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Arda GulerAI

Çeviri:

Tacı Yamal'dan aldı: Yarım maçta fark yaratan sessiz dahi Güler

FEATURES
A. Guler
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal
Barcelona
J. Mourinho
Türkiye
İspanya
Portekiz

Barcelonalı yıldız, kaçırılan net fırsatlar mücadelesinde Madrid'in yedeğine kaybetti!

Real Madrid'in ilk on birinde kalıcı bir yer arayışını sürdürürken, Türk yıldız Arda Güler kendini tamamen bambaşka bir yerde buluyor: Avrupa kıtasının tamamında yaratıcılık piramidinin zirvesinde. Çok fazla oynamamasına rağmen, sahaya çıktığında herkesi sıradan gösteriyor.

Güler'in bu sezonki hikâyesindeki en büyük çelişki, rakamların ne yalan söylemesi ne de iltimas geçmesi. Birçok kişi onu fırsat bekleyen gelecek vaat eden bir yetenek olarak görürken, veriler onun Real Madrid'in hücumunun gerçek motoru hâline geldiğini ve beş büyük ligde en çok tehlike yaratan isim olduğunu ortaya koyuyor; üstelik Lamine Yamal, Cherki ve Olise gibi büyük isimlerin çok ötesinde bir farkla.

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  • Korkutucu bir rakam: Avrupa yıldızlarının ürettiğinin iki katı

    Hudl StatsBomb platformunun verilerine göre Arda Güler'in fırsat üretme ortalaması her 90 dakikada 8,3 kilit pas seviyesinde; bu, her ölçüye göre inanılmaz bir rakam. 

    Kıyaslama yapacak olursak, ikinci sırada yalnızca 4,6 fırsat ortalamasıyla Roma oyuncusu Wesley geliyor; ardından 3,9 ile Manchester City oyuncusu Rayan Cherki, 3,5 ile Bayern Münih yıldızı Michael Olise, 3,4 ile Martin Ödegaard ve son olarak 3,3 fırsatla Barcelona yıldızı Lamine Yamal yer alıyor. Güler onları geçmekle kalmıyor, rakamlarını ikiye katlıyor.

    Yalnızca La Liga düzeyinde ise İspanyol "AS" gazetesi, Güler'in tartışmasız fırsat kralı olduğunu doğruluyor; ilk beş haftada 24 gol fırsatı üretirken, kendisini takip eden Lamine Yamal yalnızca 18'de kaldı. Ayrıca 6 fırsatla gerçekleşen fırsatlar listesinin de başında yer alıyor; Yamal'ın rakamı ise 5.

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  • Zorlu bir denklem: Az dakika, büyük etki bilmecesi

    En şaşırtıcı olan ise tüm bu rakamların yalnızca 227 dakikalık bir oyun süresi içinde, maç başına 45,4 dakika ortalamayla elde edilmiş olması; yani Türk oyuncunun bir maçın kaderini değiştirmek için bir devreden bile az süreye ihtiyaç duyması.

    Espanyol, Real Sociedad ve Real Betis karşısında ilk 11'de başladı ancak bunların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlamadı; en uzun süre sahada kaldığı maç 78 dakikayla Sociedad karşısındaydı.

    Malaga karşısında 87. dakikada, Rayo Vallecano karşısında ise 72. dakikada oyuna girdi ve yalnızca 20 dakikada uzak direğe attığı büyüleyici bir ortayla Mbappe'ye gol pası verdi; bu, tüm maç boyunca Real Madrid'de başka hiçbir oyuncunun başaramadığı bir hareketti.

  • Kanat oyuncusundan oyun kurucuya: Yeni pozisyon arayışının hikâyesi

    Real Madrid'deki dördüncü sezonunda takıma katılmasından bu yana Güler, sağ kanat oyuncusu olarak değil, Luka Modric'in orta sahadaki meşru varisi olarak görülüyordu. İşte bu yüzden ne kendisi ne de çevresi, aynı bölgede görev yapan Franco Mastantuono'nun gelişinden endişe duydu.

    Xabi Alonso'nun geçen sezon Real Madrid ile benimsediği ve şu anki teknik ekibin, Jose Mourinho önderliğinde sürdürdüğü fikir, Güler'i kademeli olarak Tchouameni gibi bir defansif orta saha oyuncusunun yanında oynayacak şekilde dönüştürmek. 

    Ofansif orta sahadaki ileri mevki Jude Bellingham'a ayrılmış durumda, ancak Güler'in vizyonu ve tempoyu kontrol etme yeteneği, onu yaratıcı bir defansif orta saha oyuncusu adayı haline getiriyor. 

    Alonso, Kulüpler Dünya Kupası'nda onun hakkında şunları söylemişti: "Arda'nın gelişimine yatırım yapmanın zamanı geldi. Gelişiminin bir parçası olarak hata yapsa bile, deneyim ve olgunluk kazanması için onu teşvik ediyoruz."

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  • Sadece bir oyun kurucu değil: Baskı ve duran toplar yeni iki silah

    Güler'in gelişimi artık yalnızca son pasla sınırlı değil; savunma rakamları daha olgun ve daha adanmış bir oyuncu ortaya koyuyor. La Liga'da hücumun son üçlük bölgesinde top kapma sıralamasında 5 top kapma ile dördüncü sırada yer alıyor; kendisinin önünde ise 6'şar top kapmayla eşit durumdaki Vinicius, Baena ve Romero bulunuyor.

    Ayrıca duran toplarda öldürücü bir silaha dönüştü. Rayo Vallecano karşısında oyuna girer girmez, Real Madrid'in gelişigüzel vuruşları bir düzene kavuştu; kullandığı serbest vuruşu Dumfries tehlikeli bir kafa vuruşuna çevirdi, ustaca kullandığı bir kornerde ise topu Rüdiger tamamladı. Böylece Vinicius ve Mbappé kısa kornerleri kendi aralarında paslaşırken kaybolan isabeti takıma yeniden kazandırdı.

  • 2032'ye kadar bir bahis: Real Madrid sözleşmeyi neden erkenden uzattı?

    Real Madrid yönetimi, elinde özel türden bir cevher olduğunun gayet farkında. Sözleşmesi 2029'da sona erecek olmasına rağmen kulüp, bu yaz sözleşmeyi 2032 yılına kadar uzatmakta acele etti; bu da orta sahanın geleceğinin onun etrafında inşa edileceğine dair net bir güven mesajıydı.

    Rayo Vallecano maçının ardından Mourinho her şeyi özetledi: "Arda mükemmel bir oyuncu, yeteneği muazzam ve etkisi olumlu. Görüş açısı, karar alışı, takıma kattığı istikrar, potansiyeli muazzam ve istatistikleri etkileyici. Abartıp da onun her zaman için en iyisi olduğunu söylemek istemiyorum ama kesinlikle en iyiler arasında."

    Güler artık bugün, yıldızlardan birinin sakatlanmasını bekleyen sıradan bir yedek değil; kendini rakamlarla dayatan çetin bir denklem ve Valdebebas ofislerinde artık görmezden gelinemeyecek bir soru: Avrupa'nın en yaratıcı oyuncusu yedek kulübesinde nasıl tutulabilir?

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