Suudi Arabistan 'benim aradığım yer değildi' - Aymeric Laporte, Athletic Club'ın savunma oyuncusu Marsilya'yı neden reddettiğini açıklarken, Al-Nassr'dan son dakikada dramatik bir şekilde ayrılmasının nedenini açıkladı

31 yaşındaki stoper, 2023'te Orta Doğu'ya gitmeden önce Manchester City'de beş yıl boyunca birçok kupa kazandı. Ancak Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla birlikte oynamanın ihtişamı ve cazibesine rağmen, savunma oyuncusu bu ortamın kendisine uygun olmadığını erken fark etti. Ayrılışıyla ilgili olarak Laporte, ilk yılında bile San Mames'e dönmeyi birincil hedefi olarak belirlediğini itiraf etti.

Al-Nassr'ın finansal kazanca odaklanması müzakereleri zorlaştırdı ve Suudi tarafının son dakikada yaptığı bir evrak hatası nedeniyle transfer, son gün iptal edildi. Laporte'un büyük bir rahatlamasıyla, transferin gerçekleşmesi için FIFA'ya itirazda bulunulması gerekti.

RMC Sport'a verdiği demeçte, "Bugüne kadar bunu hiç söylememiştim, ama Suudi Arabistan'daki ilk yılımdan itibaren buranın gerçekten aradığım yer olmadığını fark ettim" dedi. "İlk yıldan itibaren kulüple bu konuyu konuştum, bana sabırlı olmamı söylediler. Durum aynı kaldı, orada bazı sorunlar yaşadım, ciddi bir şey değildi, ama nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorduk. Üçüncü yıla devam etmemeye karar verdik. Benim için önemli olan ailevi nedenler de vardı."