Getty Images Sport
Taraftarla tartışan Xhaka, sinirlerine hakim olamadı! Sataşmalara kayıtsız kalmadı
Ne oldu?
Sunderland, Championship'ten yükseldikten sonra sezonun sürpriz takımlarından biri olmuş ve Premier Lig'deki ilk 23 maçından 33 puan toplamıştı. Ancak son maçlarında West Ham'a 3-1 mağlup oldular. Golleri Crysencio Summerville, Jarrod Bowen ve Mateus Fernandes kaydederken, Brian Brobbey de teselli golünü attı.
Bu sezon ligin en iyi oyuncuları arasında yer alan Xhaka, ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İsviçreli milli oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris şunları söyledi: "Ayak bileğinde bir sakatlık var, bu yüzden iyileşmesi için en az iki haftaya ihtiyacı olacak ve ardından gerçek dinlenme süresini belirlemek için bir değerlendirme daha yapacağız, göreceğiz."
Xhaka daha sonra takım arkadaşlarıyla otururken bir West Ham taraftarıyla tartışma çıktı.
- Getty Images Sport
Xhaka, taraftarla tartıştı
Xhaka, maç sırasında ve maç bitiminde Sunderland yedek kulübesinin arkasında oturan ev sahibi taraftarlarla sohbet etti. Daha fazla oyuncu ve yetkilinin olaya dahil olmasıyla oyun kısa süreliğine durduruldu ve Xhaka, West Ham taraftarlarının bazı sataşmalarından rahatsız olmuş gibi görünüyordu.
Le Bris olanları görmediğini belirterek, "Yedek kulübesi saha kenarından çok uzakta, ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise şunları ekledi: "Oyun durdurulduğunda bir şeylerin olduğunu fark ettim. Ama sadece hakeme kaç dakika uzatma verileceğini sormakla ilgileniyordum!"
Xhaka daha sonra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Bugün sahada değilim ama her zaman takımla birlikteyim. Çocuklara güveniyorum. Yakında geri döneceğim."
İlk tartışması değil
Xhaka'nın taraftarlarla hararetli bir tartışmaya girmesi ilk kez olmuyor; 2019'da Arsenal taraftarları tarafından yuhalanarak sahadan çıkarılmasına verdiği öfkeli tepkiyle tanınıyor. Eski Bayer Leverkusen yıldızının sosyal medyada hakarete uğradığı ve bu nedenle oldukça sinirli olduğu aktarılıyor.
2023 yılına kadar Arsenal'de kaldı, ardından Bayer Leverkusen'e transfer oldu ve Xabi Alonso yönetiminde 2023-24 Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Sunderland, küme düşme hattının 13 puan üzerinde ve Premier Lig'de ikinci sezonunu garantilemeye çok yakın görünüyor, ancak yine de sezonun sonuna doğru güçlü bir performans sergilemeleri gerekiyor. Zorlu geçecek Şubat ayı, alt sıralardaki Burnley'nin ziyaretiyle başlayacak, ardından Arsenal ve Liverpool ile karşılaşacaklar. Ayrıca FA Cup'ta Oxford United ile, daha sonra da Fulham ve Bournemouth ile mücadele edecekler.
Reklam