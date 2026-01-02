Getty/GOAL
Tam 9 katına Manchester City’ye gidecek! Transferde anlaşma an meselesi
Semenyo için City önde
Semenyo birçok kulübün ilgisini çekiyor ve Manchester United'ın da yetenekli 25 yaşındaki oyuncuyu radarında tuttuğu söyleniyor. Mohamed Salah'ın Anfield'daki geleceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle Liverpool'a transferi de gündeme geldi.
Ancak City, transfer yarışında öne geçti ve 2026'nın başlarında anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır. Pep Guardiola'nın kadrosu zaten hücum yetenekleriyle dolu, ancak yine de Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncu Manchester'da olmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
Ne söylendi?
Ben Jacobs, “Semenyo’nun Bournemouth’tan Manchester City’ye transferi prensipte kararlaştırıldı” diye bildiriyor. İki kulübün “evrak hazırlama sürecinde” olduğunu da ekliyor. Önerilen transferle ilgili daha fazla “açıklığın” “önümüzdeki 24 saat içinde beklendiği” iddia ediliyor.
City, çok aranan bir oyuncunun transferi için yarışta öne geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor, ancak Guardiola Semenyo konusunda hâlâ ketum davranıyor. Son olarak olası bir transferle ilgili sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi: "Şu anda hiçbir şey hakkında bilgim yok. Üzgünüm, hiçbir haberim yok. Yani transfer penceresi şu anda tamamen kapalı."
Semenyo, geçen sezon 13 gol kaydettikten sonra bu sezon Bournemouth formasıyla dokuz gol daha kaydetti. Hakkında çıkan söylentilerin farkında, ancak bunlara kulak asmamaya çalışıyor.
Chelsea doğumlu ve kariyerine Bristol City'de başlayan yıldız, geleceği hakkında şunları söyledi: “Bunu çok fazla düşünmüyorum. Elimden geldiğince anı yaşamaya çalışıyorum. Haberleri sürekli görüyorsunuz, ben de görüyorum, kayıtsız değilim ama odaklanmaya çalışıyorum. Burada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Gol atmıyorsam, bunların hepsi önemsizleşiyor. Anı yaşamaya, takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışıyorum ve gelecekte ne olursa olsun olur.”
Bournemouth önemli kazanç bekliyor
Bournemouth, Ocak 2023'te 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) karşılığında transfer ettiği Semenyo'dan önemli bir kar elde etmeye hazırlanıyor. Eğer bu anlaşma tamamlanırsa City, yaklaşık 90 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.
Ancak, değerli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeyecekler. Cherries'in teknik direktörü Andoni Iraola, kulübünün bu yıldız kanat oyuncusundan henüz son kez etkilenmediği konusunda ısrarını sürdürüyor.
2025 yılını Chelsea ile 2-2 berabere bitirdikleri maçın ardından, sıradaki maçın lig lideri Arsenal ile iç saha karşılaşması olduğunu belirterek gazetecilere şunları söyledi: “Antoine çok iyi performans sergiliyor ve bir sonraki maçta da oynayabileceğini düşünüyorum. Umarım aynı şekilde oynamaya devam eder. Hakkında çok konuşuluyor ama bir antrenör olarak benim endişem, sergilediği performans seviyesini koruyabilmesi.”
Iraola sözlerine şöyle devam etti: “Burada bizimle oynayacağı son maç değil. %100 emin olamıyorum ama bence [Arsenal maçında] oynayacak. İyileşmesi gerekiyor, üç günde iki zorlu maç oynadık. Evimizde Arsenal var, liderlere karşı zorlu bir maça hazırlanıyoruz. Kesinlikle bizim için önemli bir oyuncu olacak.”
- AFP
Anlaşma ne zaman tamamlanacak?
Bu durum Iraola'nın elinden alınabilir; Semenyo'nun sözleşmesindeki fesih maddesi kullanılırsa Bournemouth'un oyuncuyu satmaktan başka seçeneği kalmaz. City piyasa fiyatını ödemeye hazır olduğundan, anlaşmanın gerçekleşme olasılığı yüksek.
Semenyo'nun yeni takımının Pazar günü teknik direktörsüz Chelsea'ye karşı oynayacağı maçta sahaya çıkabilmesi için gerekli tüm evrak işlemleri zamanında tamamlanamayabilir, ancak Bournemouth'un Arsenal'i ağırlayacağı maçta Semenyo'nun fiziksel durumunun riske atılmaması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır; bu da güney kıyılarına veda teklifinin çoktan yapılmış olabileceği anlamına geliyor.
