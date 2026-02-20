Getty Images
Sir Jim Ratcliffe, göçmen karşıtı açıklamalarının ardından Futbol Federasyonu tarafından 'sorumlulukları hatırlatıldı'
FA, Ratcliffe'e müdahale etti
Sky News'e göre, FA Ratcliffe ile görüştü ve aynı yayıncıya yaptığı bir konuşmada "İngiltere'nin göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" iddia etmesinin ardından, İngiliz futbolunun bir parçası olarak sorumluluklarını hatırlattı.
Ratcliffe'in yorumları şöyleydi: "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok fazla paraya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Bu yorumlar, ırkçılıkla mücadele eden hayır kurumu Kick It Out'un kınama mesajı da dahil olmak üzere yoğun tepkilere yol açtı. Ancak FA, milyarderi veya kulübü cezalandırmak yerine, Ratcliffe'e futbolla ilgili sorumluluklarını göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattı.
Ratcliffe'in halkla ilişkiler kabusu
Ratcliffe'in yorumlarının ardından bir tepki dalgası yükseldi ve Başbakan Keir Starmer, X'te "İngiltere gururlu, hoşgörülü ve çeşitlilik içeren bir ülkedir.
Jim Ratcliffe özür dilemelidir."
Maliye Bakanı Rachael Reeves, bu yorumları "iğrenç" olarak nitelendirdi.
Ratcliffe sonunda bir şekilde özür diledi ve şu açıklamayı yaptı: "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm."
Carrick tartıyor
United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Ratcliffe'in açıklamaları hakkında soru aldı.
O şöyle dedi: "Sir Jim bir açıklama yaptı, ardından kulüp de bir açıklama yaptı. Benim bu konuya ekleyecek bir şeyim yok. Söyleyebileceğim tek şey, bu kulüpte uzun yıllardır bulunduğum ve her ne şekilde olursa olsun, küresel çapta büyük bir etki yarattığımız ve bunun sorumluluğunu üstlendiğimizdir. Bir oyuncu, personel üyesi ve taraftar olarak, kulübümüzün sahip olduğu bu ortam ve kültürden gerçekten gurur duyuyoruz. Eşitlik, çeşitlilik ve birbirimize saygı, her gün uygulamaya çalıştığımız değerlerdir. Dünyayı dolaştım ve bu kulübün pek çok insan için ne anlama geldiğini biliyorum. Sorumluluğumuzun tam olarak farkındayız ve bunu her gün yerine getirmeye çalışıyoruz."
Yorumlarının takım üzerinde bir etkisi olup olmayacağı sorulduğunda Carrick endişelenmedi ve şunları ekledi: "Gerçekten güçlü bir grubumuz var. Oyuncular, personel, kulübün içindeki ve dışındaki herkes. Her zaman birbirimizle konuşuyoruz. Çocuklar gerçekten çok moralli. Derin bir nefes aldık, geri döndük ve bir sonraki adıma odaklanıyoruz. Birbirimize yardım etmek için buradayız. Bu kulüpte olmanın bir parçası da, küresel olarak nasıl bir şey olduğunu anlamaktır. Kendi kişisel deneyimlerimden, tüm geçmişlerden ve farklı geçmişlerden bahsedebilirim, bunlarla gerçekten gurur duyuyorum."
Sırada ne var?
United, Pazartesi akşamı Everton'ı ziyaret edecek. Carrick'in takımı, eski menajeri David Moyes ile yeniden karşılaşmadan önce Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.
Eski United teknik direktörüyle karşılaşacak olmaktan heyecan duyduğunu belirten Carrick, "David'in takımları karşı oynaması zor takımlardır. O çok iyi bir teknik direktördür. Sahip olduğu tecrübeyle, bu ligde başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilir. Bu bizim için yeni bir meydan okuma ve biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu maçı sabırsızlıkla beklemek için çok zamanımız oldu. Bu maç çok zor olacak. Yeni bir stadyum olduğunu biliyorum ama tarihsel olarak Everton'a gitmek her zaman zor olmuştur. Taraftarlarının yarattığı atmosfer, oynadığım en zorlu atmosferlerden biridir, bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyileştirmemiz gereken şeyler var ama ilerlemek için iyi bir temele ve altyapıya sahibiz. İyi bir ruhumuz var ve Pazartesi gecesi tüm bunları kullanacağız."
