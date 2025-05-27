Simone Inzaghi Inter’den adım adım uzaklaşıyor! Yeni takımı belli gibi

İtalyan eknik direktör, Al Hilal'ın 60 milyonluk teklifini değerlendiriyor, ancak Inter'den yenileme ve garanti talep ediyor.

Simone Inzaghi'nin Inter'in başındaki geleceği tehlikede, teknik direktör, dün Appiano Gentile'deki Medya Günü'nde cumartesi günü PSG'ye karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İtalya'dan ve yurtdışından, Suudi kulübü Al Hilal'in iki yıllık sözleşme için yaklaşık 60 milyon euro teklif etmesi de dahil olmak üzere teklifler aldığını itiraf etti.

Ancak Inzaghi, geleceğiyle ilgili konuşmanın Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinden sonra yapılacağını belirtti.

Her ne kadar antrenör Inter'deki deneyiminden memnun olsa da, kalmak için bazı şartlar öne sürdü: 10 milyonluk bir maaşla sözleşme yenilenmesi, transfer piyasasında garantiler ve hakem hatalarının daha şeffaf yönetilmesi.

Başkan Marotta tarafından temsil edilen Inter yönetimi, taleplere olumlu yanıt vererek birlikte devam etme konusunda iyimserlik ifade etti. Ancak Al Hilal tehdidi dengeleri değiştirebilir.