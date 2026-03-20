Koyu mavi ana renk, DFB milli takımının tarihi antrenman formalarını anımsatırken, tasarım da ev sahibi formalarının stilini yansıtıyor. Çapraz zikzak şeritler, formanın tamamında kesintisiz bir zikzak deseni oluşturuyor ve eski Adidas ayakkabı kutularındaki klasik tasarım öğelerinden ilham alıyor.
Getty Images
Çeviri:
"Sıra dışı - ama gerçekten harika": Adidas, yeni DFB formalarını tanıttı
"Bu renkte bir Almanya forması bana alışılmadık geliyor – ama gerçekten çok güzel," diyen milli oyuncu Florian Wirtz, "Yakında bu formayla oynamayı çok heyecanla bekliyorum," diye ekledi. DFB takımı, 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile oynayacağı uluslararası maçta ilk kez bu formalarla sahaya çıkacak. Gelecekte bu formalar, erkek genç milli takımlar tarafından da giyilecek.
