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'Tarih tarafından cezbedildim' - Djed Spence, Tottenham'dan Inter'e gitme kararını açıkladı

Transfers
D. Spence
Inter
Serie A
Premier Lig
Tottenham Hotspur

Djed Spence, Tottenham'dan ayrılıp Serie A devi Inter'e transfer olmasında, kulübün görkemli tarihinde yeni bir sayfa yazma fırsatının başlıca etken olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki bek, etkileyici bir Dünya Kupası'nın ardından Cristian Chivu'nun şampiyon ekibine 35 milyon avroluk transferini tamamladı ve Real Madrid'e satılan Denzel Dumfries'in ardından oluşan boşluğu doldurdu.

  • Kupa mirası savunmacıyı cezbediyor

    Çok yönlü bek oyuncusu, son İtalya şampiyonunun savunmasını güçlendirmek için cumartesi günü resmen 35 milyon avroluk (£30 milyon) transferini tamamladı. Londra doğumlu savunmacı, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Genoa'da 16 maçlık kiralık dönem geçirmesinden iki yıl sonra yeniden İtalya'ya dönüyor. 2022'de Middlesbrough'dan gelişinin ardından Tottenham'da kadroda geçirdiği dört yıllık dönemde, Rennes ve Leeds United'da kiralık olarak oynarken Avrupa ve yurt içi düzeyde de değerli tecrübe kazandı.

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    Yurt dışı kiralık anlaşmaları olgunluğu tetikliyor

    26 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünün resmi internet sitesine konuşurken, Inter'in kazanan geleneği ve zengin kupa koleksiyonunun, Premier League'den ayrılma kararında belirleyici etkenler olduğunu vurguladı. Şöyle dedi: "Beni kesinlikle tarihleri cezbetti. Arkamıza dönüp tüm o kupalara bakmanız yeterli. Burası gerçekten dev bir kulüp. Benim ve ailem için büyük bir adım. Burada olduğum için çok mutluyum ve başlamaya hazırım."

    İngiltere milli takım oyuncusu, Fransa ve İtalya'daki önceki kiralık dönemlerinin olgunlaşmasına önemli ölçüde katkı sağladığını da düşünüyor: "Beni çok şekillendirdiler. Yurt dışında oynadığınızda çok şey öğreniyorsunuz. Yurt dışındayken adam olduğumu söyleyebilirim ve bu deneyimler için minnettarım."

  • Tanıdık yüzler yeni geleni karşılıyor

    Inter soyunma odasında yeni transfer, kısa süre önce düzenlenen Dünya Kupası'nda birlikte forma giydiği İngiltere Milli Takımı'ndan takım arkadaşı John Stones'la yeniden buluşacak. Ayrıca Genoa'daki kiralık döneminde birlikte oynadığı yedek kaleci Josep Martinez'le de tekrar bir araya gelecek.

    Spence, Stones, Manuel Akanji, Aleksandar Stankovic ve Ivan Provedel'in ardından Inter'in yaz transfer dönemindeki beşinci transferi oldu. Yeni takım arkadaşları hakkında konuşan oyuncu şunları söyledi: "Henüz hiçbiriyle konuşmadım ama iki yıl önce Genoa'da Martinez'le, Dünya Kupası'nda da Stones'la birlikteydim. İkisi de son birkaç gün içinde bana mesaj attı. Onları görüp başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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    Açılış karşılaşması hazırlık düzeyini test ediyor

    İngiltere'nin 19 top kapmayla bronz madalya kazanmasına yardımcı olduğu etkileyici Dünya Kupası performansının ardından, Chivu yönetiminde hızla uyum sağlaması beklenecek. İlk resmi sınavı gelecek cumartesi Monza'ya karşı Serie A açılış maçında olacak. Kulüp, Scudetto tacını korumayı hedeflerken onun varlığının sağ kanatta anında istikrar sağlaması bekleniyor.

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