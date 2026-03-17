Sporting Lizbon - Bodo/Glimt CANLI

Bir hafta aradan sonra, Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ yarışta olan takımlar, sahaları değiştirerek yeniden karşı karşıya geliyor. Son 16 turu rövanş maçlarının açılışını, ilk maçta Norveç ekibinin 3-0 galibiyetinin ardından Portekiz'deki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting Lizbon ile Bodø/Glimt arasındaki karşılaşma yapacak. Hauge ve arkadaşları bu sezonun büyük sürprizi; Avrupa'daki performansları Norveç futbolunun gelişimini kanıtlıyor ve ligleri henüz başlamadı çünkü ilk iki hafta, takımın Avrupa'daki maçları nedeniyle ertelendi. Portekiz'de de Rui Borges'in takımı ile Tondela arasındaki maçın ertelenmesine karar verildi. Bu maç birkaç gün önce oynanması gerekiyordu ancak bugünkü maça çok yakın olması nedeniyle (tarihi belirlenecek) ertelendi.