SON DAKİKA: Mohamed Salah kadro dışı bırakıldı! Liverpool'da büyük şok...
Salah neden Liverpool tarafından kadrodan çıkarıldı?
Salah, Liverpool'un son üç maçında yedekler arasında yer aldı. Sunderland ile evinde oynanan ve berabere biten maçta yedek kulübesinden oyuna girdi, ancak Reds'in West Ham ve Leeds deplasmanlarında forma giyme şansı bulamadı.
Elland Road'a yapılan deplasmanın ardından, Arne Slot'un takımı dramatik bir 3-3 beraberlikle daha fazla puan kaybetti ve Salah, şikayetlerini kamuoyuna açıklamaya karar verdi. Mevcut işverenlerini kendisini otobüsün altına attıkları için suçladı, takımın yaşadığı zorlukların günah keçisi haline geldiğine inandığını söyledi ve mevcut teknik direktörüyle hiçbir çalışma ilişkisi olmadığını itiraf etti.
O şöyle dedi: "Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Biri tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık." Salah, Slot ile olan ilişkisi hakkında şunları ekledi: "Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söyledim ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki, biri benim kulüpte olmamı istemiyor."
Şampiyonlar Ligi kadrosundan Salah'ı çıkarma kararını kim verdi?
Salah'ın patlayıcı yorumlarının ardından çok sayıda eleştiri geldi ve birçok kişi 33 yaşındaki oyuncuyu egosunun onu ele geçirmesine izin vermekle suçladı. Salah, geçmişteki başarılarının Liverpool'da düzenli bir rol almasını neredeyse garanti etmesi gerektiğini öne sürdü.
Ancak iki kez Premier League şampiyonu olan oyuncu, Anfield'daki konumlarına bakılmaksızın herkesin takımdaki yerini hak etmesi gerektiği konusunda net bir mesaj aldı. Salah, takım arkadaşları Inter'e karşı sahaya çıktığında bu tutumu üzerinde düşünmek zorunda kalacak. Fabrice Hawkins, Salah'ı Reds'in seyahat kadrosundan çıkarma kararının "yönetim kurulu ve Arne Slot tarafından" alındığını bildirdi.
Otorite zayıfladı: Slot neden Salah'ı ibretlik bir örnek yapmak zorunda kaldı?
Hollandalı taktikçi Slot, Salah'ı ibretlik bir örnek haline getirmek için baskı altındaydı, çünkü tek bir hayal kırıklığına uğramış bireyin otoritesini zedelemesine izin vermemesi hayati önem taşıyordu. O da harekete geçilmesi yönündeki çağrılara yanıt verdi.
Ancak Mısırlı milli oyuncu Pazartesi günü Liverpool'un antrenmanına katıldı. Kırmızılar, İtalya'ya giden uçağa binmeden önce antrenmanlarını yaptılar. Salah, takım arkadaşları kulübün son Avrupa maçında PSV'ye karşı 4-1'lik şaşırtıcı bir yenilgiye uğradıktan sonra olumlu bir yanıt vermek için çabalarken, uzaktan izlemek zorunda kalacak.
Salah'ın Inter ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyeceği tahmin edilirken, The Athletic, onun kadro dışı bırakılmasının Merseyside'da perde arkasında çalışanlar tarafından "disiplin cezası" olarak görülmediğini iddia ediyor.
Bunun yerine, "bu adım, Salah'ın gelecekteki olası seçimleri üzerinde bir etkisi olmaktan ziyade, Cumartesi günü Brighton & Hove Albion ile oynanacak Premier League maçı da dahil olmak üzere, tek başına değerlendiriliyor". Seagulls ile oynanacak ev sahibi maçı, Salah'ın Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce Liverpool'un son maçı olacak.
Ocak transferi: Liverpool'un Salah'ın ayrılmasına ilişkin tutumu
Salah, bazılarının kendisini Anfield'dan uzaklaştırmaya çalıştığını iddia ettikten sonra, Brighton maçında Liverpool taraftarlarına veda etmeyi planladığını söyledi. The Athletic'e göre, Reds onun geri dönmesini bekliyor.
Kulübün "Salah'a ve 2027 yılına kadar süren sözleşmesine tam olarak bağlı kaldığı, ancak mevcut durumun geçici olduğunu ve hala tersine çevrilebileceğini" söylediği belirtiliyor. Gelecekle ilgili söylentiler çıkmasına rağmen, Liverpool "şu anda forvetin ayrılmasını planlamıyor ve olası yedekler için Ocak transfer dönemini kullanmayı planlamıyor."
