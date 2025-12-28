Getty Images Sport
Süper Lig devinden Rüdiger bombası: Yakından izliyor! Transferde sürpriz
Rudiger ve Madrid arasındaki görüşmeler durdu
Marca, Kasım ayında Rudiger ve Real Madrid'in sözleşme yenileme konusunda ön görüşmelere başladığını bildirmişti, ancak görüşmeler şu anda askıya alındı. 32 yaşındaki oyuncunun Santiago Bernabeu'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında ilk görüşmelerin birkaç ay önce başladığı, mali rakamların masada olduğu ve karşılıklı olarak bir anlaşmaya varma isteğinin bulunduğu bildiriliyor.
Ancak, Alman milli oyuncunun Eylül ayı sonlarında geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle bu görüşmeler karşılıklı olarak ertelendi. Görüşmelerin durdurulması kararı, hem oyuncunun hem de kulübün Rudiger'in iyileşmesine odaklanırken rakamları kesinleştirmek için uygun bir zaman olmadığı düşüncesiyle ortaklaşa alındı.
Rudiger Chelsea'ye dönebilir
Chelsea'de beş yıl geçiren ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok ödül kazanan Rudiger, 2022'de Stamford Bridge'den ayrılarak Real Madrid'e transfer oldu. Ancak Diario AS'ye göre, Chelsea'nin yıldız savunmacıyı gelecek yaz geri getirmekle ilgilendiği göz önüne alındığında, Alman defans oyuncusu eski kulübüne dönmeyi düşünebilir.
Haberde ayrıca, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in de tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği, Galatasaray'ın ise Rüdiger'in Madrid'deki durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Avrupa'dan gelen tekliflerin yanı sıra, Rudiger Suudi Arabistan'da da isteniyor; Suudi Arabistan Pro Ligi devleri Al-Nassr ve Al-Hilal, Alman defans oyuncusunu gelecek yıl Orta Doğu'ya getirmek için harekete geçmeyi planlıyor.
Alonso, Rudiger'e sıcak bakmıyor
Ekim ayında BILD, Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun Rudiger'in yeteneklerinden emin olmadığını ve Alman milli oyuncunun son birkaç yıldır aşırı derecede sakatlıklara yatkın ve istikrarsız hale geldiğine inandığını bildirmişti.
Bunun yanı sıra, yeni transfer Dean Huijsen, sergilediği sağlam performanslarla Real Madrid'in ilk 11'indeki yerini çoktan sağlamlaştırdı. 2025-26 sezonunun başından bu yana, Brezilyalı oyuncu yeni bir kas sakatlığı geçirmesine rağmen, Huijsen'in Eder Militao ile olan ortaklığı, Los Blancos'un savunma hattının oluşmasını sağladı.
Madrid'in transfer listesi değişti
Rudiger'in geleceği hala belirsiz olsa da, AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Bayern Münih'ten Dayot Upamecano olmak üzere iki savunma oyuncusuyla artık ilgilenmiyor. Fransız stoper ikilisi Konate ve Upamecano'nun, sözleşmelerinin bitimine altı ay kala Liverpool ve Bayern'deki gelecekleri belirsiz hale geldi.
Önceki haberlerde Real Madrid'in, Anfield'daki son performans düşüşünün ardından Konate ile yollarını ayırdığı belirtilmişti. Savunmacı gelecek yaz yine de takımdan ayrılabilir ancak Bernabeu'ya transfer olması pek olası görünmüyor.
Alonso'nun takımı, kış transfer döneminin ardından 4 Ocak'ta La Liga'da Real Betis'e karşı evinde oynayacağı maçla tekrar sahaya çıkacak.
