Rekabet, teknik özellikleri Raphinha'ya yakın olan ve sol kanat mevkiinde ona doğrudan rakip konumundaki Anthony Gordon ile sınırlı değil.

İngiliz oyuncunun seviyesinin yanı sıra, 70 milyon avroya ek olarak 10 milyon avroluk değişkenlerle gerçekleşen transferin bedeli, Barcelona'nın onun üzerine oynadığı bahsin büyüklüğünü yansıtıyor. Bu, Katalan kulübünün, özellikle ekonomik durumunu dengeleme konusundaki büyük hassasiyeti göz önüne alındığında, kolayca ödeyeceği bir meblağ değil.

Gordon'un santrfor gibi birden fazla mevkide oynayabilmesine rağmen, Flick'in yeni bir gerçek forvetle anlaşma konusundaki ısrarı, İngiliz oyuncuyu her şeyden önce sol kanat olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu, genellikle Raphinha'nın işgal ettiği mevki.

Aynı bölgede Jessy Bisiwu de hareket ediyor. 18 yaşındaki Belçikalı oyuncunun geleceğe yönelik bir proje olduğu doğru, ancak plan, altyapı takımına ait özel bir numara giyecek olsa bile, onu şimdiden A takım oyuncusu olarak değerlendirmek.

Kendini kanıtlamayı başarırsa, hem Raphinha'ya hem de Anthony Gordon'a rakip olacak ek bir seçenek haline gelecek.

Karim Adeyemi de sol tarafta oynayabiliyor; Alman oyuncu, tercih ettiği ayağıyla derinlere inerek sağ tarafta oynamayı tercih etse de.

Borussia Dortmund'daki kariyeri boyunca oynadığı 146 maçın 43'ünü sol kanat mevkiinde geçirdi ve bu, onun bu mevkideki tecrübesini teyit eden bir rakam.