Sir Jim Ratcliffe, Manchester United'ın ortak sahibinin "göçmenler tarafından kolonileştirildi" şeklindeki olağanüstü açıklamalarının ardından tepkiyle karşı karşıya kaldı.
Ratcliffe'in şaşırtıcı tiradı
Ratcliffe,Sky News 'e verdiği röportajda, İngiltere'nin "göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" iddia ederek şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
"Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil" dedi. "Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok fazla paraya mal oluyor.
"İngiltere göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, İngiltere'nin nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Ratcliffe yanılıyor, çünkü Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık'ın 2020 nüfusunun 2020 ortasında 67 milyon olduğunu ve 2024'te 70 milyon olarak tahmin edildiğini belirtiyor. Ratcliffe'in iddiasının doğru olabileceği en son yıl, Birleşik Krallık'ta 58,9 milyon insan olduğu tahmin edilen 2000 yılıdır.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ratcliffe Reform Partisi lideri Nigel Farage'a desteğini de dile getirerek şunları ekledi: "Nigel'ın zeki bir adam olduğunu ve iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama bir bakıma, Keir Starmer için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Bence büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmama riskini göze alabilecek birine ihtiyaç var."
Ratcliffe, Monako'da yaşıyor.
Ratcliffe, Man Utd'nin popülaritesinin farkında
Ratcliffe, Old Trafford'da büyük kesintiler yaptı ve kulüp transfer piyasasında düzenli olarak milyonlarca pound harcarken birçok çalışan işini kaybetti.
Old Trafford'daki popülaritesi hakkında şunları söyledi: "Futbol kulübünde bunu oldukça sık gördüm. Manchester United'da yapmamız gerektiğini düşündüğümüz zor şeyler yaparsanız... bunların doğru şeyler olduğunu hissederiz. Ancak bir süreliğine çok sevilmez olursunuz."
Şöyle ekledi: "Manchester United'da çok sevilmedim çünkü birçok değişiklik yaptık. Ama bence bu değişiklikler daha iyiye doğruydu. Ve bence futbol kulübünde bunun meyvelerini almaya başladığımızı görüyoruz.
"Ama ülkede de aynı sorunlar var. Göçmenlik gibi önemli sorunları, çalışmak yerine sosyal yardım almayı tercih eden insanları gerçekten çözmek istiyorsanız, bunu yapmak istiyorsanız, popüler olmayan bazı şeyler yapmak ve cesaret göstermek zorundasınız."
Sosyal medyada tepki
Taraftarlar, Ratcliffe'in yorumları nedeniyle ona sırt çevirdi.
@JibbaJabb, Sky'ın gönderisine şöyle yanıt verdi: "Bu, #mufc takımının yabancı oyuncuları tarafından çok hoş karşılanacaktır. Ne aptal adam."
@MarillionMark ise şöyle dedi: "Monako'dan gelen, vergi kaçıran bir göçmenin bu konuda tamamen saçma sapan konuşması ve tüm gerçekleri ve rakamları yanlış aktarması ne kadar da ilginç. Şimdi, United'da on yıllardır çalışan sadık ve çalışkan personele ne kadar az saygı duyduğunu görebilirsiniz. Bu adam tam bir pislik!"
@Mugs7 şunları ekledi: "Çok fazla insanın sosyal yardım aldığından şikayet ediyor, ama kendisi United'da 2 yıl içinde 450 kişiyi işten çıkardı! Kendisi de Monako ve İsviçre gibi vergi cennetlerinde yaşıyor. United'ın sahibi de Amerikalılar. Mantıklı ol."
@NinaMc789 şöyle dedi: "Sir Grim burada yaşamadığı için ne kadar da iyi! Korkunç yorumlar."
@Peteholly1971 şu sonuca vardı : "Jim'in beyni lapa haline gelmiş."
Sırada ne var?
United, Pazartesi günü Everton ile karşılaşacak. Ratcliffe'in maça katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Kulüp, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Premier Lig tablosunda şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Şu anda beşinci sıradaki Chelsea'nin bir puan önünde ve lider Arsenal'in 11 puan gerisinde bulunuyor.
