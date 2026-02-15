'Tam bir şok' - Wayne Rooney, Newcastle'ın Aston Villa'yı yenerek FA Cup'ta galip geldiği maçta yaşanan bir dizi hatanın ardından VAR kullanmayan hakemleri eleştirdi

Alan Shearer, Villa Park'ta sergilenen kabul edilemez hakemlik standardına katılarak, bunun "VAR'ın hakemlere verdiği zararın" kanıtı olduğunu iddia etti.

"Sadece hakemlerin işlerini düzgün yapmalarını istiyorum. Hepsi bu," diye devam etti Shearer. "Çok fazla bir şey istemiyorum, değil mi? Beş altı aydır VAR'a güveniyorlardı. Şimdi bu duruma geldiler ve her şey değişti."

Kazanan takımın teknik direktörü Eddie Howe, VAR'a tam destek vermekte isteksizdi, ancak Cumartesi günü görülen türden hataları önlemede VAR'ın önemine işaret etti.

"Bence [onların VAR'a güvendiklerini] söylemek için bir neden var, çünkü VAR varken, her zaman 'Peki, bunu vermeyeceğim, ama bir kontrol edelim' denir" dedi.

"Ve bence o zaman karar verme yeteneğiniz normalde olması gerektiği kadar keskin olmayabilir, bu yüzden belki de bir fark vardır. Muhtemelen bu konuda haklısınız derim.

"VAR konusunda her zaman kararsızım. Bunu birçok kez söyledim çünkü hala duyguyu seviyorum, bu gece bile, bir gol verildiğinde veya bir gol atıldığında ve bayrak veya hakem görmediğinizde, bu bir gol ve kimse bunu sizden alamaz, o anki duygu ve heyecan, o anki sevinç, bunu hala çok seviyorum ve VAR bunu elinizden alıyor.

“Ama diğer yandan, bize karşı atılan ilk golde ve muhtemelen maçın tamamında VAR olmasını dilerdim!”