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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Sır 3 transferde: Raphinha, Barcelona'da baskı altında

FEATURES
La Liga
Barcelona
Raphinha
H. Flick
A. Gordon
J. Bisiwu
K. Adeyemi
Brezilya
İspanya
Brezilya

Brezilyalı yıldız Raphinha, kulübü Barcelona ile yeni sezona, Katalan takımının kadrosundaki ilk on bir yerini korumak için maksimum baskı altında giriyor.

İki yıl önce 34 gol atıp 26 asist yaparak olağanüstü bir sezon geçiren Raphinha'nın gerçek bir rakibi yoktu. 

Ancak geçtiğimiz sezon sakatlıklardan etkilenen ve 21 gol atıp 8 asist yapmakla yetinerek performansı nispeten gerileyen Raphinha, ilk on bir yerini tehdit altında bulabilir.

Sport gazetesi yaptığı bir haberde, Barcelona'nın Anthony Gordon ve Jesse Bicewo ile anlaşmasının ardından, Karim Adeyemi'nin de sol kanatta forma giyme ihtimaliyle birlikte, Raphinha'nın artık maksimum baskı altında olduğunu belirtti.

Barcelona'nın transferlerinin, Katalan takımı içinde Brezilyalı yıldız Raphinha için şiddetli bir rekabet yaratmaya katkıda bulunacağına şüphe yok.

14 gol atıp 14 asist yaparak iyi rakamlara ulaşmasına rağmen sonunda Raphinha'ya gerçek bir rakip oluşturamayan Marcus Rashford ayrıldı; buna karşılık yüksek baskı, hız ve gol atma kabiliyetiyle öne çıkan oyuncular takıma katıldı. Bunların başında gelen Gordon, Brezilyalı yıldızı, ilk on birdeki yerini korumak isterse, kendisinin en iyi versiyonunu sunmaya zorlayacak.

  • Hansi FlickGetty Images

    Hans Flick durumu izliyor

    Raphinha, Brezilyalı oyuncunun yeteneklerine en zor dönemlerinde bile her zaman inanmış olan teknik direktör Hansi Flick'in tam güvenine sahip. 

    Ancak Raphinha'nın mevkisine bu denli güçlü rakiplerin gelmesi, takım içindeki rekabetin arttığının açık bir göstergesi.

    Raphinha, sağ arka uyluk kasındaki bir sakatlık nedeniyle çok sıkıntı çekti; birçok kez tekrarlayan aksaklıklar onu seviyesinden uzaklaştırdı. Daha da endişe verici olanı ise Brezilya Millî Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yeniden fiziksel sorunlar hissetmeye başlaması oldu.

    Barcelona'da hedef, Raphinha'nın fiziksel olarak en iyi versiyonunu yeniden kazanmak ve böylece herkesin bildiği seviyede oynayabilmesini sağlamak. Ancak kulüp aynı zamanda herhangi bir aksiliğe karşı bu mevkiyi güvence altına almaya özen gösterdi.

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  • gordon adeyemiGetty Images

    Gordon ve Pesiço, ayrıca Ademi de

    Rekabet, teknik özellikleri Raphinha'ya yakın olan ve sol kanat mevkiinde ona doğrudan rakip konumundaki Anthony Gordon ile sınırlı değil.

    İngiliz oyuncunun seviyesinin yanı sıra, 70 milyon avroya ek olarak 10 milyon avroluk değişkenlerle gerçekleşen transferin bedeli, Barcelona'nın onun üzerine oynadığı bahsin büyüklüğünü yansıtıyor. Bu, Katalan kulübünün, özellikle ekonomik durumunu dengeleme konusundaki büyük hassasiyeti göz önüne alındığında, kolayca ödeyeceği bir meblağ değil.

    Gordon'un santrfor gibi birden fazla mevkide oynayabilmesine rağmen, Flick'in yeni bir gerçek forvetle anlaşma konusundaki ısrarı, İngiliz oyuncuyu her şeyden önce sol kanat olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu, genellikle Raphinha'nın işgal ettiği mevki.

    Aynı bölgede Jessy Bisiwu de hareket ediyor. 18 yaşındaki Belçikalı oyuncunun geleceğe yönelik bir proje olduğu doğru, ancak plan, altyapı takımına ait özel bir numara giyecek olsa bile, onu şimdiden A takım oyuncusu olarak değerlendirmek.

    Kendini kanıtlamayı başarırsa, hem Raphinha'ya hem de Anthony Gordon'a rakip olacak ek bir seçenek haline gelecek.

    Karim Adeyemi de sol tarafta oynayabiliyor; Alman oyuncu, tercih ettiği ayağıyla derinlere inerek sağ tarafta oynamayı tercih etse de.

    Borussia Dortmund'daki kariyeri boyunca oynadığı 146 maçın 43'ünü sol kanat mevkiinde geçirdi ve bu, onun bu mevkideki tecrübesini teyit eden bir rakam.

  • Raphinha(C)Getty Images

    Daha fazla hücum seçeneği

    Flick'in daha önce Fermin Lopez, zaman zaman da Gavi veya Dani Olmo ile yaşandığı gibi sol kanatta orta saha oyuncularına yer verme eğiliminin de azalması bekleniyor.

    Alman teknik direktörün bu bölgede sahip olduğu seçenek bolluğu, ona sürekli olarak doğal kanat oyuncularına güvenme imkânı tanıyabilir.

    Prensip olarak, Raphinha fiziksel açıdan en iyi durumunda olursa ilk tercih olmaya devam edecek; ancak Brezilyalı milli oyuncunun Barcelona'nın ilk on birindeki yerini korumak için yeni sezona büyük bir baskı altında gireceği şüphesiz.

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