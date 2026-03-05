Sir Jim Ratcliffe, Man Utd'da para peşinde koşmayı bırakıp kupalara odaklanmasını söyledi. Eski Red Devils forveti, INEOS ve Glazers'ın niyetlerini sorguladı

United'ın önümüzdeki beş yıl içinde City'yi geçip Manchester'da övünme hakkını gerikazanıp kazanamayacağı sorusuna baskı yapan Rossi, talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı konuşmada GOAL'a saha dışında ele alınması gereken sorunları anlattı: "Bu ilginç. Manchester United'ın sahipleri, kupa, şampiyonluk veya gelir açısından en büyük olmakla ilgileniyor mu?

"Buna iki farklı şekilde bakılabilir. Futbolu önemseyenler için önemli olan şampiyonluklar, kazanmak ve en iyi olmak. Futbol değişti. Artık futbol dışında paranın önemi daha fazla. Ve biliyorsunuz, onlar en üstte. Hala en üstte, değil mi? Küresel futbolda, değilse bile, Real Madrid veya Barcelona'dan sonra ikinci sırada.

“Peki en çok neyi önemsiyorlar? Taraftarlar şampiyonlukları önemsiyor. Ben şampiyonlukları önemsiyorum. Eminim oyuncular da şampiyonlukları önemsiyor, ve haklı olarak. Önemli olan bu olmalı. Ve göreceğiz. Yönetim kurulunun bunu oyunculara aktarıp aktarmayacağını ve dünyanın en yüksek gelir getiren takımı olmak yerine şampiyonlukları geri kazanmak için ne yapacağımızı göreceğiz.”