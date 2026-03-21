"Tam bir örnek profesyonel": BVB, as kadro oyuncusuyla sözleşmesini uzattı

2023 yazından beri BVB'nin kaptanı olan Can (32), Şubat ayı sonunda Bayern Münih ile oynanan Bundesliga'nın zirve mücadelesinde (2-3) sol dizinde çapraz bağ yırtılması yaşadı. 2020 yılında Juventus Torino'dan Dortmund'a (25 milyon avroya) transfer olduğundan bu yana BVB formasıyla 220 resmi maça çıktı ve bu maçlarda toplam 23 gol attı.

Can, kulübün desteğine "içtenlikle teşekkür etmek" istediğini belirterek, "Hedefim, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek, takım arkadaşlarımla tekrar sahaya çıkmak ve kulüple birlikte başarıya ulaşmak" dedi.