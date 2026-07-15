Son darbe… İspanya’nın tokatı, Mbappé’nin en büyük hayalini sona erdirdi

İspanya, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’nı kazanma hayalini sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda Mbappé’nin Altın Top ödülünü kazanma hedeflerine ve Real Madrid’deki felaket sezonunu kurtarma çabasına da ölümcül bir darbe indirdi.

Dallas'taki yarı finalde alınan 2-0'lık yenilgi, Dünya Kupası'na, olağanüstü bireysel istatistiklerinin büyük takım başarılarına dönüşmediği bir sezonu telafi edecek tarihi bir zafer umuduyla gelen Real Madrid forveti için yıkıcı bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

Mbappé, Dünya Kupası’nı işleri kendi lehine çevirmek için altın bir fırsat olarak görüyordu. Ancak Luis de la Fuente’nin takımı, turnuvanın en önemli maçında Fransız yıldızı tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı.

Fransa finale yükselmeyi başaramadı ve Mbappé, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kazanmak için son aylarda kazandığı tüm ivmeyi kaybetti.