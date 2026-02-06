Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi! Bu açıklama iyice çıldırtacak...

Suudi Pro Ligi yetkilileri, Ronaldo'ya ligdeki her kulübün bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu efsanevi futbolcunun ligin genel itibarını zedelemek yerine, sorunlarını kendi kulübüyle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Bir sözcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: Her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.

Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve ligin tamamında eşit olarak uygulanır.

"Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tamamen kendini adamış ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit sporcu gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez.

Son transferler bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış mali parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.

“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.

“Odak noktası futbol, yani ait olduğu yer olan saha ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir ligin sürdürülmesi olmaya devam ediyor."