Zion Suzuki, Parma'da ilk 11'e geri döndü ancak ikna edici bir performans sergileyemedi. Japon kaleci, geçen Kasım ayında sol elinin üçüncü parmağında ve skafoid kemiğinde meydana gelen ciddi açık kırığı atlattı; birkaç maç yedek kulübesinde kaldıktan sonra Torino deplasmanında sarı-mavi formasıyla kaleye geri döndü ancak performansı pek de iyi değildi. Dört gol yedi ve önümüzdeki maçlarda Edoardo Corvi'nin Cuesta'nın tercih listesinde Suzuki'yi geçme ihtimali var.
Suzuki mi, Corvi mi? Parma'nın as kalecisi kim?
PARMA'NIN AS KALECİSİ KİM?
Japon oyuncunun yokluğunda, 2001 doğumlu yedeği altı maçta kalesini gole kapatarak çok iyi bir performans sergiledi; ve Kasım ayında transfer edilen ancak Ocak ayında sözleşmesini fesheden Vicente Guaita'nın gelişine rağmen, kulüp ve teknik direktör, o dönemde İspanyol oyuncunun yedeği olarak görev yapan Corvi'nin kalitesinden her zaman emin oldular. Ancak şu anda as kaleci Suzuki olmaya devam ediyor ve ilk kalecinin, yerini kaybetmesine neden olabilecek büyük hatalar yapmaması durumunda, Parma'nın kalesinde yine Suzuki'nin oynaması gerektiği hissi hakim.
PARMA'NIN ÜÇÜNCÜ KALECİSİ KİM?
Parma'da sadece iki aylık bir deneyimin ardından Guaita'ya veda eden takımda, bugün Suzuki ve Corvi'nin ardından Gialloblù'nun üçüncü kalecisi, Gialloblù altyapısında yetişen ve Aquila, Piacenza, Olbia ve Feralpisalò gibi Serie C takımlarında geçirdiği bir dizi kiralık dönemden sonra kulübüne geri dönen 2002 doğumlu Filippo Rinaldi. Ocak ortasında Napoli ile oynanan büyük maçta Serie A'da tek bir kez forma giydi: 0-0 biten ve Corvi'nin yerine tercih edildiği bu maçta, ilk maçında kalesini gole kapattı.