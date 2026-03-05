SİMGELER: Vuvuzelalar, Jabulani ve diğer 'Tanrı'nın Eli' 2010 Dünya Kupası'nı nasıl gölgeledi?

Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası, yakın zamanda şimdiye kadar düzenlenen en iyi Dünya Kupası olarak seçildi. Harika bir Dünya Kupası'nı neyin oluşturduğuna dair görüşlerinize bağlı olarak, bu seçime ya coşkuyla katılıp onaylayacaksınız ya da gözlerinizi devirip vuvuzelalar, knuckleball'lar, isyan ve Luis Suarez'in eliyle yaptığı faul hakkında bir şeyler mırıldanacaksınız.

Bu, modern dijital çağda düzenlenen ilk Dünya Kupasıydı ve sosyal medya, bu deneyimin her yönünü telefon ekranınız aracılığıyla doğrudan beyninize aktardı. Hem Twitter hem de Facebook, yeni ve birbirine bağlı ihtişamlı halleriyle, dört yılda bir düzenlenen bu turnuvayı, altın kaplı bir kupa kazanmak için top koşturan bir grup adamdan daha fazlası haline getirdi. Bu turnuvayı, Joe Bloggs'un Kaka'nın skandal kırmızı kartı hakkındaki görüşlerini canlı olarak tweetlediği veya 71 yaşındaki FIFA başkanı Sepp Blatter'in finalin arifesinde attığı ilk tweetinde "2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki kendi deneyimlerimi dünya çapındaki taraftarlarla paylaşmaktan çok mutluyum" dediği gibi, popüler kültürün içine çekici bir deneyime dönüştürdü.

Lansman gününde "Thefacebook" olarak bilinen site, Zürih'teki sıradan bir konferans odasında, Blatter, 2010 Dünya Kupası'nın ev sahibinin açıklanmasına gerilim katmak için elinden geleni yaptı ve FIFA'nın şüpheli ihale sürecinin sonucunu, gösterişli kırmızı mühürle süslenmiş sade beyaz zarftan kazanan ülkenin adını çıkarırken gerçek zamanlı olarak öğreneceğini birkaç kez vurguladı. Ancak, ön sırada oturan Nelson Mandela'nın görüntüsü, Blatter'in gerçeği sakladığını gösteriyordu; saygı duyulan, apartheid karşıtı küresel ikonunu en ön sıradaki koltuğa davet edip sonra da kaybettiğini söyleyemezsiniz!

Blatter teatral hareketleri bir kenara bırakıp nihayet kazananı açıkladığında, Güney Afrika heyeti sevinçten çılgına döndü ve bazıları uzun plastik boruları çıkararak dünyaya finallerin belirleyici bir ses özelliği olacak olan vuvuzelayı tanıttı.