Spurs milyonlarca sterlin kaybetti! Uzun süredir sponsorluk yapan şirket, küme düşme endişeleri nedeniyle kuzey Londra kulübüyle olan anlaşmasını feshetti
Spurs, büyük sponsorun kulüple olan anlaşmasını sonlandırmasıyla darbe aldı
The Telegraph 'ın haberine göre , Spurs, çalkantılı bir sezonda son darbeyi aldı. Uzun süredir kulübün sponsoru olan bir şirket, Premier Lig'den düşme tehlikesinin giderek daha belirgin hale gelmesiyle, sezon sonunda kulüple ilişkilerini kesmeye karar verdi.
İsmi açıklanmayan sponsor, Spurs'un hangi ligde yer aldığına bakılmaksızın, 2025/26 sezonu sonunda ortaklığın sona ereceğini kulübe bildirdi. Tanınmış şirketle ilişkilerin bozulmasının merkezinde birkaç faktörün olduğu düşünülüyor. Anlaşmanın Spurs'a yıllar boyunca milyonlar kazandırdığına inanılıyordu.
Kaynaklar, Spurs'un geçen sezon Ange Postecoglou yönetiminde Premier Lig'i fiilen feda etme kararını, mevcut finansmanın kazançlı doğasını bilmelerine rağmen, kilit faktör olarak gösteriyor. Sponsorlar, yeni geçici teknik direktör Igor Tudor durumu tersine çeviremezse, bu sezonki ikinci hayal kırıklığı yaratan sezonun gelecek yıllarda da devam eden bir trend haline gelmesinden endişe duyuyor ve geçen sezonun 17. sırada bitirilmesini "kabul edilemez" olarak değerlendiriyor.
Artan sponsorluk krizinin merkezinde sahadaki sorunlar
Bir kaynak The Telegraph'a şunları söyledi: "Kulüp tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı veya kulübün iç saha performansıyla ilgili endişeleri kabul edilmedi. Bunun yerine, mesajları Avrupa Ligi'ne odaklandı, ancak bu, küresel sponsorların sözde 'elit kulüplerden' beklediği bir seviye değil."
Maç günlerinde Tottenham Hotspur Stadyumu'nda boş koltuklara ve zehirli bir atmosfere yol açan ev sahibi taraftarların artan hayal kırıklığı da bir faktör olarak gösteriliyor. Bir kaynak şöyle diyor: "Kendi taraftarları tarafından sevilmeyen bir kulüple kim ilişkilendirilmek ister ki? Kim, dolu olmayan ve insanların öfkeli olduğu bir stadyumda müşterilerini ağırlamak ister? Gerçek bu."
Sponsorlar için, markalarının yarısı boş ve mutsuz bir stadyumda sergilenmesi endişe verici bir gerçekliktir. Tottenham sponsorlarının, azalan seyirci sayıları ve taraftar memnuniyetinin sponsorluk anlaşmalarının algılanan değerini etkilediğine inandıkları bildiriliyor.
Ayrıca Spurs, yüksek profilli transferler konusunda "büyük altı" rakibinin gerisinde kaldığını gösterdi. Arsenal, Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White ve Antoine Semenyo gibi oyuncuları son iki transfer döneminde Kuzey Londra ekibini reddetti. Daniel Levy'nin ayrılması da sponsorlar tarafından olumsuz olarak değerlendiriliyor. Sponsorlar, eski başkan tarafından büyük saygı gördüklerini hissediyorlardı ve yeni liderlik yapısı tarafından zaman zaman çarpıcı bir şekilde dışlandıklarını hissediyorlardı.
Diğer sponsorluk anlaşmalarının da kaybedilmesi muhtemel
Spurs, sezon sonuna kadar daha fazla sponsorluk anlaşmasını kaybedebilir, ancak birçok anlaşmada çıkış maddeleri yer aldığı bildiriliyor.
Bir kaynak The Telegraph'a şunları söyledi: "Anlaşmalar uzun vadeli veya çok yıllık ortaklıklar gibi görünse bile, genellikle sadece küme düşme veya Avrupa kupalarına katılma durumuna dayalı olmayan fesih veya çıkış maddeleri içerir. Bazıları, her sözleşme yılının sonunda anlaşmalarını yeniden müzakere etme hakkına bile sahip olabilir.
Bu nedenle bazı sponsorlar şimdiden durumu değerlendiriyor ve sezonun nasıl biteceğini görerek kararlarını veriyorlar. Anlaşmayı fesheden tek bir şirket olmayabilir."
Bu haftanın başlarında, Tottenham sözcüsü şunları söyledi: "Ortaklarımızla yaptığımız anlaşmaların ticari şartlarını açıklamıyoruz, bu gizlilik yaklaşımı çoğu sektörde standarttır."
Spurs için hesaplaşma dönemi yaklaşıyor
Raporlara göre, Spurs'un sponsorluk anlaşmalarından birinin sona erdiği zaten kesinleşmişken, başka bir şirket de sezon sonunda Lilywhites ile olan anlaşmasının sona erdiğini görüyor ve henüz yenileme görüşmeleri yapmamış durumda. Bir başka şirketin de "seçeneklerini değerlendirdiği" düşünülüyor ve kalan birçok anlaşma, neredeyse kaçırılması kesin görünen Avrupa kupalarına katılma hakkı temelinde kazançlı bonuslar içeriyor.
Gerçek şu ki, Spurs'un Premier Lig'deki durumu düzelene kadar, saha dışındaki sorunlar artmaya devam edecek gibi görünüyor.
