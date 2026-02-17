Steve McClaren, Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile Erik ten Hag arasındaki 'gerginliğin' nedenini açıkladı

Daha önce Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'un sağ kolu olarak görev yapmış olan ve Ten Hag ile birlikte çalışmış olan McClaren, The Good, The Bad & The Football podcast'inde Ronaldo ile Manchester'daki menajeri arasındaki gergin ilişkinin nasıl son bulduğunu anlattı: "O antrenman sahasında birçok çatışma yaşandı. 'Senden tek istediğim şu, şu, şu ve şu' gibi sözler çok sık duyuluyordu. Erik'in koçluğu böyleydi - Ronnie, senin işin bu.

"Ronnie'ye şöyle derdim: 'Ten Hag'ın senden istediği tek şey, ilk pres yapan sen ol, bir koşu yap, iki koşu yap, ve istersen belki üçüncü bir koşu yap. Sonra, topu kazanırsak, ortada geri dön ve biz de sana pas atalım. Tek istediği bu. Bunu yapamazsan, oynayamazsın. Ya da bunu yapmazsan, oynayamazsın. Tamam, yoksa o [Ten Hag] seni seçmez. Sana söylüyorum, seni seçmez'.

"Diğerleri yapardı diye düşünüyorum, fark bu, diğerleri yapardı. Ama Erik, hayır, ben bunu yapıyorum ve o [Ronaldo] da yapmak zorunda, yoksa oynamaz. Biraz kavga oldu. Kavga değil, ama bir çekişme ve kim kazanacak? Erik kararından vazgeçmedi. Bence çoğu menajer buna uyum sağlardı. Bazı menajerler böyledir. Ama o kararından vazgeçmedi."