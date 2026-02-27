Getty Images Sport
"Şüpheli penaltılar vermemeye çalışacağız!" - Marcelino, Villarreal'in Barcelona sınavına hazırlanırken hakemlik tartışmasını yeniden alevlendirdi
Barselona deplasman maçı
Barcelona'nın bu sezonki iç saha performansı muhteşemdi; maç başına ortalama üç gol attı ve 12 maçın hepsini kazandı. Ancak Marcelino, takımının klinik üstünlüğünü bulursa bu kusursuz seriyi ilk kıran takım olabileceğinden emin. "Kendi stadyumlarında 12 maçta 12 galibiyet aldılar. Kazanma ve bu çok olumlu sonuçları tersine çevirme umuduyla gidiyoruz" diye açıkladı. "En iyi seviyemize ulaşırsak, kazanma şansımız olacak. Büyük takımları yenmek için şans da gerekir."
Asturyalı teknik adam, La Ceramica'daki rövanş maçını unutmadı ve Santi Comesana'nın verdiği penaltı ile Renato Veiga'ya gösterilen kırmızı kartı hatırlattı. "Şüpheli penaltılar vermemeye çalışacağız!" dedi Marcelino. "10 kişi oynadık ve şüpheli bir penaltı verdik. Benzer fauller oldu ama oyuncular oyundan atılmadı. Kırmızı kartla sonuçlanabilecek fauller yapmamaya çalışacağız. Oradan itibaren kartlarımızı oynayacağız."
- Getty Images Sport
Son zaferler ve Camp Nou'daki zorlu mücadele
Geçmişi düşünerek ve Villarreal'in son iki Barcelona deplasmanında galibiyet elde etmesine rağmen, Marcelino en son galibiyetin benzersiz koşullar altında geldiğini kabul etti - özellikle de Katalan ekibinin lig şampiyonluğunu kutladığı bir maçta. "Anılar güzel, ama koşullar tamamen farklı. O zamanlar lig şampiyonluğunu kutlamışlardı ve biz de bundan faydalandık" dedi. "Senaryo farklı ve an da farklı. Takımlar benzer. Koçlar da aynı. Takımların felsefesi çok fazla değişmeyecek."
Zorlu mücadeleye rağmen, teknik direktör takımının tamamen motive olduğunu ve hiç de korkmadığını vurguladı. "Zor olacak, ama yenilmeyeceğiz. Aksine. Harika bir stadyumda büyük bir rakibe karşı oynamak için heyecanla ve motivasyonla gidiyoruz" diye ekledi. Villarreal kampında güven yüksek, kulüp La Liga'da 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor - Marcelino'nun olağanüstü olarak nitelendirdiği bu puan, kalan maçlarda şiddetle rekabet etme hayallerini besliyor.
Villarreal'in taktikleri ve La Liga hedefleri
Taktiksel olarak Marcelino, hücum geçişlerinin çok önemli olacağı yüksek yoğunluklu bir maç bekliyor. Barcelona'nın top hakimiyetini elinde tutması beklenirken, teknik direktör, özellikle takımının bu sezon doğrudan ve dikey oyuna dayalı olması nedeniyle, yüksek savunma hattının istismar edilebilir boşluklar sunduğuna inanıyor. Yıldız forvet Gerard Moreno'nun sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak olması nedeniyle Marcelino, rakibin ilk baskı hattını kırmak için hareketlerin mekanize edilmesi gerektiğini vurguladı ve Barcelona'nın hızı ve hücum akışıyla başa çıkmak için büyük bir savunma çabası gerektiğini kabul etti.
Öte yandan Marcelino, Barcelona'nın kupa maçları nedeniyle dikkatinin dağılabileceği yönündeki görüşü reddetti ve takımın elit bir zihniyete sahip olduğunu ve her üç günde bir maç oynamaya alışkın olduğunu belirtti. Kendi takımının hedefleri konusunda ise teknik direktör, Real Betis gibi takipçilere bakmayı reddederek, ilk üçte bitirme hedefinden ödün vermedi. "Elimizdekiyi kaybetmenin yolu, yukarıya değil aşağıya bakmaktır. Yaptığımız işe odaklanmalıyız. Arkamızdakilerle ilgilenmek bize zarar verebilecek bir aşırı özgüven verir" diye konuştu.
- Getty Images
Barcelona için bundan sonra ne olacak?
Hansi Flick'in oyuncuları için önlerindeki yol, Marcelino'nun Barcelona oyuncularının şiddetli rekabetin baskısına alışkın oldukları konusunda yaptığı açıklamayı somutlaştıran gerçek bir sınav niteliğinde. Katalan takımı şu anda 61 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor ve takipçisi Real Madrid'e karşı sadece bir puanlık bir üstünlük sağlıyor. Bu kırılgan üstünlüğü korumak için Blaugrana, bu hafta sonu Villarreal ile oynayacağı zorlu maçla başlayıp, Mart ayı boyunca Athletic Club, Sevilla ve Rayo Vallecano ile oynayacağı zorlu maçlarla devam edecek bir dizi önemli lig maçını atlatmak zorunda.
Villarreal'in engel olmayı hedeflediği lig şampiyonluğu yarışının ötesinde, Flick'in öncelikli hedefi 3 Mart'ta Atletico Madrid ile oynanacak Copa del Rey yarı final ikinci maçı. Takım, finale kalmak için ilk maçta aldığı 4-0'lık ağır yenilgiyi telafi etmek gibi neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya. Kıtasal sahnede, bu yoğun takvimin son halkası, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Newcastle ile oynayacağı merakla beklenen maçın kesinleşmesiyle tamamlandı. Bu maç, takımın tüm cephelerde mücadele etme yeteneğini gerçek bir sınava tabi tutacak.
