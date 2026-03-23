Spezia'da Donadoni'nin ayrılığı resmiyet kazandı. D'Angelo geri dönüyor

Roberto Donadoni'nin Spezia'nın teknik direktörlüğündeki macerası sona erdi. Görevden alınma kararı resmiyet kazandı: "Başkan Charlie Stillitano, kulüp sahibi Thomas Roberts'ın da hazır bulunduğu, teknik direktör Roberto Donadoni ile yapılan samimi ve yapıcı bir görüşmenin ardından, kulübün ve takımın yararı için taraflar arasında karşılıklı mutabakatla alınan ve tam olarak kabul gören bir karara varıldığını duyurdu. - açıklamada şöyle deniyor - Böylelikle, sportif unsurların çok ötesine geçen karşılıklı saygı ilişkisini vurgulayan, karşılıklı rıza ile ayrılık kararı alınmıştır. Kulüp, Donadoni hoca ve ekibine, Şairler Körfezi'ne geldiklerinden beri gösterdikleri ciddiyet, profesyonellik ve özveri için teşekkür eder ve onlara insani ve mesleki açıdan en iyi dileklerini sunar."



