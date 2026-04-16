Sporting'in kaptanı, 'sıkıcı' Arsenal'e sert çıkıştı

Morten Hjulmand, Sporting Lizbon ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Londra'da pek de sevilen bir isim olmadı. Portekiz ekibinin kaptanı, maçın ardından İngiliz devinin oyun anlayışından hiç de memnun değildi. Danimarkalı oyuncuya göre, tarafsız bir seyirci için The Gunners'ın oyununda gerçekten izlenecek hiçbir şey yoktu.

Arsenal, ilk maçta elde ettiği 0-1'lik avantajı golsüz bir beraberlikle koruyarak üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Mikel Arteta'nın takımı galip gelse de, maçın büyük bir kısmı sıkıcı geçti ve toplam beklenen gol (xG) değeri sadece 0,93 oldu. Bu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en düşük xG değeri. xG, binlerce önceki denemenin verilerine dayanarak bir şutun gol olma olasılığını gösterir.

Sporting, Geny Catamo'nun direğe çarpmasıyla en iyi fırsatını kaçırdı, ancak Portekiz şampiyonu, ev sahibi takımın taktiksel olarak tempoyu düşürmesi nedeniyle maçın tekrar tekrar kesintiye uğraması nedeniyle momentum yakalamakta zorlandı.

Geçmişte zaman zaman Premier League'e transfer olacağı söylentileri çıkan orta saha oyuncusu, hayal kırıklığını gizlemedi. "Dışarıdan bir seyirci olsaydım, Sporting'in kendini bu şekilde göstermek istemediğini düşünürdüm. Gol atmak, fırsatlar yaratmak istiyoruz ama bunu başaramadık."

Hjulmand, Arteta'nın takımını basitçe sıkıcı olarak nitelendirdi ve defansif tutumunu eleştirdi. "Maç sırasında, özellikle oyun yeniden başladığında çok fazla kesinti hissettim ve bu çok zaman kaybettirdi. Ritmi yakaladığımızda, özellikle ilk yarıda birçok fırsat yarattık. Ama dürüst olmak gerekirse, maçı kazanmak için yeterince fırsat yaratamadık."

Pazar günü Arsenal, Manchester City ile hayati önem taşıyan bir deplasman maçına çıkacak; bu maçta bir yenilgi, ev sahibi takımın puan farkını sadece üç puana indirmesine ve bir maç eksiği olmasına rağmen bu farkı kapatmasına olanak tanıyacak. Bu arada Sporting, José Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile oynayacağı iç saha maçıyla Portekiz Ligi'ne geri dönüyor.