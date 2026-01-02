Tam 9 katına Manchester City’ye gidecek! Transferde anlaşma an meselesi

Ben Jacobs, “Semenyo’nun Bournemouth’tan Manchester City’ye transferi prensipte kararlaştırıldı” diye bildiriyor. İki kulübün “evrak hazırlama sürecinde” olduğunu da ekliyor. Önerilen transferle ilgili daha fazla “açıklığın” “önümüzdeki 24 saat içinde beklendiği” iddia ediliyor.

City, çok aranan bir oyuncunun transferi için yarışta öne geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor, ancak Guardiola Semenyo konusunda hâlâ ketum davranıyor. Son olarak olası bir transferle ilgili sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi: "Şu anda hiçbir şey hakkında bilgim yok. Üzgünüm, hiçbir haberim yok. Yani transfer penceresi şu anda tamamen kapalı."

Semenyo, geçen sezon 13 gol kaydettikten sonra bu sezon Bournemouth formasıyla dokuz gol daha kaydetti. Hakkında çıkan söylentilerin farkında, ancak bunlara kulak asmamaya çalışıyor.

Chelsea doğumlu ve kariyerine Bristol City'de başlayan yıldız, geleceği hakkında şunları söyledi: “Bunu çok fazla düşünmüyorum. Elimden geldiğince anı yaşamaya çalışıyorum. Haberleri sürekli görüyorsunuz, ben de görüyorum, kayıtsız değilim ama odaklanmaya çalışıyorum. Burada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Gol atmıyorsam, bunların hepsi önemsizleşiyor. Anı yaşamaya, takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışıyorum ve gelecekte ne olursa olsun olur.”