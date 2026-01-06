GFX Gerard Pique ShakiraGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Taraftarlar mağlup olan Gerard Pique'yle Shakira şarkısıyla alay etti

Gerard Pique, bu hafta sonu Ceuta’da taraftarların acımasız bir şakasına maruz kaldı. Barcelona efsanesi, sahibi olduğu FC Andorra takımının aldığı can yakıcı mağlubiyeti tribünden izledikten yalnızca dakikalar sonra, yanından geçen bir araçtan Shakira’nın şarkısı açıldı. Maçın ardından yaşanan bu an, Pique için zaten hayal kırıklığıyla geçen günü daha da zorlaştırdı. Taraftarların organize olduğu anlaşılan şaka, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Shakira’nın eski partnerine yönelik sözleri bir kez daha futbol gündeminin merkezine oturdu. FC Andorra’nın sahadan moralsiz ayrıldığı gecede, Pique’nin yüz ifadesi yaşananların özetiydi: Hem sportif yenilgi hem de geçmişe yapılan acımasız bir hatırlatma.

  • Andorra yenilgisi sonrası Pique’ye taciz

    Profesyonel futbol kariyerini 2022 yılında noktalayarak iş yatırımlarına odaklanan eski Manchester United ve Barcelona stoperi Gerard Pique, FC Andorra’nın Segunda Division’daki son yenilgisinin ardından İspanya’nın özerk şehirlerinden Ceuta sokaklarında yürürken görüntülendi. Kulübün sahibi olan Pique’nin yönetiminde FC Andorra kısa sürede alt liglerden yukarılara tırmanmıştı. 

    Ancak pazar günü, 38 yaşındaki kulüp başkanı için oldukça zor bir gün oldu. Takımı, Estadio Alfonso Murube’de AD Ceuta’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, Andorra’yı ligin alt yarısına iterken, küme düşme hattına da tehlikeli biçimde yaklaştırdı. Mağlubiyetin üzerine adeta tuz biber eken bir olay da maç sonrası yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup taraftarın Pique’nin bulunduğu grubun yanına arabayla yaklaştığı görülüyor. 

    Dünya Kupası şampiyonu Pique, kapüşonunu başına çekmiş halde dikkat çekmemeye çalışarak yürürken, araçtaki kişiler camları indirip Shakira ile Bizarrap’ın birlikte çıkardığı “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” adlı parçayı son ses açtı.

  • İZLE

  • Bu şarkının hikâyesi ne?

    2022’de yaşanan olaylı ayrılığın hemen ardından yayımlanan şarkıda, Pique’yle alay eden ve “Ferrari’yi Twingo’yla, Rolex’i Casio’yla değiştirmek” gibi göndermeler içeren sözler dikkat çekmişti. Araçtaki yolcular gülerek bu anları kayda alırken, Pique tepkisiz kalmayı tercih etti ve müziği görmezden gelerek yoluna devam etti. 

    Bu, Pique’nin ayrılıktan sonra kamuya açık alanlarda benzer durumlarla karşılaştığı ilk olay değil. Geçen yıl Madrid’de düzenlenen Kings League finallerinde de tribünlerden “Shakira, Shakira” tezahüratları yükselmiş, Pique mikrofonu eline alarak seyircilerden saygı istemek zorunda kalmıştı.

  • FBL-AND-ESP-PRESSER-PIQUEAFP

    Sırada ne var?

    Şimdilik Pique’nin tüm odağını sahaya çevirmesi gerekiyor. FC Andorra, Segunda Division’daki düşüşünü durdurmak için acilen puanlara ihtiyaç duyuyor. 20 maç sonunda 14. sırada yer alan ekip, son play-off hattındaki Ceuta’nın 8 puan gerisinde bulunuyor. Bir sonraki karşılaşmalarını, kendileriyle aynı puanda olan Cultural Leonesa’ya karşı oynayacaklar.

