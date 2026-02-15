Getty Images Sport
'Tam bir şok' - Wayne Rooney, Newcastle'ın Aston Villa'yı yenerek FA Cup'ta galip geldiği maçta yaşanan bir dizi hatanın ardından VAR kullanmayan hakemleri eleştirdi
Villa Park'taki yetkililer için utanç günü
Newcastle, saatin 60. dakikasından hemen sonra penaltı kararı vermeme yönündeki tartışmalı karara rağmen beşinci tura yükseldi. Rooney bu kararı "futbolda gördüğü en kötü kararlardan biri" olarak nitelendirdi.
FA Cup'ın bu aşamasında VAR'a başvurulamadığı için, hakem Chris Kavanagh ve ekibi, çoğu deplasman takımına karşı gibi görünen birçok tartışmalı karar ile zorlu bir öğleden sonra geçirdi. Tammy Abraham, Aston Villa'nın ilk golünü atmadan önce ofsayta düşmüştü. Digne ise Jacob Murphy'ye yaptığı diz yüksekliğinde faulden sonra şans eseri sahada kalmayı başardı ve daha sonra penaltı itirazlarından kurtuldu, ancak sonuçta Sandro Tonali'nin defleksiyonlu beraberlik golüne yol açan bir serbest vuruş verdi. Aynı oyuncu daha sonra, ilk yarıda Marco Bizot'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Villa karşısında Newcastle'ı öne geçirdi ve Nick Woltemade galibiyete son noktayı koydu.
Sonucun bu kararlar tarafından etkilenmemiş olması, hakemlere yönelik daha şiddetli eleştirilerin önlenmesine hizmet ediyor, ancak VAR'ın kullanımı ve gerekliliği, birçok kişiye göre objektif olarak yanlış olan bir dizi kararın ardından Cumartesi akşamı netleşti.
Rooney, Newcastle'a penaltı verilmeyen karara öfkelendi
Maçın bitiminde BBC One stüdyosunda konuşan Rooney, öfkeyle şunları söyledi: "Bu karar [Digne'nin eliyle oynadığı top], futbol tarihinde gördüğüm en kötü kararlardan biri çünkü Digne hiçbir aşamada ceza sahasının dışında değildi.
"O, ceza sahasının üç veya dört metre içinde. Yardımcı hakem tam önünde duruyor ve onun ceza sahasında ne kadar içinde olduğunu açıkça görebilirsiniz.
Hakem düdüğü çaldı ve kulağına birinin fısıldadığını dinliyor gibi görünüyordu, bu yüzden kararın yan hakem tarafından verildiğini varsayıyorum ve bu kesinlikle şok edici bir karar."
Shearer ve Howe hakemlik tartışmaları hakkında kararlarını açıklıyor
Alan Shearer, Villa Park'ta sergilenen kabul edilemez hakemlik standardına katılarak, bunun "VAR'ın hakemlere verdiği zararın" kanıtı olduğunu iddia etti.
"Sadece hakemlerin işlerini düzgün yapmalarını istiyorum. Hepsi bu," diye devam etti Shearer. "Çok fazla bir şey istemiyorum, değil mi? Beş altı aydır VAR'a güveniyorlardı. Şimdi bu duruma geldiler ve her şey değişti."
Kazanan takımın teknik direktörü Eddie Howe, VAR'a tam destek vermekte isteksizdi, ancak Cumartesi günü görülen türden hataları önlemede VAR'ın önemine işaret etti.
"Bence [onların VAR'a güvendiklerini] söylemek için bir neden var, çünkü VAR varken, her zaman 'Peki, bunu vermeyeceğim, ama bir kontrol edelim' denir" dedi.
"Ve bence o zaman karar verme yeteneğiniz normalde olması gerektiği kadar keskin olmayabilir, bu yüzden belki de bir fark vardır. Muhtemelen bu konuda haklısınız derim.
"VAR konusunda her zaman kararsızım. Bunu birçok kez söyledim çünkü hala duyguyu seviyorum, bu gece bile, bir gol verildiğinde veya bir gol atıldığında ve bayrak veya hakem görmediğinizde, bu bir gol ve kimse bunu sizden alamaz, o anki duygu ve heyecan, o anki sevinç, bunu hala çok seviyorum ve VAR bunu elinizden alıyor.
“Ama diğer yandan, bize karşı atılan ilk golde ve muhtemelen maçın tamamında VAR olmasını dilerdim!”
VAR, FA Kupası'nın beşinci turunda devreye girecek
VAR, bu sezonun FA Cup'ında beşinci turdan itibaren uygulanacak ve bu sayede, turnuvanın ilk turlarında futbol piramidinin tüm seviyelerindeki sahalarda hakemlerin kararlarında daha fazla eşitlik sağlanması hedefleniyor.
Bu kararın etkili olup olmadığı, Villa Park'ta Newcastle'ın aleyhine verilen kararların ardından tartışılabilir, ancak Howe'un adamları sonunda galip geldiği için, kalıcı bir zarar oluşmamış olması umulmaktadır.
