NEC ile oynanacak ve Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında olan maç öncesindeki basın toplantısında Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak, Juventus gibi takımların sezonun zor anlarında başa çıkmayı başarması gereken baskıyla ilişkisi hakkında konuştu: "Bunu kabul etmek, yaşamayı öğrenmenin ilacıdır ve bunu erken yaşta anladım; on yaşındayken okuldan sonra ailem için bir şeyler kazanmaya gidiyordum", diye aktarıyor Gazzetta.it.
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Spalletti ve baskı: 10 yaşındayken ne yaptığına dair anekdot
"Hayatımda birçok şeyi yoluna koyduğum şu dönemde bunun beni rahatsız ettiğini düşünün artık... Bir yenilgiden sonra ortaya çıkan şey, kontrol edemeyeceğim bir şey ve bu yüzden ilgimi çekmiyor. Kafamın içinde hangi düşünceye yer verip hangisine vermeyeceğime ben karar veriyorum. Buna fazla yer vermiyorum", diye ekledi Spalletti.
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