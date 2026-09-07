Son, bu kadar genç yaşta ailesinden uzak kalmanın hayatındaki en zor sınav olduğunu kabul etti. Yalnızlığa ve yiyecekler ile çevredeki tamamen farklılığa rağmen, Almanya'da kazandığı disiplin Spurs'teki başarısının temelini attı.

Geçmişe dönüp bakan Güney Koreli milli oyuncu, hayallerine ulaşmak için bu fedakârlıkların gerekli olduğunu vurguladı.

"16 yaşında ailemden uzakta olmak gerçekten, gerçekten çok zordu" diyen Son, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şimdi bunu düşündüğümde, buna değdi. Almanca konuşuyorum, kültürü öğrendim, yani bu zor dönemi yaşamaya değdi."