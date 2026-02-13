Getty Images Sport
Suudi Arabistan 'benim aradığım yer değildi' - Aymeric Laporte, Athletic Club'ın savunma oyuncusu Marsilya'yı neden reddettiğini açıklarken, Al-Nassr'dan son dakikada dramatik bir şekilde ayrılmasının nedenini açıkladı
Suudi mücadelesi ve Orta Doğu'dan çıkış
31 yaşındaki stoper, 2023'te Orta Doğu'ya gitmeden önce Manchester City'de beş yıl boyunca birçok kupa kazandı. Ancak Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla birlikte oynamanın ihtişamı ve cazibesine rağmen, savunma oyuncusu bu ortamın kendisine uygun olmadığını erken fark etti. Ayrılışıyla ilgili olarak Laporte, ilk yılında bile San Mames'e dönmeyi birincil hedefi olarak belirlediğini itiraf etti.
Al-Nassr'ın finansal kazanca odaklanması müzakereleri zorlaştırdı ve Suudi tarafının son dakikada yaptığı bir evrak hatası nedeniyle transfer, son gün iptal edildi. Laporte'un büyük bir rahatlamasıyla, transferin gerçekleşmesi için FIFA'ya itirazda bulunulması gerekti.
RMC Sport'a verdiği demeçte, "Bugüne kadar bunu hiç söylememiştim, ama Suudi Arabistan'daki ilk yılımdan itibaren buranın gerçekten aradığım yer olmadığını fark ettim" dedi. "İlk yıldan itibaren kulüple bu konuyu konuştum, bana sabırlı olmamı söylediler. Durum aynı kaldı, orada bazı sorunlar yaşadım, ciddi bir şey değildi, ama nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorduk. Üçüncü yıla devam etmemeye karar verdik. Benim için önemli olan ailevi nedenler de vardı."
Marsilya'nın teklifini reddetmek
Bilbao'ya duygusal dönüşü kesinleşmeden önce, Laporte çok rağbet gören bir oyuncuydu. Ligue 1 takımlarından Marsilya, savunmasını güçlendirmek için onunla yakından ilgilenen kulüplerden biriydi. Laporte, Fransız devinin ilgisinin somut olduğunu doğruladı, ancak kalbi çoktan başka bir hedefe yönelmişti.
"Evet, bir teklif vardı. Sadece Marsilya'dan değil, diğer kulüplerden de ilgi vardı" diyen Laporte, diğer Avrupa devlerini reddetme kararının ailesine ve babasına daha yakın olma ihtiyacından kaynaklandığını vurguladı. "
'nin evime, babama, aileme daha yakın olma fikri vardı. Köklerime dönmeye kararlıydım. Bu yüzden Bilbao'ya geri döndüm."
San Mames'e rüya gibi bir dönüş
FIFA, transferi için gerekli belgeleri resmi olarak onaylayarak 2028 yılına kadar üç yıllık sözleşme imzalamasına izin verdiğinde, bu uzun süreç olumlu bir sonuca ulaştı. Laporte, 2018 yılında Premier Lig'e transfer olmadan önce 222 maçta forma giydiği kulübe geri dönerek 14 numaralı formayı giymeye başladı.
Defans oyuncusu transferle ilgili duygularını gizlemedi ve geri dönüşün "istediği her şey" olduğunu belirtti. Al-Nassr'dan ayrılmak için gerekli olan maddi fedakarlıklara rağmen, Laporte, Athletic taraftarlarının önünde oynamanın manevi ve duygusal getirilerinin maddi kayıplardan çok daha ağır bastığı konusunda ısrarcı.
Dünya Kupası ödülüne gözler dikildi
Bu transferin duygusal yönünün ötesinde, Laporte için açık bir sportif hedef var. Avrupa'nın en iyi beş liginden birine geri dönerek, İspanya milli takım kadrosundaki yerini sağlamlaştırmayı umuyor. La Liga'da yüksek seviyede düzenli futbol oynamak, yaklaşan 2026 Dünya Kupası için mükemmel bir hazırlık olarak görülüyor.
Laporte, Bilbao'ya geri dönme kararını destekleyen İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente ile sürekli iletişim halinde olduğunu açıkladı. Bu sezon şimdiden 16 maça çıkan savunma oyuncusu, hızla ritmini yeniden buluyor. Kayıt sorunları başlangıçta Avrupa'da oynama hakkını gölgelese de, Laporte'nin odak noktası, çocukluk kulübünün başarılı olmasına yardımcı olmak ve La Roja için en yüksek performansını sürdürmek.
