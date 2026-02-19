Spurs milyonlarca sterlin kaybetti! Uzun süredir sponsorluk yapan şirket, küme düşme endişeleri nedeniyle kuzey Londra kulübüyle olan anlaşmasını feshetti

Bir kaynak The Telegraph'a şunları söyledi: "Kulüp tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı veya kulübün iç saha performansıyla ilgili endişeleri kabul edilmedi. Bunun yerine, mesajları Avrupa Ligi'ne odaklandı, ancak bu, küresel sponsorların sözde 'elit kulüplerden' beklediği bir seviye değil."

Maç günlerinde Tottenham Hotspur Stadyumu'nda boş koltuklara ve zehirli bir atmosfere yol açan ev sahibi taraftarların artan hayal kırıklığı da bir faktör olarak gösteriliyor. Bir kaynak şöyle diyor: "Kendi taraftarları tarafından sevilmeyen bir kulüple kim ilişkilendirilmek ister ki? Kim, dolu olmayan ve insanların öfkeli olduğu bir stadyumda müşterilerini ağırlamak ister? Gerçek bu."

Sponsorlar için, markalarının yarısı boş ve mutsuz bir stadyumda sergilenmesi endişe verici bir gerçekliktir. Tottenham sponsorlarının, azalan seyirci sayıları ve taraftar memnuniyetinin sponsorluk anlaşmalarının algılanan değerini etkilediğine inandıkları bildiriliyor.

Ayrıca Spurs, yüksek profilli transferler konusunda "büyük altı" rakibinin gerisinde kaldığını gösterdi. Arsenal, Eberechi Eze, Morgan Gibbs-White ve Antoine Semenyo gibi oyuncuları son iki transfer döneminde Kuzey Londra ekibini reddetti. Daniel Levy'nin ayrılması da sponsorlar tarafından olumsuz olarak değerlendiriliyor. Sponsorlar, eski başkan tarafından büyük saygı gördüklerini hissediyorlardı ve yeni liderlik yapısı tarafından zaman zaman çarpıcı bir şekilde dışlandıklarını hissediyorlardı.