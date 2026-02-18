"Soğuk algınlığı mı oldun?!" - Thierry Henry, futbolda "yorucu" ırkçılık hakkında duygusal bir konuşma yaparak Gianluca Prestianni'yi Vinicius Junior olayı hakkında gerçeği söylemeye çağırdı

Henry, Prestianni'nin olay hakkında dürüst davrandığına inanmıyor. Eski Arsenal ve Barcelona forveti CBS Sports'a şunları söyledi: "Vinicius'un yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu bana sahada birçok kez oldu. Maçlardan sonra bunu birçok kez konuştum. Bana da bu olduğunda maçlardan sonra mazeret aradığımla suçlandım. Bazen kendini yalnız hissedersin, çünkü senin sözün onun sözüne karşı olacaktır.

Prestianni'nin ne dediğini bilmiyoruz, çünkü ağzını tişörtüyle kapatarak çok cesur davrandı ve söylediklerini görmemizi engelledi, bu da zaten şüpheli olduğunu gösteriyor. Çünkü söylediklerini kimsenin görmesini veya okumasını istemiyordun. Vinicius'un tepkisi bana doğru olmayan bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Hala ne söylendiğini bilmiyoruz. Vinicus bize kendi tarafını anlatabilir, ama Prestianni, eminim, bize gerçekte ne söylediğini anlatmayacaktır, çünkü bir ara Kylian Mbappe'nin onunla yüzleştiğini gördüm ve o, 'Ben hiçbir şey söylemedim' dedi.

"En azından bir şeyler söylemiş olmalı. Artık ne yapacağını bilemezsin. 2026 yılındayız ve hala böyle bir maçtan sonra, onun muhteşem golünden bahsetmemiz gerekirken, hakemlerin köşe bayrağına gitmemeni söylemesi ile uğraşmak zorunda kalmamalıyız, çünkü bu kalabalığı kışkırtacaktır. Bu bir köşe vuruşu, köşe vuruşunu yapamaz mı? İnsanlar ne düşünürse düşünsün, köşe vuruşunu yapmak için oraya gidemez. Birdenbire kurban haline geliyor. Anlayabiliyorum. Emin olun, böyle bir durum olduğunda, ne yapacağınızı bilemezsiniz.

"Bir keresinde İspanya'da sahadan çıkmaya çalıştı, bir başka seferinde ise yeterince katlandığından birine tekme atmaya çalıştı. Şimdi hakeme gidip olanları anlatmaya gitti. Ben de aynı durumu yaşadım. Hakem bana da bu konuda bir şey yapamayacağını söyledi." Prestianni'nin ne kadar büyük bir adam olduğunu görelim. Ne dediğini bize anlat. Bir şey söylemiş olmalısın, çünkü Mbappe'ye gidip "Hiçbir şey demedim" diyemezsin. Ne demek, burnunu neden kapattın, nezlen mi var?