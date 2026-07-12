Futbol dünyasında, sadece sayılarla yazılmayan hikâyeler vardır; bu hikâyeleri, zamanla efsaneye dönüşen küçük ayrıntılar ve tesadüfler oluşturur.
2026 Dünya Kupası'nda Lamine Yamal, farklı nesiller arasındaki tarihi mücadelenin tam ortasında, geçmiş, bugün ve gelecek arasında durmaksızın yapılan karşılaştırmaların arasında kendini bulduktan sonra, en heyecan verici hikayelerin kahramanlarından biri haline geldi.
Henüz yirmi yaşını doldurmamış olan İspanyol genç, sadece milli takımıyla zafer peşinde koşmakla kalmıyor; adı, onu Dünya Kupası finalinde ilk ilham kaynağıyla karşı karşıya getirebilecek bir yolun parçası haline geldikten sonra, Barcelona taraftarları ve Lionel Messi hayranları için çok daha büyük boyutlar kazanan bir senaryonun da parçası oldu.