Borussia Dortmund, zor bir dönemden geçen Emre Can'a destek oluyor ve sakat kaptanıyla sözleşmesini 2027'ye kadar bir yıl daha uzatıyor. BVB, bu haberi Cumartesi sabahı, Hamburger SV ile oynanacak Bundesliga maçı (18.30 / Sky) öncesinde duyurdu.
"Tam bir örnek profesyonel": BVB, as kadro oyuncusuyla sözleşmesini uzattı
"Emre bizim kaptanımız ve tam anlamıyla örnek bir profesyonel. O bir lider, öncü rol üstleniyor ve her zaman takımın çıkarlarını ön planda tutuyor," dedi spor direktörü Lars Ricken: "Ağır sakatlığının hemen ardından onu desteklemeye devam edeceğimizi söylememiz boşuna değildi, çünkü o Borussia Dortmund için önemli bir unsur."
Spor Direktörü Sebastian Kehl ise, Can'ın "soyunma odasındaki önemi ve takımımıza kattığı deneyim"in bilindiğini ekledi.
Emre Can, 2023'ten beri BVB'nin kaptanı
2023 yazından beri BVB'nin kaptanı olan Can (32), Şubat ayı sonunda Bayern Münih ile oynanan Bundesliga'nın zirve mücadelesinde (2-3) sol dizinde çapraz bağ yırtılması yaşadı. 2020 yılında Juventus Torino'dan Dortmund'a (25 milyon avroya) transfer olduğundan bu yana BVB formasıyla 220 resmi maça çıktı ve bu maçlarda toplam 23 gol attı.
Can, kulübün desteğine "içtenlikle teşekkür etmek" istediğini belirterek, "Hedefim, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek, takım arkadaşlarımla tekrar sahaya çıkmak ve kulüple birlikte başarıya ulaşmak" dedi.
Bu sözleşmeler BVB'de 2026 yılında sona erecek
Oyuncular Pozisyon Yaş Niklas Süle Defans 30 yaş Salih Özcan Orta saha 28 yaş Julian Brandt Orta saha 29 yaş