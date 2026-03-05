Goal.com
Canlı
South Africa World Cup 2010 GFXGetty/GOAL
Steve Blues

Çeviri:

SİMGELER: Vuvuzelalar, Jabulani ve diğer 'Tanrı'nın Eli' 2010 Dünya Kupası'nı nasıl gölgeledi?

Bu, GOAL'ın bir özelliği ve podcast serisi olan Icons, son 10 Dünya Kupasını, onları tanımlayan anlar, karakterler ve tartışmalar aracılığıyla yeniden ele alıyor ve her turnuvanın ruhunu canlı bir şekilde yeniden canlandırıyor. Bu hafta vuvuzelaları, Jabulanileri, Fransızların isyanını ve diğer "Tanrı'nın Eli"ni geriye dönük olarak ele alıyoruz. 2010 Dünya Kupası kaos, gürültü, kalp kırıklığı ve saf bir gösteriydi; futbolun modern çağını çok az kişinin tahmin edebileceği şekillerde şekillendiren bir turnuva.

Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası, yakın zamanda şimdiye kadar düzenlenen en iyi Dünya Kupası olarak seçildi. Harika bir Dünya Kupası'nı neyin oluşturduğuna dair görüşlerinize bağlı olarak, bu seçime ya coşkuyla katılıp onaylayacaksınız ya da gözlerinizi devirip vuvuzelalar, knuckleball'lar, isyan ve Luis Suarez'in eliyle yaptığı faul hakkında bir şeyler mırıldanacaksınız.

Bu, modern dijital çağda düzenlenen ilk Dünya Kupasıydı ve sosyal medya, bu deneyimin her yönünü telefon ekranınız aracılığıyla doğrudan beyninize aktardı. Hem Twitter hem de Facebook, yeni ve birbirine bağlı ihtişamlı halleriyle, dört yılda bir düzenlenen bu turnuvayı, altın kaplı bir kupa kazanmak için top koşturan bir grup adamdan daha fazlası haline getirdi. Bu turnuvayı, Joe Bloggs'un Kaka'nın skandal kırmızı kartı hakkındaki görüşlerini canlı olarak tweetlediği veya 71 yaşındaki FIFA başkanı Sepp Blatter'in finalin arifesinde attığı ilk tweetinde "2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki kendi deneyimlerimi dünya çapındaki taraftarlarla paylaşmaktan çok mutluyum" dediği gibi, popüler kültürün içine çekici bir deneyime dönüştürdü.

Lansman gününde "Thefacebook" olarak bilinen site, Zürih'teki sıradan bir konferans odasında, Blatter, 2010 Dünya Kupası'nın ev sahibinin açıklanmasına gerilim katmak için elinden geleni yaptı ve FIFA'nın şüpheli ihale sürecinin sonucunu, gösterişli kırmızı mühürle süslenmiş sade beyaz zarftan kazanan ülkenin adını çıkarırken gerçek zamanlı olarak öğreneceğini birkaç kez vurguladı. Ancak, ön sırada oturan Nelson Mandela'nın görüntüsü, Blatter'in gerçeği sakladığını gösteriyordu; saygı duyulan, apartheid karşıtı küresel ikonunu en ön sıradaki koltuğa davet edip sonra da kaybettiğini söyleyemezsiniz!

Blatter teatral hareketleri bir kenara bırakıp nihayet kazananı açıkladığında, Güney Afrika heyeti sevinçten çılgına döndü ve bazıları uzun plastik boruları çıkararak dünyaya finallerin belirleyici bir ses özelliği olacak olan vuvuzelayı tanıttı.

  • International Friendly: SA v ThailandGetty Images Sport

    Gürültü duvarı

    Vuvuzela'nın kökeni tartışmalıdır, çünkü daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sporseverler "stadyum kornaları" kullanırken, "corneta" 1960'lardan beri Latin Amerika'daki kalabalıkların bir özelliğiydi. Hatta bu enstrümanın bir versiyonu, Amerikalı sanatçı Winslow Homer'ın 1870 tarihli "The Dinner Horn" adlı tablosunda da görülmektedir. Ancak Güney Afrika'da vuvuzela, 1965 yılında Freddie Maake adlı yerel bir futbol taraftarı, nedeni hala bilinmeyen bir sebepten dolayı bisiklet kornasına ekstra bir tüp eklediğinde doğmuştur.

    Maake, 1990'ların ortalarında apartheid'ın sona ermesiyle vuvuzela'nın Güney Afrika futbol kültürünün temel bir parçası haline gelene kadar, bu fikri sonraki on yıllarda geliştirdi ve iyileştirdi. Ardından, 2001 yılında Cape Town'daki girişimci bir plastik şirketi, bir metre uzunluğundaki boruyu seri üretmeye karar verdi ve yüksek sesli, monoton uğultu, kısa sürede ülkenin dört bir yanında futbol maçlarına eşlik eden yaygın bir ses haline geldi.

    Ev sahibi takımın duyurulması sırasında vuvuzeladan çıkan ilk birkaç ses, futbol dünyasını meşgul edecek bir sorunun ilk uyarısıydı. Finallerin öncesinde, 2009 Konfederasyon Kupası'nda, turnuvadaki her maç bir milyon öfkeli arının vızıltısı ile doluydu.

    İspanya'nın orta saha oyuncusu Xabi Alonso, "Bu vuvuzelalar beni rahatsız ediyor" diye şikayet etti. "Stadyumdaki atmosfere hiçbir katkısı yok. Bunları yasaklamalılar."

    Bu görüş, birçok diğer oyuncu, teknik direktör ve özellikle Avrupa yayıncıları tarafından da paylaşıldı. Yayıncılar, televizyon yayınlarında vuvuzelaların sesinin yoğunluğunu azaltmak için bir ses filtreleme tekniği geliştirmeye çalıştılar. Ancak vuvuzelalar susturulamadı.

    Vuvuzelaların çıkardığı görünüşte sabit uğultu, aslında çok çeşitli frekanslardan oluşuyordu ve bunların çoğu insan sesiyle aynı bant genişliğindeydi. Vuvuzelaları filtrelerseniz, yorumcuların sesini, taraftarların tezahüratlarını ve futbola benzersiz atmosferini veren diğer tüm sesleri de kaybedersiniz.

    Dünya Kupası finalleri için plastik kornanın yasaklanması yönündeki çağrılar yüksek sesle dile getirildi ve araştırmacılar, havadan bulaşan hastalıklar ve gürültüye bağlı işitme kaybı gibi çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirdi. Ortalama 120 desibel ses seviyesiyle vuvuzela, sadece 30 metre uzaklıkta kalkış yapan bir jet motorunun sesine eşdeğerdi.

    Ancak, plastik kornaların yasaklanması çağrısı, Güney Afrika ev sahipleri ve FIFA tarafından kesin bir şekilde reddedildi. Vuvuzela, Güney Afrika'daki futbol kültürünün geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de temel bir parçasıdır ve bunları kaldırmış olsaydınız, Afrika topraklarında düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı New York, Londra veya Sao Paulo'da düzenlemiş olurdunuz.

    • Reklam
  • FBL-WC2010-ARGAFP

    'Top berbat'

    Jabulani, Zulu dilinde "sevinmek" veya "mutlu olmak" anlamına gelir. Bu nedenle, adidas 2010 Dünya Kupası'nın resmi topu olarak Jabulani'yi piyasaya sürdüğünde, 2002 ve 2006 turnuvalarında çok sayıda eleştiri alan Fevernova ve Teamgeist turnuva toplarından daha iyi karşılanacağını umuyordu.

    Ancak büyük bir yanılgıya düştüler. Jabulani, Loughborough Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının katkılarıyla tasarlanmış ve "Grip 'n Groove" adlı devrim niteliğinde yeni bir teknolojiyi içeriyordu. Bu teknoloji, topun yüzeyine daha aerodinamik hale getirmek için sığ kanallar açılması anlamına geliyordu. Ancak Alman spor giyim üreticileri, bilim adamları yerine, neredeyse oybirliğiyle topu ve öngörülemez uçuş yolunu sevmeyen oyuncularla danışmalıydı.

    Brezilya'nın forveti Robinho, "Bu topu tasarlayan kişi kesinlikle futbol oynamamış" dedi. "Ama yapabileceğimiz bir şey yok; bu topla oynamak zorundayız."

    İngiltere kalecisi David James daha da açık sözlüydü: "Top berbat. Korkunç, ama herkes için korkunç."

    Brezilya kalecisi Julio Cesar'a, Jabulani'yi "süpermarket" topuna benzeten çok sayıda antrenör ve oyuncu katıldı. Adidas Predator'ın prototipini tasarlayan ve üreten eski Liverpool orta saha oyuncusu Craig Johnston, , topu o kadar beğenmedi ki, Blatter'e 12 sayfalık bir mektup yazarak Jabulani'nin algılanan eksikliklerini ve performansının kötü olduğunu eleştiren profesyonel oyuncuların geri bildirimlerini özetledi.

    Johnston, FIFA'dan Jabulani'yi terk etmesini rica etti, ancak eleştirilerden etkilenmeyen FIFA, çok eleştirilen topu, ev sahibi Güney Afrika ile Meksika arasındaki açılış maçı için Soweto'nun dışındaki Calabash'tan esinlenerek tasarlanan Soccer City stadyumunun orta noktasına yerleştirdi. İlk 54 dakika boyunca Bafana Bafana, 85.000'e yakın, vuvuzela çalan gürültülü bir kalabalığın önünde zorlanarak oynadı. Ancak ardından hızlı paslaşmalarla Güney Afrika nadir bir kontra atak gerçekleştirdi ve Siphiwe Tshabalala sol kanattan girerek dar bir açıdan uzak köşeye şutunu gönderdi. Güney Afrika taraftarları, Jabulani hakkında bir daha asla kötü bir söz söylenmesine izin vermeyecek.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    İsyan

    Fransa, 2006 finaline ulaşmış, ancak Zinedine Zidane'nin Marco Materazzi'ye yaptığı kafa atma nedeniyle penaltılarda İtalya'ya yenilen, dünya çapında süper yıldızlardan oluşan bir kadroyla turnuvaya geldi. Ancak, 2010 turnuvasına, İrlanda ile oynadıkları kötü şöhretli play-off maçının ardından kalifiye oldular. Bu maçta, William Gallas'ın belirleyici golünün öncesinde Thierry Henry'nin kasıtlı olarak iki kez elle oynadığı top, büyük bir öfkeye yol açtı ve birkaç yıl sonra futbola Video Yardımcı Hakem sisteminin getirilmesine katkıda bulundu.

    Ardından, finallerden iki ay önce, "Zahia Olayı" dünya medyasında patlak verdi. Franck Ribery, Karim Benzema ve Sidney Govou, Zahia Dehar adlı reşit olmayan bir eskortla seks yapmak için para ödediği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu yetmezmiş gibi, Fransız Futbol Federasyonu (FFF) teknik direktör Raymond Domenech'in turnuva bitiminde görevinden ayrılacağını açıkladı ve zaten zayıf olan takım üzerindeki otoritesini daha da zayıflattı.

    Tüm bunlar, takım içindeki baskı noktalarının çatlamaya başlamasına neden oldu. Sorunların ilk belirtisi, Fransa'nın Uruguay ile oynadığı grup açılış maçından sadece 24 saat önce, Florent Malouda'nın antrenmanda Domenech ile tartışmaya girip kaptan Patrice Evra tarafından uzaklaştırılmasıyla ortaya çıktı. Malouda, Les Bleus'un Güney Amerikalılarla 0-0 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinde oturdu ve bu durum, Fransız efsanesi ve eski kaptan Zidane'ın medyaya Domenech'in takımın kontrolünü kaybettiğini düşündüğünü söylemesine neden oldu.

    Fransa'nın bir sonraki grup maçında, Meksika'ya 2-0 yenildikleri maçta, takımın iç gerilimleri devre arasında doruğa ulaştı. Nicolas Anelka, teknik direktörle şiddetli bir tartışma yaşadı ve FFF başkanının özür dilemesini istemesi üzerine bunu reddettiği için oyundan çıkarıldı ve turnuvadan utanç içinde eve gönderildi.

    Ertesi gün, Fransa kampındaki isyan havasının boyutu tüm dünyaya açıklandı. Halka açık bir antrenmanda, takım Anelka'nın ihracını protesto ederek antrenmana katılmayı reddetti. Hayranlarına imza dağıtan Fransa oyuncuları antrenman sahasına geçtiler ve Evra, izleyenlerin gözü önünde fitness koçu Robert Duverne ile neredeyse kavga edecek hale geldi.

    Evra, takım otobüsüne doğru koştu ve diğer oyuncular da ona katıldı. Otobüse girdikten sonra, perdeleri kapattılar ve görünüşe göre bazı notlar aldılar. Sonunda otobüsten çıktıklarında, Domenech'e bekleyen taraftarlara ve basına okumasını istedikleri bir mektup tutuyorlardı.

    "Tüm oyuncular, istisnasız olarak, FFF'nin Nicolas Anelka'yı kadrodan çıkarma kararına karşı olduklarını beyan etmek istiyorlar" dedi. "Takımın talebi üzerine, söz konusu oyuncu diyalog kurmaya çalıştı, ancak yaklaşımı görmezden gelindi."

    Çoğu kişi için bu, Fransız futbol tarihinin en karanlık anıydı, ancak yine de eve dönmeden önce turnuvanın kötü adamları olmayı başardılar. Güney Afrika ile oynadıkları son grup maçında, zaten elenen Fransa'nın tek yapması gereken üç gol farkla kaybetmekti ve ev sahibi takım eleme turlarına kalacaktı. Les Bleus, Yoann Gourcuff'un 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla ilk yarıyı 2-0 geride ve 10 kişi olarak tamamladı, ancak kendilerini toparlayarak Ribery'nin Tsepo Masilela'yı geçip Malouda'ya pasını verdiği ve Malouda'nın da golü attığı pozisyonla bir gol geriye yaklaştı.

    Böylece her iki takım da o gün mağlup oldu ve Güney Afrika, tarih boyunca grup aşamasında elenen ilk Dünya Kupası ev sahibi ülke oldu.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    Afrika'nın en yeni kötü adamı

    Güney Afrika'nın yanı sıra Fildişi Sahili, Kamerun, Cezayir ve Nijerya da grup aşamasında elenmesine rağmen, Afrika topraklarında düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın eleme turlarında kıtayı temsil eden tek ülke Gana kaldı. Ve Ubuntu ruhuna uygun olarak, turnuvayı takip eden tüm Afrikalılar kıtadaki kardeşlerine destek verdiler.

    Black Stars, Almanya, Avustralya ve Sırbistan'ın yer aldığı zorlu D Grubu'nda, Joachim Low'un grubu kazanan takımının ardından gol farkıyla ikinci olarak Socceroos'u geride bırakarak 16 turuna yükseldi. Gana'nın ödülü, Fabio Capello'nun zor günler geçiren İngiltere'yi yenerek birinci olan C Grubu'nun sürpriz galibi ABD ile eleme turunda karşılaşmaktı.

    Rustenburg'daki Royal Bafokeng Sports Palace'da Gana, Kevin-Prince Boateng'in golüyle erken öne geçti, ancak Amerikalılar ikinci yarıda güçlü bir geri dönüş yaptı ve Landon Donovan'ın penaltısıyla skoru eşitledi. Gana, uzatmalara kadar direndi ve Asamoah Gyan, uzun bir topu göğsüyle kontrol edip iki savunma oyuncusunun müdahalesine rağmen geniş açıdan şutunu gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi.

    Black Stars, 1990'da Kamerun ve 2002'de Senegal'in yaptığı gibi Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi ve Uruguay ile oynadıkları maçta inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Gana, ilk yarının son dakikalarında Sulley Muntari'nin 40 metreden attığı muhteşem golle öne geçti, ancak Uruguay, turnuvada Jabulani topunu herkesten daha iyi kullanan oyuncu Diego Forlan'ın ikinci yarıda attığı serbest vuruşla Richard Kingson'u geçerek skoru eşitledi.

    Uzatmalar dahil 120 dakika boyunca 39 şutun atıldığı bu Dünya Kupası klasiği, ancak son saniyelerdeki olaylarla hatırlanacak. Uruguay, penaltı atışlarından kaçınmak için çaresiz görünen Gana takımının baskısı altında son dakikaları geçirdi. John Pantsil'in sağdan attığı serbest vuruşun ardından top, altı metre karesindeki Stephen Appiah'ın ayaklarına geldi. Onun şutu Luis Suarez'in dizinden sekti ve Matthew Amoah'ın kafayla gol atması için mükemmel bir pozisyon oluşturdu, ancak Suarez, daha sonra "turnuvanın en iyi kurtarışı" olarak nitelendirdiği bir hareketle topu yumruklarıyla çizgiden çıkardı.

    Afrika öfkeyle patladı, gözyaşları içindeki Suarez oyundan atıldı ve Gana, maçın son vuruşunda galibiyet golünü atmak için penaltı kazandı. Ancak Gyan, topu sadece üst direğin üstüne vurabildi.

    Yıllar sonra GTV Sports'a verdiği röportajda "Bütün kıtayı, ülkemi hayal kırıklığına uğrattım" dedi. "Ne zaman odada yalnız kalsam, bu olay aklıma geliyor. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorundayım."

    Gana penaltı atışlarını kaybettikten sonra Afrika, öfkesini yeni bir numaralı düşmanı olan Suarez'e yöneltti. Ancak H pişman değildi.

    "Tanrı'nın Eli artık bana ait" dedi ve Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı el golüne atıfta bulundu. Suarez'in davranışına ilişkin tartışmalar, Gana turnuvadan elendikten, Uruguay yarı finalde Hollanda'ya 3-2 yenildikten ve Almanya'ya 3-2 yenilerek üçüncü olma şansını kaçırdıktan sonra da devam etti. 

    Ve gerçekte, Afrika, artık "Diablo" (Şeytan) olarak bilinen bu adamı hiçbir zaman affetmedi ya da unutmadı.

0