Spalletti ve baskı: 10 yaşındayken ne yaptığına dair anekdot

"Hayatımda birçok şeyi yoluna koyduğum şu dönemde bunun beni rahatsız ettiğini düşünün artık... Bir yenilgiden sonra ortaya çıkan şey, kontrol edemeyeceğim bir şey ve bu yüzden ilgimi çekmiyor. Kafamın içinde hangi düşünceye yer verip hangisine vermeyeceğime ben karar veriyorum. Buna fazla yer vermiyorum", diye ekledi Spalletti.