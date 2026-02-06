SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı!

Ronaldo, PIF'in Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında diğer kulüpleri kayırdığını düşünüyor gibi görünüyor. CR7, 2023'teki transferinden bu yana henüz şampiyonluk kupasını kazanamadı ve Benzema'nın Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transferine izin verilmesinin kendisine destek verilmediğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Suudi Pro Ligi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.

“Kulüpler kendi yönetim kurullarına, kendi yöneticilerine ve kendi futbol liderliklerine sahiptir. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabetçi dengeyi sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.

“Cristiano, geldiği günden bu yana Al-Nassr ile tam olarak ilgilenmiş ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit rakip gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.

“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.

“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok heyecanlı. Bu denge, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.

“Odak noktası futbol, yani sahada olması gerektiği gibi, ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir ligin sürdürülmesi olmaya devam ediyor.”