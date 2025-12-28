Süper Lig devinden Rüdiger bombası: Yakından izliyor! Transferde sürpriz

Marca, Kasım ayında Rudiger ve Real Madrid'in sözleşme yenileme konusunda ön görüşmelere başladığını bildirmişti, ancak görüşmeler şu anda askıya alındı. 32 yaşındaki oyuncunun Santiago Bernabeu'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında ilk görüşmelerin birkaç ay önce başladığı, mali rakamların masada olduğu ve karşılıklı olarak bir anlaşmaya varma isteğinin bulunduğu bildiriliyor.

Ancak, Alman milli oyuncunun Eylül ayı sonlarında geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle bu görüşmeler karşılıklı olarak ertelendi. Görüşmelerin durdurulması kararı, hem oyuncunun hem de kulübün Rudiger'in iyileşmesine odaklanırken rakamları kesinleştirmek için uygun bir zaman olmadığı düşüncesiyle ortaklaşa alındı.