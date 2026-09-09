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Jonathan David JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Simeone, Jonathan David’in rolü hakkında: "Bize hız katabilir, özellikle sağ kanatta"

J. David
Juventus
Atletico Madrid

Atletico Madrid teknik direktörü, Juventus'tan kiralanan Kanadalı forvet hakkında konuştu

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Juventus'tan Colchoneros'a kiralanan 2000 doğumlu Kanadalı forvet Jonathan David hakkında konuştu.


Liverpool ile oynanacak ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında olan maç öncesinde Sky Sport'a konuşan Arjantinli teknik adam, " David mi? Bize hız katıyor, özellikle sağ kanatta ve takımda sahip olmadığımız, derinlemesine yaptığı koşuları getiriyor. Bunu o tarafta sadece Giuliano ya da Llorente yapabiliyor ama o bunu daha içten yapabiliyor" dedi.

"Geldiğinde ona, Lille'deki oyuncuyu yeniden kazanmamız gerektiğini söyledim. İki yıl önceki hali onda var ve bunu yeniden bulmalı" ifadelerini TuttoJuve.com aktardı.

  • 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla David 45 maça çıktı ve 8 gol attı; 2024-25 sezonunda ise Lille'de 2000 doğumlu Kanadalı oyuncu 49 maçta forma giyip 25 gol kaydetmişti. Bu sezon ise David, şu ana kadar yeni formasıyla henüz sahaya çıkmadı.

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