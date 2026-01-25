Taraftarla tartışan Xhaka, sinirlerine hakim olamadı! Sataşmalara kayıtsız kalmadı

Xhaka, maç sırasında ve maç bitiminde Sunderland yedek kulübesinin arkasında oturan ev sahibi taraftarlarla sohbet etti. Daha fazla oyuncu ve yetkilinin olaya dahil olmasıyla oyun kısa süreliğine durduruldu ve Xhaka, West Ham taraftarlarının bazı sataşmalarından rahatsız olmuş gibi görünüyordu.

Le Bris olanları görmediğini belirterek, "Yedek kulübesi saha kenarından çok uzakta, ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise şunları ekledi: "Oyun durdurulduğunda bir şeylerin olduğunu fark ettim. Ama sadece hakeme kaç dakika uzatma verileceğini sormakla ilgileniyordum!"

Xhaka daha sonra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Bugün sahada değilim ama her zaman takımla birlikteyim. Çocuklara güveniyorum. Yakında geri döneceğim."