Steven Gerrard, Wolves'a karşı şok edici yenilginin ardından 'gerçekten kötü' Liverpool'u eleştirdi ve Arne Slot'tan Rio Ngumoha'yı sahaya sürmesini istedi

Gerrard'ın öfkesinin ana hedefi, hücumda kıvılcım eksikliğiydi ve bu da onu genç yıldız Ngumoha'nın kadroya dahil edilmesini savunmasına neden oldu. 17 yaşındaki oyuncu kısa ama etkili bir performans sergiledi ve 44 milyon sterlinlik transfer bedeline rağmen maça etki edemeyen Gakpo'nun performansıyla keskin bir kontrast oluşturdu. Gerrard, genç oyuncunun Cuma günü Rob Edwards'ın Wolves takımıyla oynanacak FA Cup rövanş maçında ilk 11'de yer almayı hak ettiğine kesin olarak inanıyor. TNT Sports'ta yorumculuk yapan Gerrard, "Liverpool bu gece 65 dakika boyunca çaresiz ve gerçekten kötüydü" dedi. "Doğru tempo ve kalitede oynamadılar. O, kısa süreli performansında (Cody) Gakpo'nun 65 dakikada yaptıklarından daha fazlasını yaptı. Bu yüzden ilk 11'de yer almayı hak ediyor. (Slot) Cuma gecesi bu çocuğu ilk 11'de başlatmalı."