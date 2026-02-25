Getty Images Sport
Çeviri:
"Tam bir rezalet!" - Lloyd Kelly'nin Juventus'un Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında "suçlu" kırmızı kart görmesi taraftarları hayrete düşürdü
Kelly, Yılmaz'ı istemeden yakaladıktan sonra oyundan atıldı.
Juventus, Galatasaray ile oynayacağı kritik ikinci maç öncesinde son beş maçının dördünü kaybederek oldukça kötü bir form grafiği sergiliyor. La Vecchia Signora, eleme turu play-off'larının ilk maçında 5-2'lik bir yenilgi aldı, bu da Allianz Stadyumu'nda büyük bir geri dönüşe ihtiyaç olduğu anlamına geliyordu.
Ancak, Manuel Locatelli'nin penaltısıyla öne geçtikten sonra, ikinci yarının başında son 16'ya kalma şansları önemli bir darbe aldı. Eski Bournemouth savunmacısı Kelly, ilk 45 dakikada sarı kart görmüştü, ancak kafa vuruşu yaparken Barış Alper Yılmaz'ın baldırına kramponlarıyla çarptığı için doğrudan kırmızı kart gördü.
Olay oldukça çirkin görünüyordu, ancak Kelly şüphesiz haksızlığa uğramıştı, çünkü rakibine çarpmadan önce gözleri tamamen topa odaklanmıştı.
- AFP
Sosyal medyadaki tepki
Bu karar, sosyal medyada bazı kişilerin tepkisini çekti ve birçok taraftar, X'e giderek karara olan memnuniyetsizliklerini dile getirdi.
@eszombek şöyle yazdı: "Lloyd Kelly'nin zıpladığı ve topu kazandığı için cezalandırılması suçtur."
@MatthewRothman6 de aynı fikirdeydi ve şunları ekledi: "Lloyd Kelly'ye verilen bu karar çok kötü bir karar. Bir oyuncu zıpladığında, başka nereye inebilir ki? Rakip oyuncu, iniş noktasının ortasında durduğu için sempati görmemeli."
@A_Jaay ise şöyle dedi: "Hakemin Lloyd Kelly'yi bu nedenle oyundan atması utanç verici. Topu kafayla uzaklaştırdıktan sonra ayağını Kelly'nin iniş yerine koyması nasıl onun suçu olabilir?"
@RashJuniorr şöyle dedi: "Lloyd Kelly, 42 yıldır futbol izlediğim süre içinde gördüğüm en komik kırmızı kartı aldı... Avrupa hakemlerinin her yıl daha da kötüye gitmesi gerçekten etkileyici."
@viseanary şu sonuca vardı: "Lloyd Kelly, şimdiye kadar gördüğüm en kötü kırmızı kartlardan birini aldı. Bu bir hırsızlık. Muhtemelen önemsiz bir şey ama bu ASLA doğrudan kırmızı kartlık bir hareket değil. ASLA ikinci sarı kartlık ve tartışmalı olarak birinci sarı kartlık bile değil. Rezalet. Tamamen rezalet. @ChampionsLeague Juve hakkında fikrim yok."
Juventus cesur geri dönüşüne rağmen elendi
Bir oyuncu avantajı ile Galatasaray'ın maçın geri kalanını rahatça geçip son 16'ya kalacağı görünüyordu. Ancak, Türk devi için işler o kadar da kolay gitmedi. Federico Gatti 70. dakikada gol attı, ardından Weston McKennie kafayla skoru 5-5'e getirerek maçı uzatmaya götürdü.
Ancak Luciano Spalletti'nin takımı yorgunluktan etkilenmiş görünüyordu ve Victor Osimhen Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi, ardından Yılmaz 119. dakikada bir gol daha atarak toplam skoru belirledi. Türk takımı bir sonraki turda Premier League'den bir rakiple karşılaşacak, bir sonraki rakibi Liverpool veya Tottenham Hotspur olacak.
- Getty Images Sport
Kelly kırmızı kart nedeniyle cezaya çarptırılabilir
Ne yazık ki Kelly için, 27 yaşındaki oyuncu şimdi UEFA'nın vereceği bir ceza ile karşı karşıya. Kelly, zorlu bir sezonun şu ana kadar takımının en iyi oyuncularından biri oldu ve teknik direktör Thomas Tuchel tarafından İngiltere milli takımına çağrılabileceği yönünde söylentiler var.
Henüz Three Lions'ta profesyonel futbol oynamamış olsa da, Mart ayındaki uluslararası maç aralarında kendini gösterme fırsatı bulursa, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilir.
Reklam