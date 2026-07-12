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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Sıra Mbappé'de... Yamal, Messi'nin son dansında "gizli ajan" olacak mı?

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
K. Mbappe
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
Portekiz
Fransa
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Dünya Kupası’nın son metrelerinde şiddetli bir mücadele

Futbol dünyasında, sadece sayılarla yazılmayan hikâyeler vardır; bu hikâyeleri, zamanla efsaneye dönüşen küçük ayrıntılar ve tesadüfler oluşturur.

2026 Dünya Kupası'nda Lamine Yamal, farklı nesiller arasındaki tarihi mücadelenin tam ortasında, geçmiş, bugün ve gelecek arasında durmaksızın yapılan karşılaştırmaların arasında kendini bulduktan sonra, en heyecan verici hikayelerin kahramanlarından biri haline geldi.

Henüz yirmi yaşını doldurmamış olan İspanyol genç, sadece milli takımıyla zafer peşinde koşmakla kalmıyor; adı, onu Dünya Kupası finalinde ilk ilham kaynağıyla karşı karşıya getirebilecek bir yolun parçası haline geldikten sonra, Barcelona taraftarları ve Lionel Messi hayranları için çok daha büyük boyutlar kazanan bir senaryonun da parçası oldu.

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    Başlangıç: Ronaldo Kapısı

    Yamal’ın asıl hikayesi, eleme turlarında Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz milli takımıyla 16’da karşılaştığı maçta başladı. Bu karşılaşma, tarihin en büyük oyuncularından biri ile yeni nesli temsil eden bir yeteneğin yüzleşmesi olması nedeniyle oldukça sembolik bir anlam taşıyordu.

    Yamal ve takım arkadaşları, Portekiz milli takımının macerasını sona erdirmeyi ve Ronaldo’yu turnuvadan elemeyi başardılar. Böylece “El Don”, hüzünlü bir şekilde Dünya Kupası’ndan ayrılırken, genç yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açma yolunda ilerlemeye devam etti.

    Teknik değerlendirmelerin ötesinde, Ronaldo’nun elenmesi Messi hayranları için özel bir anlam taşıyordu; zira bu ikili arasındaki tarihi rekabet, futbol tarihinde koca bir dönemin başlıca konusu olmuştu; şimdi ise yeni bir nesil kendi hikâyesini yazmaya başlıyor.

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  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Mbappé ile yüzleşme… Halife ile İlham Verici arasındaki çatışma

    Yamal’ın önündeki bir sonraki sınav, Dünya Kupası finaline çıkacak takımlardan birinin kim olacağını belirleyebilecek bu karşılaşmada Kylian Mbappé ve Fransa Milli Takımı ile karşı karşıya gelmesi nedeniyle farklı bir nitelik taşıyor.

    Uzun süredir Cristiano Ronaldo’ya hayranlığını dile getiren ve onu futbol dünyasındaki rol modeli olarak gören Mbappé, bu turnuvada idolünün serüvenini sonlandıran oyuncuyla karşı karşıya gelecek; bu karşılaşma, saha sınırlarının ötesinde de büyük bir sembolik anlam taşıyor.

    Öte yandan Yamal, yeni neslin en öne çıkan isimlerinden biri ve Barcelona’nın mirasını ve felsefesini taşıyan bir oyuncu olarak maça çıkıyor. Kulübün taraftarlarıyla özel bir bağı olan Yamal, taraftarlar tarafından kendisinden önce gelen büyük yıldızların, başta Lionel Messi olmak üzere, bir devamı olarak görülüyor.

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    Messi ve Yamal’ın fotoğrafı… Tarihi bir kareden Dünya Kupası rüyasına

    Messi ile Yamal arasındaki sembolik bağı, Arjantinli yıldız ile İspanyol oyuncunun bebekken bir araya geldiği o ünlü kareden daha iyi özetleyen bir görüntü belki de yoktur; bu an, yıllar geçtikçe futbol dünyasında en çok paylaşılan fotoğraflardan biri haline geldi.

    Bugün, uzun yıllar sonra, o küçük çocuk futbolun en büyük sahnesinde rekabet eden bir dünya yıldızına dönüştü ve çocukluğundan beri kendisine ilham veren oyuncuyla karşılaşmayı hayal ediyor.

    Yamal, Dünya Kupası finalinde Messi ile karşılaşma arzusunu gizlemedi; zira pek çok kişi bu karşılaşmanın, tüm unsurları eksiksiz bir sinema sahnesi gibi olacağını düşünüyor: Tarihe adını yazdıran efsane ile yeni bir gelecek yazmaya çalışan yetenek.

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  • Messi bekliyor… Ve yol Mbappé’den geçiyor

    Turnuva tablosunun diğer tarafında ise Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı, finale yükselme yolunda ilerlemeye devam ediyor; bu yolculuk, taraftarlara Dünya Kupası tarihinin en çok beklenen karşılaşmalarından birini izleme fırsatı sunabilir.

    Ancak bu rüyanın gerçeğe dönüşmesi için Yamal’ın Fransız engelini aşması gerekiyor; Mbappé ve takım arkadaşları, turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri olabilecek bu karşılaşmaya giden yolda onun önünde duruyor.

    Fransa’yı yenmek, sadece bir tur atlamaktan daha fazlasını ifade edecek; bu zafer, Yamal’ı Ronaldo’yu deviren ve ardından Mbappé’yi geride bırakarak, Arjantinli ilham kaynağıyla karşılaşma yolunda ilerleyen oyuncu haline getirecek – tabii ki Messi, İngiltere’yi geçmeyi başarırsa.

  • Gizli ajan

    Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki yolu, artık sadece İspanya milli takımıyla zafer arayışına çıkan bir yolculuk olmaktan çıkıp, özellikle Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki önceki neslin rekabetiyle dolaylı olarak bağlantılı olması ve ardından Kylian Mbappé ile yaşanan yeni çekişmeyle birlikte, oldukça dramatik bir senaryoya dönüştü.

    Kalan milli takımların gücüne bakıldığında, Mbappé liderliğindeki Fransa, herhangi bir rakip için en zorlu engellerden biri olarak görünüyor. Zira “Les Bleus”, dünyanın en önde gelen yıldızlarından oluşan bir kadroya sahip ve kaptanları, yıllardır Messi’nin mirasının peşinde koştuktan sonra farklı bir son yazmak istiyor.

    Mbappé, geçen Dünya Kupası’nda Messi’nin en önemli rakiplerinden biriydi. İkili, 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Arjantinli oyuncu, turnuva tarihinin en muhteşem maçlarından birinin ardından şampiyonluğu kazanarak Fransız yıldızın ikinci Dünya Kupası zaferini engellemişti.

    Ancak şimdi, Messi dönemini sona erdirip yeni bir çağ başlatmaya çalışan neslin liderlerinden biri haline gelen Mbappé, bu turnuvaya yeni bir motivasyonla giriyor gibi görünüyor. Yine de zafere giden yolu, öncelikle Messi’nin temsil ettiği Barcelona ve futbolun sembolü niteliğindeki genç bir yetenekle kesişebilir.

    Yamal, Cristiano Ronaldo’yu turnuvadan eledikten sonra, kendini daha da zorlu bir görevle karşı karşıya buluyor: Son yıllarda Messi’nin en önemli rakiplerinden biri olan Mbappé ile karşılaşmak.

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