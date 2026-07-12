Yamal’ın asıl hikayesi, eleme turlarında Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz milli takımıyla 16’da karşılaştığı maçta başladı. Bu karşılaşma, tarihin en büyük oyuncularından biri ile yeni nesli temsil eden bir yeteneğin yüzleşmesi olması nedeniyle oldukça sembolik bir anlam taşıyordu.

Yamal ve takım arkadaşları, Portekiz milli takımının macerasını sona erdirmeyi ve Ronaldo’yu turnuvadan elemeyi başardılar. Böylece “El Don”, hüzünlü bir şekilde Dünya Kupası’ndan ayrılırken, genç yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açma yolunda ilerlemeye devam etti.

Teknik değerlendirmelerin ötesinde, Ronaldo’nun elenmesi Messi hayranları için özel bir anlam taşıyordu; zira bu ikili arasındaki tarihi rekabet, futbol tarihinde koca bir dönemin başlıca konusu olmuştu; şimdi ise yeni bir nesil kendi hikâyesini yazmaya başlıyor.