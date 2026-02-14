Getty Images Sport
Çeviri:
Sir Jim Ratcliffe, Manchester United başkanının tartışmalı göçmenlik açıklamalarının ardından Glazer ailesinden özür diledi
Ratcliffe resmi özür diledi
Manchester United'ın azınlık hissedarı ve INEOS CEO'su Ratcliffe, Birleşik Krallık'taki göçmenlikle ilgili yorumlarının ardından kulübün ortak sahiplerinden resmi olarak özür diledi. Haberlere göre Ratcliffe, kulübün itibarı ve ticari ortaklıkları üzerindeki olası etkisini değerlendirdiği sırada, Glazer ailesiyle kişisel olarak iletişime geçerek kendini ve sözlerinin yol açtığı öfkeyi açıkladı.
Ratcliffe, bir röportajda göçmenlerin Birleşik Krallık'ı "kolonileştirdiğini" iddia ederek öfkeye neden olmuş ve Başbakan Sir Keir Starmer'ın kınamasına yol açarak kamuoyuna özür dilemesini talep etmişti. FA'nın açıklamaları incelediği ve resmi bir soruşturma başlatabileceği bildiriliyor. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da Monako'da ikamet eden milyardere karşı önlem alınmasını talep etti.
- Man Utd
Ticari ortaklıklar tehdit altında
Glazer ailesi, Ratcliffe'in açıklamalarının United'ın sponsorları ve ticari ortakları ile kulübün yeni stadyum planlarını nasıl etkileyebileceği konusunda derin endişe duyuyor. Burnham, bu açıklamaların "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olduğunu iddia ederek, Old Trafford'un yenilenmesi veya geçen yıl açıklanan 1 milyar sterlinlik yeni stadyumun inşası ile ilgili müzakerelerin aksama ihtimaline dair endişeleri tetikledi.
United'ın gelecekteki stadyum planları, kulüp, yerel konseyler ve Greater Manchester yetkilileri arasındaki uyuma büyük ölçüde bağlı. Şehir liderleri veya yatırımcılarla ilişkilerin zarar görmesi, kulübün uzun vadeli değerini artırmak için hayati öneme sahip görülen projeyi karmaşık hale getirebilir.
Ratcliffe'in kamuya açık açıklaması
Perşembe günü Ratcliffe, sözlerini açıklığa kavuşturmak için kamuoyuna bir özür açıklaması yayınladı. Ratcliffe, "Kullanmış olduğum dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız etmiş olmasından dolayı üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir. Yorumlarım, Antwerp'te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde Birleşik Krallık'taki ekonomik büyüme, istihdam, beceriler ve imalatın önemi hakkında konuşurken, Birleşik Krallık politikası hakkındaki soruları yanıtlarken yapılmıştır" dedi.
"Amacım, hükümetlerin uzun vadeli refahın herkes tarafından paylaşılabilmesi için beceri, sanayi ve istihdama yatırım yapmanın yanı sıra göçü de yönetmeleri gerektiğini vurgulamaktı. Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açık bir tartışma sürdürmemiz çok önemli."
- GOAL
Sırada ne var?
Ratcliffe'in özrü şimdilik gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir, ancak kulüp basının ve daha geniş ortakların sürekli incelemesine maruz kalıyor.
Ratcliffe, 2024 yılında 1,25 milyar sterlinlik hisse satın aldığından beri United'da yoğun bir şekilde yer almakta ve bu da ona kulübün saha içi ve saha dışı yönelimleri üzerinde etki gücü sağlamaktadır. Şimdi, neden olduğu hasarı onarmak için kulislerdeki kişilerle birlikte çalışması gerekecektir.
Reklam