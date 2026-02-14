Sir Jim Ratcliffe, Manchester United başkanının tartışmalı göçmenlik açıklamalarının ardından Glazer ailesinden özür diledi

Manchester United'ın azınlık hissedarı ve INEOS CEO'su Ratcliffe, Birleşik Krallık'taki göçmenlikle ilgili yorumlarının ardından kulübün ortak sahiplerinden resmi olarak özür diledi. Haberlere göre Ratcliffe, kulübün itibarı ve ticari ortaklıkları üzerindeki olası etkisini değerlendirdiği sırada, Glazer ailesiyle kişisel olarak iletişime geçerek kendini ve sözlerinin yol açtığı öfkeyi açıkladı.

Ratcliffe, bir röportajda göçmenlerin Birleşik Krallık'ı "kolonileştirdiğini" iddia ederek öfkeye neden olmuş ve Başbakan Sir Keir Starmer'ın kınamasına yol açarak kamuoyuna özür dilemesini talep etmişti. FA'nın açıklamaları incelediği ve resmi bir soruşturma başlatabileceği bildiriliyor. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da Monako'da ikamet eden milyardere karşı önlem alınmasını talep etti.