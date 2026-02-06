Getty Images Sport
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakıldı!
Ronaldo yine Al-Nassr kadrosuna alınmadı
Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Ittihad ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. Suudi kulübü, Cuma gecesi oynanacak maçın kadrosunu açıklarken Ronaldo'nun kadroda yer almadığını resmi olarak doğruladı. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu kadroda yer almayacak olsa da, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, Sadio Mane ve Joao Felix gibi oyuncular ilk 11'de yer alacak ve Al-Nassr, talismanı olmadan da hücumda yeterli güce sahip olacak.
41 yaşındaki oyuncu, bu hafta başında Al-Riyadh ile oynanan maçta da Al-Nassr kadrosunda yer almamıştı, ancak Mane'nin 40. dakikadaki golüyle takım yine de üç puanı almayı başardı.
CR7 greve gittikten sonra davranışları konusunda uyarıldı
Ronaldo, PIF'in Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında diğer kulüpleri kayırdığını düşünüyor gibi görünüyor. CR7, 2023'teki transferinden bu yana henüz şampiyonluk kupasını kazanamadı ve Benzema'nın Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transferine izin verilmesinin kendisine destek verilmediğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyor.
Suudi Pro Ligi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.
“Kulüpler kendi yönetim kurullarına, kendi yöneticilerine ve kendi futbol liderliklerine sahiptir. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabetçi dengeyi sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
“Cristiano, geldiği günden bu yana Al-Nassr ile tam olarak ilgilenmiş ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit rakip gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.
“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.
“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok heyecanlı. Bu denge, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.
“Odak noktası futbol, yani sahada olması gerektiği gibi, ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir ligin sürdürülmesi olmaya devam ediyor.”
Ronaldo'nun yaz aylarında ayrılma tehdidinin ardından geleceği belirsiz
Bu son kadro dışı bırakma kararının Ronaldo'yu nereye götüreceği belirsiz. Euro 2016 şampiyonu, 'ihanete uğradığı' için yaz aylarında takımdan ayrılmakla tehdit ettiği söyleniyor, ancak lig yetkilileriyle anlaşmazlığa düşmesine rağmen son günlerde antrenmanlarda görüldü.
Ronaldo, kariyerinde 1.000 gol atmayı hedefliyor, ancak bu anlaşmazlık, bu hedefine ulaşmak için değerli zamanını kaybetmesine neden oluyor. En son golünü 30 Ocak Cuma günü Al-Kholood'u 3-0 yendikleri maçta attı ve gol sayısını 961'e çıkardı.
Eski Premier League orta saha oyuncusu Stefan Schwarz, Ronaldo'nun son davranışlarından etkilenmediğini belirterek, "O muazzam bir profesyonel. Futbol için yaptıkları, kırdığı tüm rekorlar ve rakamlar inanılmaz. Antrenman, dinlenme, beslenme ve odaklanma konusundaki yaklaşımıyla diğer oyunculara gerçek bir profesyonel olmanın nasıl olduğunu gösteriyor.
"Ama o da sözleşmesi olan diğer oyuncular gibi. Performans göstermesi gerekiyor. Kimsenin en çok takdir edilen oyuncu olması gerektiğini söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Her şey performansına bağlı ve o tüm saygıyı hak ettiğini göstermiş olsa da, davranışları bana garip geliyor."
