyuncusunun parlaklığı etrafında inşa edilmesi gerektiğini savunuyor.
Neymar olmasaydı galibiyet aynı zarafeti taşımazdı.
2026 döngüsü, Neymar'ın Dünya Kupası zaferine ulaşması için muhtemelen son şansı temsil ediyor, ancak yolu fiziksel aksiliklerle dolu. Şu anda 34 yaşında olan forvet, önemli bir diz ameliyatından sonra geri dönmek için mücadele ediyor ve bu süreç onu önemli maçları kaçırmaya zorladı. Rodrygo'nun yorumları, teknik kadroya soyunma odasının Neymar'ı hala milli takımın lideri ve yaratıcı kalbi olarak gördüğünü hatırlatıyor.
Rodrygo'ya, Kuzey Amerika'da yapılacak turnuva için Neymar'ın gerekliliği sorulduğunda, değerlendirmelerinde çekinmedi. "Bu mantıklı. Bana göre, bu tartışmaya bile gerek yok. Ama elbette, onun iyi olması gerektiğini, hazırlanması gerektiğini, diz ameliyatından döndüğünü biliyoruz. Onsuz kazanmak aynı zarafeti olmayacak, bu yüzden ona ihtiyacımız var" dedi 25 yaşındaki kanat oyuncusu.
Fitness, en önemli engel olmaya devam ediyor
Duygular güçlü olsa da, Neymar'ın fiziksel durumu Carlo Ancelotti'nin aşması gereken bir engel olmaya devam ediyor. Süperstar, Vasco'yu 2-1 yendikleri maçta iki gol atarak eski formuna döndüğünü gösterdi ve bu performans Brezilyalı taraftarları rahatlattı ve heyecanlandırdı. Ancak, yüksek baskı altındaki Dünya Kupası ortamında bu yoğunluğu sürdürmek tamamen farklı bir zorluktur ve Ancelotti, bu tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilip edilmeyeceğine dair son kararı verecek kişi olacaktır.
Rodrygo ve Ancelotti arasındaki ilişki, bu müzakerelerde belirleyici bir faktör olabilir. Santiago Bernabeu'da yakın bir şekilde birlikte çalışmış olan ikili, benzersiz bir güven ve taktiksel anlayış bağına sahiptir. Rodrygo'nun Neymar için yaptığı kamuoyu baskısı, sadece bir takım arkadaşının desteğinden daha fazlasıdır; bu, Brezilya'nın en büyük bireysel yeteneğine 2026'da liderlik yapma fırsatı verilmesi için kulüp menajerine yapılan stratejik bir baskıdır.
Geçmiş ile gelecek arasındaki nesiller arası bağlantı
Rodrygo'nun tutumu, kendi yükselen statüsü göz önüne alındığında özellikle önemlidir. 25 yaşında, dünyanın en iyilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmış olmasına rağmen, kendisinden önce 10 numarayı giyen adamın mirasını savunacak kadar alçakgönüllü olmaya devam ediyor. Rodrygo, yerleşik yıldızlar ile yeni yetenekler arasındaki uçurumu kapatarak, önceki Brezilya kampanyalarında sıklıkla eksik olan birlik duygusunu beslemeye yardımcı oluyor.
Karar nihayetinde Ancelotti'ye ait. Ancelotti, Neymar'ın dönüşünün romantizmi ile modern bir uluslararası turnuvanın klinik gereklilikleri arasında denge kurmak zorunda. Dünya Kupası yaklaşırken, İtalyan teknik adamın galibiyet formülü bulması için baskı artıyor.
