Taraftarlar mağlup olan Gerard Pique'yle Shakira şarkısıyla alay etti

Profesyonel futbol kariyerini 2022 yılında noktalayarak iş yatırımlarına odaklanan eski Manchester United ve Barcelona stoperi Gerard Pique, FC Andorra’nın Segunda Division’daki son yenilgisinin ardından İspanya’nın özerk şehirlerinden Ceuta sokaklarında yürürken görüntülendi. Kulübün sahibi olan Pique’nin yönetiminde FC Andorra kısa sürede alt liglerden yukarılara tırmanmıştı.
Ancak pazar günü, 38 yaşındaki kulüp başkanı için oldukça zor bir gün oldu. Takımı, Estadio Alfonso Murube’de AD Ceuta’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, Andorra’yı ligin alt yarısına iterken, küme düşme hattına da tehlikeli biçimde yaklaştırdı. Mağlubiyetin üzerine adeta tuz biber eken bir olay da maç sonrası yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup taraftarın Pique’nin bulunduğu grubun yanına arabayla yaklaştığı görülüyor.
Dünya Kupası şampiyonu Pique, kapüşonunu başına çekmiş halde dikkat çekmemeye çalışarak yürürken, araçtaki kişiler camları indirip Shakira ile Bizarrap’ın birlikte çıkardığı “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” adlı parçayı son ses açtı.