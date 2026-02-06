Getty
Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi! Bu açıklama iyice çıldırtacak...
Ronaldo neden Al-Nassr'da greve gitti?
41 yaşındaki Ronaldo, Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yerli rakiplere haksız avantajlar sağlandığını düşünerek protesto etti. (PIF) tarafından yerli rakiplere sağlanan haksız avantajlara karşı çıktı. Al-Hilal, kış transfer döneminde Kader Meite ve Saimon Bouabre'ye 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) öderken, Fiorentina'dan Pablo Mari'yi transfer etti ve eski Real Madrid forveti Karim Benzema'yı serbest oyuncu olarak kadrosuna kattı.
CR7, Al-Riyadh ile oynanan derbi maçında Al-Nassr'ı temsil etmeyi reddetti ve bu da onun geleceği hakkında kaçınılmaz soruların sorulmasına neden oldu. Daha sonra antrenmanlara geri döndü, ancak Sky Sports gibi çeşitli kaynaklar, grevin Cuma günü Al-Ittihad ile oynanacak zirve mücadelesinde de devam edebileceğini öne sürüyor.
- Getty
Suudi Pro Ligi Ronaldo'ya uyarı gönderdi
Suudi Pro Ligi yetkilileri, Ronaldo'ya ligdeki her kulübün bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu efsanevi futbolcunun ligin genel itibarını zedelemek yerine, sorunlarını kendi kulübüyle görüşmesi gerektiğini belirtti.
Bir sözcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: Her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.
Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve ligin tamamında eşit olarak uygulanır.
"Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tamamen kendini adamış ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit sporcu gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez.
Son transferler bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış mali parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.
“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.
“Odak noktası futbol, yani ait olduğu yer olan saha ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir ligin sürdürülmesi olmaya devam ediyor."
Ronaldo'nun kazançlı sözleşmesindeki serbest kalma maddesi
Ronaldo, Manchester United ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2023 yılında Al-Nassr'a çarpıcı bir transfer gerçekleştirerek Orta Doğu'da futbolun popülaritesinin artmasına katkıda bulundu. O, diğer birçok ünlü yıldızın da Suudi Pro Ligi'ne katılmasının önünü açtı.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeyi imzalamış durumda ve bu sözleşmenin günlük değeri 500.000 sterlin civarında olduğu söyleniyor. Bu şartlar geçen yaz 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Ronaldo seçeneklerini değerlendirirken, bu anlaşma yerine getirilmeyebilir. Sözleşmesinde, bir sonraki transfer döneminde devreye girebilecek 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor.
- Getty/GOAL
Spor dünyasına geri dönmek mi, yoksa Messi ile birlikte MLS'e katılmak mı?
Sporting'e geri dönmesi gündeme gelirken, talkSPORT Türkiye'deki takımların da ona ilgi gösterdiğini iddia ediyor. Diğerleri ise Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi'nin Amerika'daki takımına katılma olasılığını hemen gündeme getirdi. Manchester United'ın efsane ismi Sir David Beckham, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de kararları veren isimlerden biri.
Ronaldo, sahalara geri dönmesi gerektiğini ve "maçları süresiz olarak boykot edemeyeceğini" bildiği için, bundan sonra ne olacağına dair kesin bir karar alınmadı. Orta Doğu'daki kariyeri boyunca somut başarılar elde etmekte zorlanan Ronaldo, Al-Nassr'ın büyük başarılara imza atmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Aynı zamanda, 2026 Dünya Kupası'na kadar olağanüstü bireysel standartlarını korumayı hedeflemektedir. Ronaldo'nun bu turnuvaya ülkesinin kaptanı olarak katılması beklenmektedir.
Reklam