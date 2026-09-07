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Alvino Hanafi

Çeviri:

Son Heung-min, SüngerBob izleyerek Hamburg'da nasıl Almanca öğrendiğini açıkladı

H. Son
Los Angeles FC
Hamburger SV
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Son Heung-min, Güney Kore'den Avrupa'ya genç yaşta uzanan yolculuğu hakkında konuştu. The Late Run podcastine katılan hücum oyuncusu, 16 yaşında Hamburg'a taşındığını ve Almanca öğrenmek için çizgi dizi SüngerBob KareŞort'u kullandığını anlattı.

  • Son, Avrupa'ya erken yaşta yaptığı transferi değerlendirdi

    Tottenham Hotspur'un eski yıldızı Son Heung-min, Güney Kore'den ayrılıp genç yaşta Hamburg'a gitmesinin ardından kariyerinin ilk dönemindeki zorlukları anlattı. The Late Run podcast'inde konuşan hücum oyuncusu, 16 yaşında dünyanın öbür ucuna taşınmanın yarattığı kültür şoku ve yalnızlığı değerlendirdi.

    Son, sonunda MLS'te LAFC'ye transfer olmasına giden yolu neredeyse reddettiğini söyledi ve Amerikan kulübünün yıllar süren ısrarının fikrini değiştirdiğini kabul etti.

    Bununla birlikte, Almanya'daki yaşama uyum sağlamak onun için en zorlu öğrenme süreci oldu.

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    SüngerBob, Almanya'da çığır açan gelişmeyi sağladı

    Dil öğrenmesiyle ilgili söylentilere değinen Son, Almancayı öğrenmesinde başlıca aracının SüngerBob KareŞort izlemek olduğunu doğruladı. Başlangıçta karakterler bir aceminin takip edemeyeceği kadar hızlı konuşsa da gözünü ekrandan ayırmadan izlediğini hatırlattı.

    Bu animasyon dizisi, kelimeleri tek tek bir araya getirmesine yardımcı olan görsel bir bağlam sundu.

    Çizgi filmle ilgili soruya Son, "Bu kesinlikle doğru" yanıtını verdi. "Bir çizgi film olarak bence çok hızlı konuşuyorlar, ilk başta anlayamıyordum ama yine de görüntülerini izliyor ve kafamda anlamaya çalışıyordum."


  • Fedakârlık ve disiplin, kariyerin temelini oluşturdu

    Son, bu kadar genç yaşta ailesinden uzak kalmanın hayatındaki en zor sınav olduğunu kabul etti. Yalnızlığa ve yiyecekler ile çevredeki tamamen farklılığa rağmen, Almanya'da kazandığı disiplin Spurs'teki başarısının temelini attı.

    Geçmişe dönüp bakan Güney Koreli milli oyuncu, hayallerine ulaşmak için bu fedakârlıkların gerekli olduğunu vurguladı.

    "16 yaşında ailemden uzakta olmak gerçekten, gerçekten çok zordu" diyen Son, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şimdi bunu düşündüğümde, buna değdi. Almanca konuşuyorum, kültürü öğrendim, yani bu zor dönemi yaşamaya değdi."

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    Tottenham anıları ve GOAT yorumu

    Almanya'daki ilk yıllarının ötesinde Son, Tottenham Hotspur'daki zirve dönemine de döndü; 2019'daki Şampiyonlar Ligi final yolculuğunu, Harry Kane ile ortaklığını ve Dele Alli'nin düşüşünü izleyişini değerlendirdi.

    Bitmeyen GOAT tartışmasında idolünün kim olduğu sorulduğunda Son, Lionel Messi'nin büyüklüğünü kabul etmekle birlikte Cristiano Ronaldo'yu seçti.

    Şimdi Amerika'da hayatın tadını çıkaran Son, MLS'te kariyerini sürdürürken her hafta NFL büyüklüğündeki statları doldurmaya şaşırdığını dile getirdi.