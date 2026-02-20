Sir Jim Ratcliffe, göçmen karşıtı açıklamalarının ardından Futbol Federasyonu tarafından 'sorumlulukları hatırlatıldı'

Sky News'e göre, FA Ratcliffe ile görüştü ve aynı yayıncıya yaptığı bir konuşmada "İngiltere'nin göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" iddia etmesinin ardından, İngiliz futbolunun bir parçası olarak sorumluluklarını hatırlattı.

Ratcliffe'in yorumları şöyleydi: "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok fazla paraya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."

Bu yorumlar, ırkçılıkla mücadele eden hayır kurumu Kick It Out'un kınama mesajı da dahil olmak üzere yoğun tepkilere yol açtı. Ancak FA, milyarderi veya kulübü cezalandırmak yerine, Ratcliffe'e futbolla ilgili sorumluluklarını göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattı.