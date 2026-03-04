Getty Images Sport
Steven Gerrard, Wolves'a karşı şok edici yenilginin ardından 'gerçekten kötü' Liverpool'u eleştirdi ve Arne Slot'tan Rio Ngumoha'yı sahaya sürmesini istedi
Gerrard, Ngumoha'nın hemen ilk on birde oynamasını istiyor.
Gerrard'ın öfkesinin ana hedefi, hücumda kıvılcım eksikliğiydi ve bu da onu genç yıldız Ngumoha'nın kadroya dahil edilmesini savunmasına neden oldu. 17 yaşındaki oyuncu kısa ama etkili bir performans sergiledi ve 44 milyon sterlinlik transfer bedeline rağmen maça etki edemeyen Gakpo'nun performansıyla keskin bir kontrast oluşturdu. Gerrard, genç oyuncunun Cuma günü Rob Edwards'ın Wolves takımıyla oynanacak FA Cup rövanş maçında ilk 11'de yer almayı hak ettiğine kesin olarak inanıyor. TNT Sports'ta yorumculuk yapan Gerrard, "Liverpool bu gece 65 dakika boyunca çaresiz ve gerçekten kötüydü" dedi. "Doğru tempo ve kalitede oynamadılar. O, kısa süreli performansında (Cody) Gakpo'nun 65 dakikada yaptıklarından daha fazlasını yaptı. Bu yüzden ilk 11'de yer almayı hak ediyor. (Slot) Cuma gecesi bu çocuğu ilk 11'de başlatmalı."
Savunma hataları ağır eleştirilere yol açıyor
Saldırıdaki sıkıntılar bir yana, Gerrard dikkatini, küme düşme mücadelesi veren bir takıma karşı alışılmadık bir şekilde kırılgan görünen savunma hattına çevirdi. Wolves'un açılış golü, eski Rangers ve Aston Villa teknik direktörünü özellikle hayal kırıklığına uğrattı. Gerrard, Ibrahima Konate ve Virgil van Dijk'ın temel savunma bilincinden yoksun olduğunu belirtti. Gerrard ayrıca, Alisson Becker'in hatasının ardından ev sahibi takımın ikinci golüne yol açan aciliyet eksikliğine de dikkat çekti. Gerrard, "Wolves çok rahattı, Liverpool'u çok iyi kontrol ettiler" dedi. "Hedef adama yapılan basit bir pas, orada ikiye bir durum vardı, bununla başa çıkılması gerekiyordu. İkinci golde ise kaleci (Alisson) kötü bir pas attı ve hiçbir tepki gösterilmedi. FA Cup'ta ilerlemek istiyorlarsa savunmalarını çok daha iyi yapmalılar. 'Son üçte birde yeterince iyi değildik' diyorlar ama savunma da yapmalılar."
Slot ve Van Dijk, Molineux'daki talihsizliği değerlendiriyor
Kampın içinde, yenilginin gerçeği ortaya çıktıkça hava da aynı derecede kasvetliydi. Menajer Slot, giderek tutarsız hale gelen sezonda bu sonucu "bir başka gerileme" olarak nitelendirirken, Van Dijk o gece takımın teknik açıdan gösterdiği başarısızlık konusunda son derece dürüst davrandı. Van Dijk, maçın bitiminden sonra "Yavaştık, tahmin edilebilirdik, top hakimiyetinde dikkatsizdik ve yanlış kararlar verdik" diye itiraf etti. Reds, Chelsea'nin Aston Villa'yı yenmesi halinde gol farkıyla Liverpool'u geçerek ilk beşe gireceğini bilerek, Çarşamba gecesini gergin bir şekilde geçirecek.
Kırmızılar için zorlu bir yol
Birden fazla turnuvada yoğun bir programı idare etmek Slot için zorlu bir görev. FA Cup beşinci turunda Wolves ile oynanan maçın ardından, Liverpool önümüzdeki Pazar günü Anfield'da Tottenham Hotspur ile oynayacağı kritik iç saha maçıyla dikkatini hızla üst düzey yarışa çevirmeli. Şampiyonlar Ligi futbolu belirsizliğini korurken ve Gerrard'ın onayı artık Ngumoha'ya kesin olarak verilmişken, menajer üzerinde galibiyet formülünü bulma baskısı var.
