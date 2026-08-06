Brezilyalı yıldız Raphinha, kulübü Barcelona ile yeni sezona, Katalan takımının kadrosundaki ilk on bir yerini korumak için maksimum baskı altında giriyor.
İki yıl önce 34 gol atıp 26 asist yaparak olağanüstü bir sezon geçiren Raphinha'nın gerçek bir rakibi yoktu.
Ancak geçtiğimiz sezon sakatlıklardan etkilenen ve 21 gol atıp 8 asist yapmakla yetinerek performansı nispeten gerileyen Raphinha, ilk on bir yerini tehdit altında bulabilir.
Sport gazetesi yaptığı bir haberde, Barcelona'nın Anthony Gordon ve Jesse Bicewo ile anlaşmasının ardından, Karim Adeyemi'nin de sol kanatta forma giyme ihtimaliyle birlikte, Raphinha'nın artık maksimum baskı altında olduğunu belirtti.
Barcelona'nın transferlerinin, Katalan takımı içinde Brezilyalı yıldız Raphinha için şiddetli bir rekabet yaratmaya katkıda bulunacağına şüphe yok.
14 gol atıp 14 asist yaparak iyi rakamlara ulaşmasına rağmen sonunda Raphinha'ya gerçek bir rakip oluşturamayan Marcus Rashford ayrıldı; buna karşılık yüksek baskı, hız ve gol atma kabiliyetiyle öne çıkan oyuncular takıma katıldı. Bunların başında gelen Gordon, Brezilyalı yıldızı, ilk on birdeki yerini korumak isterse, kendisinin en iyi versiyonunu sunmaya zorlayacak.