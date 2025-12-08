SON DAKİKA: Mohamed Salah kadro dışı bırakıldı! Liverpool'da büyük şok...

Salah, Liverpool'un son üç maçında yedekler arasında yer aldı. Sunderland ile evinde oynanan ve berabere biten maçta yedek kulübesinden oyuna girdi, ancak Reds'in West Ham ve Leeds deplasmanlarında forma giyme şansı bulamadı.

Elland Road'a yapılan deplasmanın ardından, Arne Slot'un takımı dramatik bir 3-3 beraberlikle daha fazla puan kaybetti ve Salah, şikayetlerini kamuoyuna açıklamaya karar verdi. Mevcut işverenlerini kendisini otobüsün altına attıkları için suçladı, takımın yaşadığı zorlukların günah keçisi haline geldiğine inandığını söyledi ve mevcut teknik direktörüyle hiçbir çalışma ilişkisi olmadığını itiraf etti.

O şöyle dedi: "Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Biri tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık." Salah, Slot ile olan ilişkisi hakkında şunları ekledi: "Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söyledim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, biri benim kulüpte olmamı istemiyor."