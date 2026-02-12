Getty
Suudi Pro Ligi'nde Al-Nassr'da yaşanan gerginlik nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki hamlesinin 'Manchester United'a transfer olmaması'nın nedeni
Ronaldo grevde: CR7 transfer dedikoduları yaratıyor
Ronaldo, 2027 yazına kadar Orta Doğu'da dünyanın en kazançlı futbol sözleşmesine bağlı. Günlük 500.000 sterlin civarında kazandığı söyleniyor, ancak yine de şikayet etmek için bir neden bulmuş.
Bu efsanevi forvet, Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından transfer fonlarının dağıtılma şeklinden memnun değil ve bu konuda diğerlerinin kayırıldığını düşünüyor. Daha önce İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig şampiyonluğu kazanan Ronaldo, bir başka lig şampiyonluğu peşinde.
Al-Nassr'da üç maçta forma giymemeyi tercih ederek greve gitti. Şu anda tekrar antrenmanlara başladı ve bir sonraki maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak Ronaldo, rekorları yıkan kariyerinde altıncı Dünya Kupası'na hazırlanırken, yaz aylarında ne olacağı konusunda sorular soruluyor.
Ronaldo üçüncü kez Man Utd'ye geri dönebilir mi?
Riyad'daki kazançlı sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) karşılığında devreye girebilir, ancak bazıları, ayrılmak için baskı yapılırsa ücretsiz olarak serbest bırakılabileceğini öne sürüyor.
Dünya çapında birçok kulüp hala Ronaldo'yu kadrosunda görmek istiyor. Red Devils'ın eski baş scout'u Mick Brown'a göre, bu listeye Premier League devi United dahil değil.
CR7'nin 2022'de belirsiz bir şekilde ayrılmasıyla Brown, Football Insider'a "Theatre of Dreams"e çarpıcı bir dönüşün olasılığını tartışırken şunları söyledi: "İmkansız. Bu olmayacak, bunun olmaması için birçok neden var, bunu düşünmeyecekler bile ve dürüst olmak gerekirse Ronaldo'nun da düşünmeyeceğini sanmıyorum.
"Daha önce ayrıldığında, menajerle olanlar ve haklı ya da haksız olarak kulübe yönelik eleştirel tavırları nedeniyle ilişkiler biraz zarar gördü.
"Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılsa bile Man United'a geri döneceğini hiç sanmıyorum. Kim olduğu ve tüm bunlar nedeniyle onu isteyen başka kulüpler olacaktır, bu yüzden istediği buysa transfer olacağına eminim, ama Man United'a olmayacak."
CR7'nin Old Trafford'a dönüşüyle ilgili şüpheler
Sky Sports, Ronaldo'nun United'a transfer olacağına dair söylentilere değinerek, "bu seçenek kesin olarak kapanmış görünüyor" diye bildirdi. Ayrıca, Red Devils'ın "Ronaldo'yu üçüncü kez geri getirmekle ilgilenmediğini" de belirtti.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı patlayıcı röportajın ardından Manchester'daki sözleşmesinin feshedilmesini gördü.
Ancak eski takım arkadaşı Wes Brown, bu efsanevi oyuncunun Manchester'a geri dönmesinin mümkün olduğuna ikna olmuş değil. Bu dikkat çekici transfer hakkında sorulduğunda şöyle dedi: "Mutlu değil ama Cristiano Ronaldo üçüncü kez Manchester United'a geri döner mi? Hayır derim. Bunun nasıl olabileceğini göremiyorum. MLS'e transfer mi? Belki. Belki Portekiz'e geri dönüp orada oynar. Eminim ki hala birçok seçeneği olacaktır.
"Önemli olan, onun hala Dünya Kupası'nda oynamak istemesi ve bizim de oynamaya devam edip, bunun için formunu korumasını sağlamamız. Ronaldo'nun grevde olması herkesi şok etti ama dürüst olmak gerekirse, bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Bekleyip, bundan sonra ne olacağını göreceğiz."
MLS transferi: Ronaldo, Messi'nin Miami'ye transfer olacağına dair söylentileri görüyor
United ile yeniden bir araya gelmesi ihtimal dışı görünse de, Ronaldo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği söylentileri dünya çapındaki hayranlarını heyecanlandırdı. Bir başka efsanevi Red Devils 7 numarası olan Sir David Beckham'ın, Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi ile MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de güçlerini birleştirmesi için bir anlaşma görüşebileceği öne sürüldü.
