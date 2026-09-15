Real Madrid'in ilk on birinde kalıcı bir yer arayışını sürdürürken, Türk yıldız Arda Güler kendini tamamen bambaşka bir yerde buluyor: Avrupa kıtasının tamamında yaratıcılık piramidinin zirvesinde. Çok fazla oynamamasına rağmen, sahaya çıktığında herkesi sıradan gösteriyor.

Güler'in bu sezonki hikâyesindeki en büyük çelişki, rakamların ne yalan söylemesi ne de iltimas geçmesi. Birçok kişi onu fırsat bekleyen gelecek vaat eden bir yetenek olarak görürken, veriler onun Real Madrid'in hücumunun gerçek motoru hâline geldiğini ve beş büyük ligde en çok tehlike yaratan isim olduğunu ortaya koyuyor; üstelik Lamine Yamal, Cherki ve Olise gibi büyük isimlerin çok ötesinde bir farkla.

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