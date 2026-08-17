26 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünün resmi internet sitesine konuşurken, Inter'in kazanan geleneği ve zengin kupa koleksiyonunun, Premier League'den ayrılma kararında belirleyici etkenler olduğunu vurguladı. Şöyle dedi: "Beni kesinlikle tarihleri cezbetti. Arkamıza dönüp tüm o kupalara bakmanız yeterli. Burası gerçekten dev bir kulüp. Benim ve ailem için büyük bir adım. Burada olduğum için çok mutluyum ve başlamaya hazırım."

İngiltere milli takım oyuncusu, Fransa ve İtalya'daki önceki kiralık dönemlerinin olgunlaşmasına önemli ölçüde katkı sağladığını da düşünüyor: "Beni çok şekillendirdiler. Yurt dışında oynadığınızda çok şey öğreniyorsunuz. Yurt dışındayken adam olduğumu söyleyebilirim ve bu deneyimler için minnettarım."