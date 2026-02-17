Getty/GOAL
Steve McClaren, Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile Erik ten Hag arasındaki 'gerginliğin' nedenini açıkladı
Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Suudi Arabistan'a gitti.
Ronaldo, bu aşamada sözleşmesinin feshedildiğini gördü ve sonunda Suudi Pro Ligi'ne gitme özgürlüğü kazandı. 41 yaşında olan Ronaldo, şimdilik Al-Nassr ile bağlılığını sürdürüyor, ancak Orta Doğu'da grev eylemleri sürerken transfer söylentileri artıyor.
Ronaldo, haksız davranışlar ve kötü liderlik olarak gördüğü şeylere karşı hayal kırıklığını dile getirip eleştirilerde bulunmakla ilk kez karşılaşmıyor. 2022 yazında United'ın başına geçen Ten Hag hakkında şunları söyledi: "Ona saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı göstermiyor. Bana saygı duymuyorsan, ben de sana asla saygı duymayacağım."
Açığa çıktı: Ronaldo ve Ten Hag, Man Utd'da neden çatıştı?
Daha önce Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'un sağ kolu olarak görev yapmış olan ve Ten Hag ile birlikte çalışmış olan McClaren, The Good, The Bad & The Football podcast'inde Ronaldo ile Manchester'daki menajeri arasındaki gergin ilişkinin nasıl son bulduğunu anlattı: "O antrenman sahasında birçok çatışma yaşandı. 'Senden tek istediğim şu, şu, şu ve şu' gibi sözler çok sık duyuluyordu. Erik'in koçluğu böyleydi - Ronnie, senin işin bu.
"Ronnie'ye şöyle derdim: 'Ten Hag'ın senden istediği tek şey, ilk pres yapan sen ol, bir koşu yap, iki koşu yap, ve istersen belki üçüncü bir koşu yap. Sonra, topu kazanırsak, ortada geri dön ve biz de sana pas atalım. Tek istediği bu. Bunu yapamazsan, oynayamazsın. Ya da bunu yapmazsan, oynayamazsın. Tamam, yoksa o [Ten Hag] seni seçmez. Sana söylüyorum, seni seçmez'.
"Diğerleri yapardı diye düşünüyorum, fark bu, diğerleri yapardı. Ama Erik, hayır, ben bunu yapıyorum ve o [Ronaldo] da yapmak zorunda, yoksa oynamaz. Biraz kavga oldu. Kavga değil, ama bir çekişme ve kim kazanacak? Erik kararından vazgeçmedi. Bence çoğu menajer buna uyum sağlardı. Bazı menajerler böyledir. Ama o kararından vazgeçmedi."
Ronaldo, Man Utd'nin sonuçlarını hala takip ettiğini iddia ediyor.
Ronaldo, Old Trafford'dan ayrılmasını kasten planlamakla suçlanıyor. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, 2009'da Real Madrid'e transfer olduğu zamanki takımın gölgesinde kalan United takımına yeniden katılmaktan dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.
Hala takımın sonuçlarını takip eden Ronaldo, 2025 yılında Piers Morgan'a, Red Devils'ın Premier League'in zirvesinden düşmesini görmek onu incitip incitmediğini sorduğunda şöyle cevap verdi: "Tabii ki. Tabii ki. Çünkü orada çok uzun yıllar geçirdim. Orada Şampiyonlar Ligi'ni kazandım, Altın Top'u kazandım, 12, 13, 14 şampiyonluk kazandım.
"Yani tekrar ediyorum, Manchester United hala kalbimde. O kulübü seviyorum. Ama hepimiz dürüst olmalıyız ve kendimize bakıp 'Dinleyin, onlar iyi yolda değiller' demeliyiz. Yani, değişmeleri gerekiyor ve bence bu sadece teknik direktör ve oyuncularla ilgili değil."
Carrick, bir başka transfer dönemi öncesinde Red Devils'ın başına geçti
United bu tavsiyeye kulak verdi ve Ruben Amorim 2026'nın başlarında teknik direktörlük görevinden alındı. Görev, mevcut sezonun sonuna kadar geçici olarak eski orta saha oyuncusu Michael Carrick'e devredildi.
Carrick, beş maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, bir aşamada dört galibiyet aldı ve Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına geri döndürdü. Ronaldo'nun da belirttiği gibi, çok uzun süredir düşük performans gösteren kadroyu yeniden şekillendirmek için bu yaz daha fazla para harcanması bekleniyor.
