Sir Jim Ratcliffe, Manchester United'ın ortak sahibinin "göçmenler tarafından kolonileştirildi" şeklindeki olağanüstü açıklamalarının ardından tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Ratcliffe,Sky News 'e verdiği röportajda, İngiltere'nin "göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" iddia ederek şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

"Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil" dedi. "Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok fazla paraya mal oluyor.

"İngiltere göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, İngiltere'nin nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."

Ratcliffe yanılıyor, çünkü Ulusal İstatistik Ofisi, Birleşik Krallık'ın 2020 nüfusunun 2020 ortasında 67 milyon olduğunu ve 2024'te 70 milyon olarak tahmin edildiğini belirtiyor. Ratcliffe'in iddiasının doğru olabileceği en son yıl, Birleşik Krallık'ta 58,9 milyon insan olduğu tahmin edilen 2000 yılıdır.

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ratcliffe Reform Partisi lideri Nigel Farage'a desteğini de dile getirerek şunları ekledi: "Nigel'ın zeki bir adam olduğunu ve iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama bir bakıma, Keir Starmer için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Bence büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmama riskini göze alabilecek birine ihtiyaç var."

Ratcliffe, Monako'da yaşıyor.