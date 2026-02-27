"Şüpheli penaltılar vermemeye çalışacağız!" - Marcelino, Villarreal'in Barcelona sınavına hazırlanırken hakemlik tartışmasını yeniden alevlendirdi

Barcelona'nın bu sezonki iç saha performansı muhteşemdi; maç başına ortalama üç gol attı ve 12 maçın hepsini kazandı. Ancak Marcelino, takımının klinik üstünlüğünü bulursa bu kusursuz seriyi ilk kıran takım olabileceğinden emin. "Kendi stadyumlarında 12 maçta 12 galibiyet aldılar. Kazanma ve bu çok olumlu sonuçları tersine çevirme umuduyla gidiyoruz" diye açıkladı. "En iyi seviyemize ulaşırsak, kazanma şansımız olacak. Büyük takımları yenmek için şans da gerekir."

Asturyalı teknik adam, La Ceramica'daki rövanş maçını unutmadı ve Santi Comesana'nın verdiği penaltı ile Renato Veiga'ya gösterilen kırmızı kartı hatırlattı. "Şüpheli penaltılar vermemeye çalışacağız!" dedi Marcelino. "10 kişi oynadık ve şüpheli bir penaltı verdik. Benzer fauller oldu ama oyuncular oyundan atılmadı. Kırmızı kartla sonuçlanabilecek fauller yapmamaya çalışacağız. Oradan itibaren kartlarımızı oynayacağız."