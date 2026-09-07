Tottenham Hotspur'un eski yıldızı Son Heung-min, Güney Kore'den ayrılıp genç yaşta Hamburg'a gitmesinin ardından kariyerinin ilk dönemindeki zorlukları anlattı. The Late Run podcast'inde konuşan hücum oyuncusu, 16 yaşında dünyanın öbür ucuna taşınmanın yarattığı kültür şoku ve yalnızlığı değerlendirdi.
Son, sonunda MLS'te LAFC'ye transfer olmasına giden yolu neredeyse reddettiğini söyledi ve Amerikan kulübünün yıllar süren ısrarının fikrini değiştirdiğini kabul etti.
Bununla birlikte, Almanya'daki yaşama uyum sağlamak onun için en zorlu öğrenme süreci oldu.