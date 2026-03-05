Getty/GOAL
Sir Jim Ratcliffe, Man Utd'da para peşinde koşmayı bırakıp kupalara odaklanmasını söyledi. Eski Red Devils forveti, INEOS ve Glazers'ın niyetlerini sorguladı
Ferguson ne zaman emekli oldu? Man Utd o zamandan beri geriledi.
Efsanevi eski teknik direktör Sir Alex Ferguson yönetiminde United, ulusal ve kıtasal hakimiyetini sağlamlaştırdı. 2013 yılında ikonik teknik direktörüne veda ederken, Red Devils'ın tarih yazan başarı listesinde 13 Premier League şampiyonluğu ve birkaç Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyordu.
City, modern dönemde İngiliz birinci liginde kazandığı şampiyonluk sayısını sekize çıkardı ve 2022-23 sezonunda kendi Treble başarısının bir parçası olarak Avrupa'yı fethetti. Pep Guardiola'nın yönetiminde, Manchester'ı kırmızıdan gök mavisine çevirdiler.
United, transfer piyasasına yaptığı büyük yatırımların karşılığını alamadan, zirveye geri dönmek için on yıldan fazla bir süre uğraştı. Ratcliffe ve INEOS, Glazer karşıtı duyguları yatıştırmak için pek bir şey yapmadığından, yönetim kuruluna yönelik sorular devam etti.
Kırmızı Şeytanlar hala büyük bir çekim gücü ve gezegendeki en güçlü spor kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor ve Rossi bunun onlara yarar sağlayacağına inanıyor. Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde son zamanlarda bir tür ilerleme kaydedildi ve Old Trafford'da ilk dörtte yer alma ihtimali yeniden gündeme geldi.
Gürültücü komşular: Man Utd, City'yi geçmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi
United'ın önümüzdeki beş yıl içinde City'yi geçip Manchester'da övünme hakkını gerikazanıp kazanamayacağı sorusuna baskı yapan Rossi, talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı konuşmada GOAL'a saha dışında ele alınması gereken sorunları anlattı: "Bu ilginç. Manchester United'ın sahipleri, kupa, şampiyonluk veya gelir açısından en büyük olmakla ilgileniyor mu?
"Buna iki farklı şekilde bakılabilir. Futbolu önemseyenler için önemli olan şampiyonluklar, kazanmak ve en iyi olmak. Futbol değişti. Artık futbol dışında paranın önemi daha fazla. Ve biliyorsunuz, onlar en üstte. Hala en üstte, değil mi? Küresel futbolda, değilse bile, Real Madrid veya Barcelona'dan sonra ikinci sırada.
“Peki en çok neyi önemsiyorlar? Taraftarlar şampiyonlukları önemsiyor. Ben şampiyonlukları önemsiyorum. Eminim oyuncular da şampiyonlukları önemsiyor, ve haklı olarak. Önemli olan bu olmalı. Ve göreceğiz. Yönetim kurulunun bunu oyunculara aktarıp aktarmayacağını ve dünyanın en yüksek gelir getiren takımı olmak yerine şampiyonlukları geri kazanmak için ne yapacağımızı göreceğiz.”
Transfer piyasası: Manchester United hala dünyanın en iyi oyuncuları için cazip mi?
United'ın, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi oyuncularla birlikte forma giydiği dönemlerde olduğu gibi, dünyanın en iyi oyuncuları için yeniden gözde bir kulüp haline gelip gelmeyeceği sorulduğunda Rossi şunları ekledi: "Bence hala öyle. İnsanlar hala Man United'da oynamayı hayal ediyor. Burası dünyanın en büyük kulübü. Bu yüzden, fırsat olduğunda, oyuncuları çekebileceklerini düşünüyorum.
Manchester United, bence her zaman en iyi oyuncuların, genç oyuncuların hedefi olmuştur. Hala dünyanın en iyi kulübü. Sadece sonuçlar konusunda tekrar rayına girmeleri gerekiyor.
Bu yıl Carrick ile harika bir iş çıkarıyorlar, [Ruben] Amorim'in yerini dolduruyorlar ve yeniden bir kimlik bulabiliyorlar, Manchester United tarzını bulabiliyorlar. İnsanlar her zaman Fergie dönemindeki eski oyun tarzına benzeyen bazı gollerden bahsediyorlar. Ve bu kimliği bulduğunuzda, bunun üzerine inşa edebileceğinizi düşünüyorum.
“Ve bu yıl, hedeflerinin yeniden Avrupa futboluna, yeniden Şampiyonlar Ligi futboluna dönmek olduğunu gerçekçi bir şekilde kabul etmeleri gerekiyor. Ve bence bunu başarmak için iyi yoldalar. Evet, gelecek yıl, umarım Carrick ile birlikte bir şeyler inşa edebilir, devamlılık sağlayabilir ve yeniden kazanmaya başlayabilirler. United kesinlikle yeniden doğru yolda görünüyor.”
Kupa zaferleri: 2013'ten bu yana Man Utd'nin City ile karşılaştırmalı rekoru
Ferguson emekli olduktan sonra, United iki FA Kupası, birkaç kez Lig Kupası, iki kez Community Shield ve Avrupa Ligi'ni kazandı. Aynı dönemde City 21 kupa topladı.
Guardiola, takımını bu sezon yurt içinde ve yurt dışında dört kupa için mücadeleye sokarken, Red Devils ise her iki ulusal kupa yarışmasından da ilk turda elenerek 111 yılın en kötü performansınısergiledi ve 2025-26 sezonunda Avrupa futbolunda yer almayacak.
