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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Son darbe… İspanya’nın tokatı, Mbappé’nin en büyük hayalini sona erdirdi

Fransa - BLN
Fransa
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
İspanya
K. Mbappe
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Fransa
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İspanya

Bronz madalya, küçük bir teselli

İspanya, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’nı kazanma hayalini sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda Mbappé’nin Altın Top ödülünü kazanma hedeflerine ve Real Madrid’deki felaket sezonunu kurtarma çabasına da ölümcül bir darbe indirdi.

Dallas'taki yarı finalde alınan 2-0'lık yenilgi, Dünya Kupası'na, olağanüstü bireysel istatistiklerinin büyük takım başarılarına dönüşmediği bir sezonu telafi edecek tarihi bir zafer umuduyla gelen Real Madrid forveti için yıkıcı bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

Mbappé, Dünya Kupası’nı işleri kendi lehine çevirmek için altın bir fırsat olarak görüyordu. Ancak Luis de la Fuente’nin takımı, turnuvanın en önemli maçında Fransız yıldızı tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı.

Fransa finale yükselmeyi başaramadı ve Mbappé, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kazanmak için son aylarda kazandığı tüm ivmeyi kaybetti.

  • Son büyük fırsat

    Mbappé’nin gol rekoru hâlâ hayranlık uyandırıcı. Real Madrid’deki istatistikleri onu dünyanın en iyi forvetleri arasında tutuyor, ancak profesyonel futbol aynı zamanda kazanılan şampiyonluklarla da ölçülür. İşte tam da bu noktada şansı ciddi şekilde azaldı. Barcelona’nın La Liga’daki hakimiyetine ve Paris Saint-Germain’in son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna rağmen, Fransız oyuncunun Real Madrid ile büyük kupalardan yoksun geçen sezonu telafi etmek için Dünya Kupası’nı kazanması gerekiyordu. Bu şampiyonluk, Altın Top yarışında şansını yeniden kazanmak için mükemmel bir fırsat sunuyordu. Ancak okdiario’nun haberine göre, İspanya’ya karşı elenmesi onu bu belirleyici avantajdan mahrum bıraktı.

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  • En önemli günde yok!

    Yarı final maçı, Fransa milli takımının kaptanı hakkında alışılmadık bir tablo ortaya koydu. İspanya milli takımı tüm boşlukları kapattı, Didier Deschamps’ın takımının hücum uyumunu bozdu ve Mbappé’nin etkisini azalttı.

    Mbappé, İspanyol kaleci Simón’a karşı kayda değer bir tehlike oluşturamadı ve maçın sonunda açıkça hayal kırıklığına uğradı; ayrıca sarı kart gördü.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından Mbappé hiçbir mazeret öne sürmedi ve takımının kötü performansına ilk dikkat çeken kişi oldu: “Dünya Kupası yarı finaline yakışır bir maç çıkaramadık, her şeyi mahvettik.”

    Bu performans, tam da gücünü göstermesi gereken bir anda geldi. Her önemli aşamanın final maçı kadar ağırlığı olduğu Altın Top yarışında, Real Madrid oyuncusu turnuvadaki en kötü performansını sergiledi.

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  • Küçük bir teselli mi?

    Mbappé, futbolcuların çok azının ulaşabildiği bir hedefe de ulaşmaya çalışıyordu: Fransa’yı, 2018’de şampiyonluk ve 2022’de ikincilik elde ettikten sonra üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımak. Ancak bu rüya, İspanya karşısında suya düştü.

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    Fransa artık sadece üçüncülük için mücadele edecek; bu, dünya futboluna hakimiyet kuran bir nesil ve adını tarihe kazımaya aday bir oyuncu için yakışır bir başarı değil. Altın Top yarışında beklenmedik gelişmeler yaşanmazsa, İspanya’ya karşı alınan yenilgi, Dünya Kupası’ndan elenmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu darbe, Mbappé’yi bu sezon peşinde olduğu en büyük bireysel ödülden mahrum bırakabilir.

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