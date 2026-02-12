Suudi Pro Ligi'nde Al-Nassr'da yaşanan gerginlik nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki hamlesinin 'Manchester United'a transfer olmaması'nın nedeni

Ronaldo, 2027 yazına kadar Orta Doğu'da dünyanın en kazançlı futbol sözleşmesine bağlı. Günlük 500.000 sterlin civarında kazandığı söyleniyor, ancak yine de şikayet etmek için bir neden bulmuş.

Bu efsanevi forvet, Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından transfer fonlarının dağıtılma şeklinden memnun değil ve bu konuda diğerlerinin kayırıldığını düşünüyor. Daha önce İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig şampiyonluğu kazanan Ronaldo, bir başka lig şampiyonluğu peşinde.

Al-Nassr'da üç maçta forma giymemeyi tercih ederek greve gitti. Şu anda tekrar antrenmanlara başladı ve bir sonraki maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak Ronaldo, rekorları yıkan kariyerinde altıncı Dünya Kupası'na hazırlanırken, yaz aylarında ne olacağı konusunda sorular soruluyor.